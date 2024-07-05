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Третій ЗРК Patriot прибув до України з Німеччини, - посол Єґер
До України прибула третя система протиповітряної оборони Patriot від Німеччини.
Про це повідомив посол Німеччини в Україні Мартін Єґер, передає Цензор.НЕТ.
"В Україну вже прибув третій ЗРК Patriot з Німеччини. Він посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників та ракет. Український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині", - зазначив він.
Топ коментарі
+16 Лазоренко Лариса
показати весь коментар05.07.2024 13:01 Відповісти Посилання
+15 Оксана Фесенко #582011
показати весь коментар05.07.2024 13:20 Відповісти Посилання
+13 Maksim Perepelitca
показати весь коментар05.07.2024 13:10 Відповісти Посилання
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Як виявляється - це одна з основних причин того - чому розвідувальні бпла кацапів почали вільно літати в наших глибоких тилах .
А без тих систем навіть Петріоти не почуватимуться захищеними .
Пора вже свєрхглавнокомандуючому звернути на це увагу , і якщо вже немає ракет щоб збивати кацапські розвідники , то хоча б перейняти досвід Одеси і впровадити його в масштабах країни .
Перевага - глибина та час ведення аеророзвідки.
Тактика вимагає застосування ворогом мережі прихованих наземних ретрансляторів (організації прихованих каналів звʼязку) агентурою ворога по напрямкам векторів атаки, або ретрансляторів у повітрі , встановлених на гелікоптерах, важких БПЛА, тощо.
Подяка Німеччині, всім, хто сприяв і забезпечив необхідні процеси логістики та поставлення Петріоту на бойове чергування у складі ПС України.
Бойової вдачі розрахункам (екіпажам)!
Дуже чекаємо. Загинув хлопець , з яким ми не спілкуємось , але в дитинстві росли разом. Такий піздець на душі.
Боже допоможи нам.
Він допомагає.
Всі біблейські заповіді вони порушили. І що? пів-світу каже, що з ними треба домовлятися, а інша половина блокує нормальну допомогу.
То де ваш Бог?? де він??