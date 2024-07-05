Третій ЗРК Patriot прибув до України з Німеччини, - посол Єґер

До України прибула третя система протиповітряної оборони Patriot від Німеччини.

Про це повідомив посол Німеччини в Україні Мартін Єґер, передає Цензор.НЕТ.

"В Україну вже прибув третій ЗРК Patriot з Німеччини. Він посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників та ракет. Український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині", - зазначив він.

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