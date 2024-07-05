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Третій ЗРК Patriot прибув до України з Німеччини, - посол Єґер

До України прибув третій Patriot з Німеччини

До України прибула третя система протиповітряної оборони Patriot від Німеччини.

Про це  повідомив посол Німеччини в Україні Мартін Єґер, передає Цензор.НЕТ.

"В Україну вже прибув третій ЗРК Patriot з Німеччини. Він посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників та ракет. Український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині", - зазначив він.

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Автор: 

Німеччина (7483) Patriot (327) Єґер Мартін (26)


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Топ коментарі
+16
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05.07.2024 13:01 Відповісти
+15
Забули ще координати вказати... А взагалі, прибула і прибула - нащо про це писати? Кацапи хіба оголошують про черговий контейнер зі снарядами чи шахедами від своїх союзників?
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05.07.2024 13:20 Відповісти
+13
Це добре , але тепер вилізла інша болячка - дефіцит систем ППО малої дальності .
Як виявляється - це одна з основних причин того - чому розвідувальні бпла кацапів почали вільно літати в наших глибоких тилах .
А без тих систем навіть Петріоти не почуватимуться захищеними .
Пора вже свєрхглавнокомандуючому звернути на це увагу , і якщо вже немає ракет щоб збивати кацапські розвідники , то хоча б перейняти досвід Одеси і впровадити його в масштабах країни .
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05.07.2024 13:10 Відповісти
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05.07.2024 13:01 Відповісти
тащіть його в кончу заспу найвеличнішого зі скумбрією охороняти
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05.07.2024 13:01 Відповісти
їх там нєт
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05.07.2024 13:06 Відповісти
Це добре , але тепер вилізла інша болячка - дефіцит систем ППО малої дальності .
Як виявляється - це одна з основних причин того - чому розвідувальні бпла кацапів почали вільно літати в наших глибоких тилах .
А без тих систем навіть Петріоти не почуватимуться захищеними .
Пора вже свєрхглавнокомандуючому звернути на це увагу , і якщо вже немає ракет щоб збивати кацапські розвідники , то хоча б перейняти досвід Одеси і впровадити його в масштабах країни .
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05.07.2024 13:10 Відповісти
Та вона не вилізла, це давно відомо. Просто шо над Києвом таке не літає, тому і нецікаво.
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05.07.2024 13:17 Відповісти
Можливо застосовується нова тактика застосування розвідувальних БПЛА: розвідники-камікадзе, які після вичерпання запасу енергії не повертаються на базу.
Перевага - глибина та час ведення аеророзвідки.
Тактика вимагає застосування ворогом мережі прихованих наземних ретрансляторів (організації прихованих каналів звʼязку) агентурою ворога по напрямкам векторів атаки, або ретрансляторів у повітрі , встановлених на гелікоптерах, важких БПЛА, тощо.
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05.07.2024 13:22 Відповісти
Дуже важлива і добра новина.
Подяка Німеччині, всім, хто сприяв і забезпечив необхідні процеси логістики та поставлення Петріоту на бойове чергування у складі ПС України.
Бойової вдачі розрахункам (екіпажам)!
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05.07.2024 13:10 Відповісти
Це все під F-16.
Дуже чекаємо. Загинув хлопець , з яким ми не спілкуємось , але в дитинстві росли разом. Такий піздець на душі.
Боже допоможи нам.
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05.07.2024 13:17 Відповісти
якщо б Бог хотів нам допомогти - він би давно допоміг
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05.07.2024 16:26 Відповісти
не все так просто.
Він допомагає.
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05.07.2024 17:07 Відповісти
кому? кацапам? це я бачу, згідний
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05.07.2024 17:09 Відповісти
те що запланували кацапи ,можливо з деякими представниками нашої влади - в них нічого не вийшло. Є ж купа всідків. Кацапи заходили колонами з пайком на 3-7 днів.
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05.07.2024 17:11 Відповісти
і що далі? вони захопили велику частину країни і Бучі в тому чи іншому вигляді повторюються кожен день. А потом прийде трамп чи якась потвора знову заблокує допомогу і вони захоплять ще більше територій і вб'ють ще більше українців.
Всі біблейські заповіді вони порушили. І що? пів-світу каже, що з ними треба домовлятися, а інша половина блокує нормальну допомогу.
То де ваш Бог?? де він??
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05.07.2024 17:15 Відповісти
Ви дискутуєте на тему віри. Релігія говорить : повір в чудо, сподівайся на нього. Чудо не відбувається, реалії життя жорстоко обламують. Тоді віра говорить на це: тобі дані рівно ті випробування, які ти можеш витримати. Щоб стати сильнішим бла-бла. Або сам винен, що так сталося, бо не надто сильно вірив, грішник. Але мені найбільше подобається гнила відмазка про "шляхи господа...", "божий промисел" і т.д. Це якщо геть зовсім немає що відповісти
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05.07.2024 23:52 Відповісти
Забули ще координати вказати... А взагалі, прибула і прибула - нащо про це писати? Кацапи хіба оголошують про черговий контейнер зі снарядами чи шахедами від своїх союзників?
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05.07.2024 13:20 Відповісти
Головне, їх бездарно не про@бати, як це було раніше.
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05.07.2024 13:32 Відповісти
Війну можна було б закінчити поставивши в нас достатньо Петріотів щоб атаки рашки звести нанівець. Але Заходу це непотрібно. Він зацікавлений щоб росіяни доставали нас, щоб ми ставали злішими і виснажували росію. Це і є тактика Заходу. Ми та собака на ланцюгу, як у дражнять. Просто часом ланцюг роблять довшим. Згадайте слова Байдена про тактику заходу. " Ми зробимо росію настільки слабкою, що вона вже не зможке нападати далі." Тактика сама по собі дебільна. Але якщо Україна при цьому зникне, то Захід це теж влаштує. Лише даром вони надіються, що росія перестане нападати. Закнчаться калашнікови, перейде на рушниці мосіна. Закінчаться вони- перейдуть на вила. Закінчаться вила- перейдуть на кам,яні сокири. Закінчаться мужики-підуть воювати жінка. Це повністю №обнута нація. росія ніколи не перестане воювати. Це спосіб її існування.
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05.07.2024 15:04 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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05.07.2024 15:57 Відповісти
Шо значить третій ЗРК, це одна установка пускова чи батарея?
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05.07.2024 16:04 Відповісти
Спросите себя, как расшифровывается 'зрк' и будет вам ответ.
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05.07.2024 16:19 Відповісти
ЗЕриак вже працює над передачею координат кацапам
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05.07.2024 21:01 Відповісти
Для цього е публичнi камери зовнiшнього спостереження у Киевi.
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05.07.2024 21:12 Відповісти
А можно точные координаты или андрей борисовичь голубями поредаст Салиму начальству на лубянку?
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05.07.2024 21:38 Відповісти
Хорошо б у Патриота были ракеты километров на 400-500. Российскую авиацию б доставали далеко.
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05.07.2024 23:34 Відповісти
Щоб збивати літаки на дальності 500км - треба вести зенітну ракету або сигналом з орбітального супутника, або керувати нею з літака ДРЛО. Та й якою має бути зенітна ракета такої дальності? Трьохступінчастою? Скільки кг вибухововї речовини і готових уражаючих елементів зможе нести, якщо більшість стартової маси складатиме тверде паливо? Як вона має долати РЕБ і ПРО противника, якщо залітатиме в такі глибокі тили? Яка буде вартість такої ракети?
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05.07.2024 23:59 Відповісти
Какой идиотизм публиковать такую новость. Разве это не секретная информация? Но это наверное рассчитано на украинских диванных военнов, которые верят в ЗСУ но сами ссут идти в армию, для их уZпакоения. Хряпнул водочки, прочёл ценZор, и усё, победа🤣
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06.07.2024 00:26 Відповісти
 
 