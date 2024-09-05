УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4348 відвідувачів онлайн
Новини
1 111 22
Німеччина (7088) Пісторіус (213) Умєров Рустем (465)

Німеччина продовжить допомагати Україні без жодних "якщо" та "але", - Пісторіус

Німеччина продовжить допомагати Україні без жодних але.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі із Рустемом Умєровим запевнив у подальшій підтримці України з боку ФРН.

Про це повідомила пресслужба посольства ФРН в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"ППО залишається в центрі уваги німецької підтримки. Цього року ми поставимо системи IRIS-T, включаючи боєприпаси та "Гепарди". Ми продовжимо допомагати і після цього - без жодних "якщо" та "але", - процитувало міністра посольство.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про візит міністра оборони Рустема Умєрова до Берліна, де він мав зустрітися із німецьким колегою Борисом Пісторіусом.

Читайте: Німеччина замовила для України ще 17 систем ППО IRIS-T, - Шольц

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Пісторіус - Ми не дамо Тауруси без жодних ,,якщо,, та ,,але,,!
показати весь коментар
05.09.2024 11:01
+3
Так у вас є Паляниця без жодних або і але. Вона куди надійніше і далеко бійніше чим усі ті з НАТО
показати весь коментар
05.09.2024 11:04
+2
показати весь коментар
05.09.2024 11:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пісторіус - Ми не дамо Тауруси без жодних ,,якщо,, та ,,але,,!
показати весь коментар
05.09.2024 11:01 Відповісти
показати весь коментар
05.09.2024 11:03 Відповісти
Так у вас є Паляниця без жодних або і але. Вона куди надійніше і далеко бійніше чим усі ті з НАТО
показати весь коментар
05.09.2024 11:04 Відповісти
Таки загострення.
показати весь коментар
05.09.2024 11:58 Відповісти
Про таураси забудьте їх була невелика кількість біля 600 ще може 600 зробили це навіть для німців замало щоб вони ще нам передавали...

Якщо хтось може дати то штати в яких повно старих томанавків що вони потроху списують
показати весь коментар
05.09.2024 11:09 Відповісти
Тауруси і німці це риторично. Не дамо таурусів, томагавків, літаків, ******** танків, потужних ракет. А якщо щось і дамо то з пересторогами та малою кількістью. Але не поскупимось з гучними заявами про підтримку і ,,мислєнно с вамі,, Ось що я хотів сказати про Захід в цілому. Пітори гнойні!
показати весь коментар
05.09.2024 11:14 Відповісти
та вже досить таскати ті тауруси. У нас немає платформ для їх запуску, і точно не буде ще у найбдижчий рік.
показати весь коментар
05.09.2024 11:19 Відповісти
Читай трошки вище.
показати весь коментар
05.09.2024 11:23 Відповісти
ще раз - носіів тауруса у нас у найближчий час не передбачається.
показати весь коментар
05.09.2024 11:25 Відповісти
Ще раз- Тауруси це алегорія. Нам потрібна ******* зброя яку ми можемо використовувати без обмежень по ефективності і кількості. Тільки це допоможе нам вистояти. Яку назву матимуть ці види озброєнь нам попуй. Мабуть, Захід має не тільки Тауруси але й інші варіанти далекобійної зброї. І пускові установки до цих видів.
показати весь коментар
05.09.2024 11:45 Відповісти
Тауруси має Німеччина, а не гіпотетичний Захід. Томагавків у Німеччини нема. Літаків вона нам теж надати не може. Тому дають ту зброю, яка у них є, і яку ми можемо використовувати, а не алегорію.
показати весь коментар
05.09.2024 11:56 Відповісти
Господи! Мені не хочеться тебе ображати. Але не можна ж бути таким квадратним. Мова не про конкретно німецькі Тауруси чи американські Томагавки. Мова про дієву зброю у достатній кількості. Мова про хитрі вивороти західних посадовців аби НЕ НАДАВАТИ цього у необхідній кількості. Мова про крапельні постачання, про тотальні СВІДОМІ затримки у постачаннях озброєння. Мова про різницю в словесних обіцянках та реальних діях. Ось це все у короткому речені про Тауруси і ,,але,, та ,,якщо,,
показати весь коментар
05.09.2024 12:05 Відповісти
якщо мова іде про зброю, то я не стаю квадратним, а стаю конкретним, бо зброя - це річ конкретна, а не гіпотетична чи алегорична. Тому вимагати від Німеччини томагавків а від Швеції F-16 якось нелогічно, і навть не кругло чи квадратно. Тому якщо мова про хитрі вивороти західних посадовців аби НЕ НАДАВАТИ цього у необхідній кількості, то тоді згадування таурусів тут маніпулятивне і не коректне відносно Німеччини. І якщо нам конче потрібно півтисячі "бредлі", то за ними треба конкретно звертатись до іншої країни, а не узагальнювати нашу хотєлку на Європу.
Ось це все у короткому речені про Тауруси...
показати весь коментар
05.09.2024 12:25 Відповісти
Дякуємо Німеччині, за дієву допомогу та підтримку Українців!
Ви дієво показали, нікчемність асфальту щодо оборони
показати весь коментар
05.09.2024 11:06 Відповісти
"і шоб ніяких "разом сцим"
показати весь коментар
05.09.2024 11:06 Відповісти
"Але" ракет не дамо, і "якщо" нашою зброєю по росії не бити!
показати весь коментар
05.09.2024 11:06 Відповісти
Але ''таурусів'' не дамо!
показати весь коментар
05.09.2024 11:12 Відповісти
Тільки без гарантій щодо складу та обсягів допомоги.
Підсвітити Бундесвер на один вечір у кольори прапору України або проголосити чергове занепокоєння - це теж свого роду допомога, хіба ні?
показати весь коментар
05.09.2024 11:21 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cd6yeq6v1z6o
показати весь коментар
05.09.2024 11:23 Відповісти
ВВС :
Популісти здобули історичну перемогу в Німеччині під гаслами повернення в світле минуле, в якому не було ні біженців, ні війни, але були "традиційні цінності" і дешевий російський газ.
показати весь коментар
05.09.2024 11:25 Відповісти
В цьому році допомога від німців 8млд - в 2025 р - 4 млд - але то таке
показати весь коментар
05.09.2024 11:26 Відповісти
Уявіть, як ми німцям поперек горла стали. Якби Україна одразу здалася ***** та не відстоювала свою Незалежність, німці б собі експлуатували свою північну трубу, будували свої заводи на територіі раські, годувались би з кремлівського корита близькі друзі *****, та не доводилось би витрачати бюджетні кошти на украінців, а витрачались би на дармоїдів муслімів та їхні родини. Ще кілька років війни і вони заспівають зовсім іншу пісню, а якщо ультраправі почнуть керувати країною - то Європа перетвориться на Європу 30х років минулого сторіччя.
показати весь коментар
05.09.2024 12:06 Відповісти
 
 