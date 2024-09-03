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Новости Помощь Украине
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Германия передаст Украине шесть систем ПВО IRIS-T, - Reuters

ппо,iris-t

Германия передаст Украине еще шесть систем противовоздушной обороны IRIS-T.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, который участвует в переговорах, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Отмечается также, что Германия планирует приобрести еще шесть систем IRIS-T SLM для своих Военно-воздушных сил.

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Ранее DW сообщало со ссылкой на представителя немецкого правительства Вольфганга Бюхнера, что Германия до конца 2024 года передаст Украине ряд вооружений, включая четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T различной дальности действия и 10 танков Leopard. Также отмечалось, что в 2024 году ВСУ получат 10 зенитных установок Gepard, 16 самоходных гаубиц, боевые беспилотники и несколько тысяч боеприпасов для артиллерии и танков.

В 2025 году Германия предусматривает для Украины тоже военную поддержку: более 20 самоходных гаубиц, 20 боевых машин пехоты Marder, 37 основных боевых танков Leopard, 5 зенитных установок Gepard, 6 систем ПВО IRIS-T и несколько тысяч артиллерийских и танковых боеприпасов.

Автор: 

Германия (6947) ПВО (2736)


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Топ комментарии
+11
Це добре, дякую.
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03.09.2024 17:57
+8
Щиро дякуємо, друзі
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03.09.2024 18:16
+6
У орды надёжные союзники-Китай,Иран,КНДР,тысячи дронов и ракет поставили орде.Одна КНДР поставила 5 млн снарядов,а у нас-ссыкливое говно,которое ссытся дать лишний танк или ракету.Салливан/Байден "дозируют эскалацию" ценой сотен тысяч жизней украинцев.Это же не американцы умирают
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03.09.2024 18:14
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Це добре, дякую.
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03.09.2024 17:57 Ответить
Систем чи установок?
Мабуть все засекречено, та все ж "наші" Дурналісти багато чого перекручують
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03.09.2024 18:06 Ответить
Аааа... Ще тільки планує придбаааати... То це, дай боже, щоб на наступний рік передасть... Атам ще штангельциркуль щось придумає, щоб не передавати...
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03.09.2024 18:12 Ответить
"планує придбати ще шість систем IRIS-T SLM для своїх Військово-повітряних сил" Джерело:

Ті, що для нас, мають надійти до кінця року.
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03.09.2024 19:40 Ответить
У орды надёжные союзники-Китай,Иран,КНДР,тысячи дронов и ракет поставили орде.Одна КНДР поставила 5 млн снарядов,а у нас-ссыкливое говно,которое ссытся дать лишний танк или ракету.Салливан/Байден "дозируют эскалацию" ценой сотен тысяч жизней украинцев.Это же не американцы умирают
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03.09.2024 18:14 Ответить
Нам с генералиссимусом Зеленским ничто
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03.09.2024 19:40 Ответить
Ви відповіли на своє питання самі. Байден, президент США. Він в першу чергу, дбає за власних граждан, а не за українців. За українців повинен дбати нетряпка.
Припустимо ви президент США. Вам кажуть, ми можемо допомогти Україні, і війна скінчиться за місяць. Але потім, буде ще більша війна, на якій будуть гинути американці. І який ж ти вибір зробиш?
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03.09.2024 19:50 Ответить
Щиро дякуємо, друзі
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03.09.2024 18:16 Ответить
Danke an die Menschen in Deutschland.
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03.09.2024 18:32 Ответить
Ой, а може краще повідомляти коли нададуть?
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03.09.2024 18:35 Ответить
Ой, а може ти краще своє свій чорний рот прикриєш?
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03.09.2024 19:44 Ответить
Та ви що,може ще ракети Таурас шульц надасть.
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03.09.2024 22:46 Ответить
 
 