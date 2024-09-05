Німеччина продовжить допомагати Україні без жодних "якщо" та "але", - Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі із Рустемом Умєровим запевнив у подальшій підтримці України з боку ФРН.
Про це повідомила пресслужба посольства ФРН в Україні, передає Цензор.НЕТ.
"ППО залишається в центрі уваги німецької підтримки. Цього року ми поставимо системи IRIS-T, включаючи боєприпаси та "Гепарди". Ми продовжимо допомагати і після цього - без жодних "якщо" та "але", - процитувало міністра посольство.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про візит міністра оборони Рустема Умєрова до Берліна, де він мав зустрітися із німецьким колегою Борисом Пісторіусом.
Топ коментарі
+5 Дужан Міхал
показати весь коментар05.09.2024 11:01
+3 valentyna 7f6f0f14
показати весь коментар05.09.2024 11:04
+2 Frol Fedoroff
показати весь коментар05.09.2024 11:03
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Будь ласка, зачекайте...
Якщо хтось може дати то штати в яких повно старих томанавків що вони потроху списують
Ось це все у короткому речені про Тауруси...
Ви дієво показали, нікчемність асфальту щодо оборони
Підсвітити Бундесвер на один вечір у кольори прапору України або проголосити чергове занепокоєння - це теж свого роду допомога, хіба ні?
Популісти здобули історичну перемогу в Німеччині під гаслами повернення в світле минуле, в якому не було ні біженців, ні війни, але були "традиційні цінності" і дешевий російський газ.