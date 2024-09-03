Германия передаст Украине шесть систем ПВО IRIS-T, - Reuters

Германия передаст Украине еще шесть систем противовоздушной обороны IRIS-T.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, который участвует в переговорах, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Отмечается также, что Германия планирует приобрести еще шесть систем IRIS-T SLM для своих Военно-воздушных сил.

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Ранее DW сообщало со ссылкой на представителя немецкого правительства Вольфганга Бюхнера, что Германия до конца 2024 года передаст Украине ряд вооружений, включая четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T различной дальности действия и 10 танков Leopard. Также отмечалось, что в 2024 году ВСУ получат 10 зенитных установок Gepard, 16 самоходных гаубиц, боевые беспилотники и несколько тысяч боеприпасов для артиллерии и танков.

В 2025 году Германия предусматривает для Украины тоже военную поддержку: более 20 самоходных гаубиц, 20 боевых машин пехоты Marder, 37 основных боевых танков Leopard, 5 зенитных установок Gepard, 6 систем ПВО IRIS-T и несколько тысяч артиллерийских и танковых боеприпасов.