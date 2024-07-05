Третий ЗРК Patriot прибыл в Украину из Германии, - посол Егер

В Украину прибыла третья система противовоздушной обороны Patriot от Германии.

Об этом сообщил посол Германии в Украине Мартин Егер, передает Цензор.НЕТ.

"В Украину уже прибыл третий ЗРК Patriot из Германии. Он усилит защиту населения и инфраструктуры страны от самолетов, беспилотников и ракет. Украинский экипаж системы за последние месяцы успешно прошел соответствующую подготовку в Германии", - отметил он.

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