1 993 10
Парламент Румынии окончательно одобрил передачу Patriot Украине
Нижняя палата парламента Румынии одобрила законопроект о передаче Украине системы ПВО Patriot.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
После того, как законопроект одобрили обе палаты парламента, его должен подписать президент Клаус Йоханнис.
В конце августа 2024 года Министерство обороны Румынии направило в парламент законопроект о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot.
Впоследствии это решение поддержало правительство Румынии.
2 сентября решение поддержала верхняя палата парламента Румынии.
Топ комментарии
+10 Марина Нєчаєва #561431
показать весь комментарий03.09.2024 15:56
+3 Ahmed Nunji
показать весь комментарий03.09.2024 15:57
+3 володимир омельянов
показать весь комментарий03.09.2024 16:14
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В нас працює майже десяток Фоденів, працюють цілодобово та в інтересах декількох бригад. Ми витягуємо трофейну техніку, ми витягуємо пошкоджену нашу.
На всіх малюках стоїть купольний РЕБ, який забезпечує досить надійний захист в діапазоні від 750 до 1050 MHz. Але проблема в тому, що підари вже давно перейшли на нижчий діапазон.
Дообладнати РЕБ на "малюках" - бюджет майже 300 000 гривень. Я вже домовився про постачання якнайшвидше, але потрібно терміново сплатити рахунок.
Цього разу я використовую особисте становище в службових цілях та прошу допомогти саме моєму підрозділу. Дуже прошу.
💳 ПРИВАТ24 - 5169330520686400
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375411501778331