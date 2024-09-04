Німеччина замовила для України ще 17 систем ППО IRIS-T, - Шольц

Німеччина замовила для України 17 систем протиповітряної оборони IRIS-T.

Про це повідомив канцлер ФРН Олаф Шольц 4 вересня під час свого виступу на базі німецьких ВПС, пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

Шольц розповів, що Берлін замовив у компанії Diehl Defence GmbH & Co. KG ще 22 системи IRIS-T. П'ять з них призначені для Бундесверу, а 17 - для України.

Глава німецького уряду зазначив, що сім уже переданих Україні батарей IRIS-T допомогли збити понад 250 російських ракет та безпілотників.

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"Чотири системи буде відправлено до кінця цього року, а решта - з наступного. Це свідчить, що німецька підтримка України не згасає. Ми заздалегідь спланували та своєчасно забезпечили контракти та фінансування, щоб Україна могла й надалі повністю покластися на нас", - заявив Шольц.

Своєю чергою неназваний німецький урядовець у коментарі Bloomberg уточнив, що до 2026 року Україна отримає від Німеччини 24 системи IRIS-T - 12 середньої дальності і 12 малої дальності.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Німеччина передасть Україні ще шість систем протиповітряної оборони IRIS-T.

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