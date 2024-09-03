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Німеччина передасть Україні шість систем ППО IRIS-T, - Reuters

ппо,iris-t

Німеччина передасть Україні ще шість систем протиповітряної оборони IRIS-T.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело, яке бере участь у переговорах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Зазначається також, що Німеччина планує придбати ще шість систем IRIS-T SLM для своїх Військово-повітряних сил.

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Раніше DW повідомляло з посиланням на представника німецького уряду Вольфґанґа Бюхнера, що Німеччина до кінця 2024 року передасть Україні низку озброєнь, включаючи чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T різної дальності дії та 10 танків Leopard. Також зазначалось, що у 2024 році ЗСУ отримають 10 зенітних установок Gepard, 16 самохідних гаубиць, бойові безпілотники та кілька тисяч боєприпасів для артилерії й танків.

У 2025 році Німеччина передбачає для України теж військову підтримку: понад 20 самохідних гаубиць, 20 бойових машин піхоти Marder, 37 основних бойових танків Leopard, 5 зенітних установок Gepard, 6 систем ППО IRIS-T та кілька тисяч артилерійських і танкових боєприпасів.

Автор: 

Німеччина (7345) ППО (3176)


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Топ коментарі
+11
Це добре, дякую.
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03.09.2024 17:57
+8
Щиро дякуємо, друзі
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03.09.2024 18:16
+6
У орды надёжные союзники-Китай,Иран,КНДР,тысячи дронов и ракет поставили орде.Одна КНДР поставила 5 млн снарядов,а у нас-ссыкливое говно,которое ссытся дать лишний танк или ракету.Салливан/Байден "дозируют эскалацию" ценой сотен тысяч жизней украинцев.Это же не американцы умирают
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03.09.2024 18:14
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Це добре, дякую.
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03.09.2024 17:57 Відповісти
Систем чи установок?
Мабуть все засекречено, та все ж "наші" Дурналісти багато чого перекручують
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03.09.2024 18:06 Відповісти
Аааа... Ще тільки планує придбаааати... То це, дай боже, щоб на наступний рік передасть... Атам ще штангельциркуль щось придумає, щоб не передавати...
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03.09.2024 18:12 Відповісти
"планує придбати ще шість систем IRIS-T SLM для своїх Військово-повітряних сил" Джерело:

Ті, що для нас, мають надійти до кінця року.
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03.09.2024 19:40 Відповісти
У орды надёжные союзники-Китай,Иран,КНДР,тысячи дронов и ракет поставили орде.Одна КНДР поставила 5 млн снарядов,а у нас-ссыкливое говно,которое ссытся дать лишний танк или ракету.Салливан/Байден "дозируют эскалацию" ценой сотен тысяч жизней украинцев.Это же не американцы умирают
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03.09.2024 18:14 Відповісти
Нам с генералиссимусом Зеленским ничто
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03.09.2024 19:40 Відповісти
Ви відповіли на своє питання самі. Байден, президент США. Він в першу чергу, дбає за власних граждан, а не за українців. За українців повинен дбати нетряпка.
Припустимо ви президент США. Вам кажуть, ми можемо допомогти Україні, і війна скінчиться за місяць. Але потім, буде ще більша війна, на якій будуть гинути американці. І який ж ти вибір зробиш?
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03.09.2024 19:50 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі
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03.09.2024 18:16 Відповісти
Danke an die Menschen in Deutschland.
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03.09.2024 18:32 Відповісти
Ой, а може краще повідомляти коли нададуть?
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03.09.2024 18:35 Відповісти
Ой, а може ти краще своє свій чорний рот прикриєш?
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03.09.2024 19:44 Відповісти
Та ви що,може ще ракети Таурас шульц надасть.
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03.09.2024 22:46 Відповісти
 
 