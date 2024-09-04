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Новини Допомога Україні
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Німеччина замовила для України ще 17 систем ППО IRIS-T, - Шольц

iris-t,samp/t

Німеччина замовила для України 17 систем протиповітряної оборони IRIS-T. 

Про це повідомив канцлер ФРН Олаф Шольц 4 вересня під час свого виступу на базі німецьких ВПС, пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

Шольц розповів, що Берлін замовив у компанії Diehl Defence GmbH & Co. KG ще 22 системи IRIS-T. П'ять з них призначені для Бундесверу, а 17 - для України.

Глава німецького уряду зазначив, що сім уже переданих Україні батарей IRIS-T допомогли збити понад 250 російських ракет та безпілотників.

Читайте також: У бюджеті Німеччини на 2025 рік передбачено 4 млрд євро на військову допомогу Україні, - Шольц

"Чотири системи буде відправлено до кінця цього року, а решта -  з наступного. Це свідчить, що німецька підтримка України не згасає. Ми заздалегідь спланували та своєчасно забезпечили контракти та фінансування, щоб Україна могла й надалі повністю покластися на нас", - заявив Шольц.

Своєю чергою неназваний німецький урядовець у коментарі Bloomberg уточнив, що до 2026 року Україна отримає від Німеччини 24 системи IRIS-T - 12 середньої дальності і 12 малої дальності.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Німеччина передасть Україні ще шість систем протиповітряної оборони IRIS-T.

Читайте також: Шольц вкотре заявив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну

Автор: 

Німеччина (7347) ППО (3180) допомога (8336) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+14
Дякуємо, вони дійсно розуміють, що їх чекає, якщо рашка переможе
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04.09.2024 17:32
+7
Ще б Патріотів штук 50 Байден замовив для України, а то сидить там окалачується і нічого не робить!
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04.09.2024 17:38
+6
Щиро дякую ! Залишається тільки виконати обіцяне . Щоб не вийшло , що "обіцяного три роки чекають ".
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04.09.2024 17:42
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Дякуємо, вони дійсно розуміють, що їх чекає, якщо рашка переможе
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04.09.2024 17:32 Відповісти
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04.09.2024 18:33 Відповісти
Дякуєм.
Цікаво ,а є системи великої дальності?
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04.09.2024 17:33 Відповісти
IRIS-T SLX. 80 km
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04.09.2024 17:38 Відповісти
Він тільки у розробці.
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04.09.2024 17:43 Відповісти
Хоча хотілось би його протестувати як можна швидше на москалях ...
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04.09.2024 17:44 Відповісти
Саме IRIS-T великої дальності нема.
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04.09.2024 17:40 Відповісти
Ще б Патріотів штук 50 Байден замовив для України, а то сидить там окалачується і нічого не робить!
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04.09.2024 17:38 Відповісти
Меже ви з нетряпкою сплутали
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04.09.2024 17:52 Відповісти
Щиро дякую ! Залишається тільки виконати обіцяне . Щоб не вийшло , що "обіцяного три роки чекають ".
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04.09.2024 17:42 Відповісти
Це навіть не обіцянка. Звичайний європейський ******.
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04.09.2024 17:55 Відповісти
Типу ленд-ліз
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04.09.2024 18:18 Відповісти
Але ''тауруси'' не дамо-ескалація!
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04.09.2024 18:06 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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04.09.2024 18:09 Відповісти
Це на коли ?!
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04.09.2024 18:59 Відповісти
Супер.... тепер ще б в когось випросити чим балістику та Кинжали збити щоб ці системи захистити що передадуть
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04.09.2024 20:53 Відповісти
 
 