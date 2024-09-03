Німеччина передасть Україні шість систем ППО IRIS-T, - Reuters

Німеччина передасть Україні ще шість систем протиповітряної оборони IRIS-T.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело, яке бере участь у переговорах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Зазначається також, що Німеччина планує придбати ще шість систем IRIS-T SLM для своїх Військово-повітряних сил.

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Раніше DW повідомляло з посиланням на представника німецького уряду Вольфґанґа Бюхнера, що Німеччина до кінця 2024 року передасть Україні низку озброєнь, включаючи чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T різної дальності дії та 10 танків Leopard. Також зазначалось, що у 2024 році ЗСУ отримають 10 зенітних установок Gepard, 16 самохідних гаубиць, бойові безпілотники та кілька тисяч боєприпасів для артилерії й танків.

У 2025 році Німеччина передбачає для України теж військову підтримку: понад 20 самохідних гаубиць, 20 бойових машин піхоти Marder, 37 основних бойових танків Leopard, 5 зенітних установок Gepard, 6 систем ППО IRIS-T та кілька тисяч артилерійських і танкових боєприпасів.