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Третий ЗРК Patriot прибыл в Украину из Германии, - посол Егер
В Украину прибыла третья система противовоздушной обороны Patriot от Германии.
Об этом сообщил посол Германии в Украине Мартин Егер, передает Цензор.НЕТ.
"В Украину уже прибыл третий ЗРК Patriot из Германии. Он усилит защиту населения и инфраструктуры страны от самолетов, беспилотников и ракет. Украинский экипаж системы за последние месяцы успешно прошел соответствующую подготовку в Германии", - отметил он.
Топ комментарии
+16 Лазоренко Лариса
показать весь комментарий05.07.2024 13:01 Ответить Ссылка
+15 Оксана Фесенко #582011
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+13 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий05.07.2024 13:10 Ответить Ссылка
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Як виявляється - це одна з основних причин того - чому розвідувальні бпла кацапів почали вільно літати в наших глибоких тилах .
А без тих систем навіть Петріоти не почуватимуться захищеними .
Пора вже свєрхглавнокомандуючому звернути на це увагу , і якщо вже немає ракет щоб збивати кацапські розвідники , то хоча б перейняти досвід Одеси і впровадити його в масштабах країни .
Перевага - глибина та час ведення аеророзвідки.
Тактика вимагає застосування ворогом мережі прихованих наземних ретрансляторів (організації прихованих каналів звʼязку) агентурою ворога по напрямкам векторів атаки, або ретрансляторів у повітрі , встановлених на гелікоптерах, важких БПЛА, тощо.
Подяка Німеччині, всім, хто сприяв і забезпечив необхідні процеси логістики та поставлення Петріоту на бойове чергування у складі ПС України.
Бойової вдачі розрахункам (екіпажам)!
Дуже чекаємо. Загинув хлопець , з яким ми не спілкуємось , але в дитинстві росли разом. Такий піздець на душі.
Боже допоможи нам.
Він допомагає.
Всі біблейські заповіді вони порушили. І що? пів-світу каже, що з ними треба домовлятися, а інша половина блокує нормальну допомогу.
То де ваш Бог?? де він??