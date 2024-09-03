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Новости Помощь Украине
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Парламент Румынии окончательно одобрил передачу Patriot Украине

patriot

Нижняя палата парламента Румынии одобрила законопроект о передаче Украине системы ПВО Patriot.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

После того, как законопроект одобрили обе палаты парламента, его должен подписать президент Клаус Йоханнис.

В конце августа 2024 года Министерство обороны Румынии направило в парламент законопроект о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Впоследствии это решение поддержало правительство Румынии.

2 сентября решение поддержала верхняя палата парламента Румынии.

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Автор: 

Румыния (1088) Patriot (273)


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Топ комментарии
+10
👏щира дяка!
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03.09.2024 15:56
+3
Дякуємо!
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03.09.2024 15:57
+3
Дякуємо уряду і народу Румунії за допомогу !
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03.09.2024 16:14
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👏щира дяка!
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03.09.2024 15:56 Ответить
Дякуємо!
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03.09.2024 15:57 Ответить
А що скаже товариш Клаус?
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03.09.2024 15:59 Ответить
У Ватной местной сенаторши траур)есть там одно недалекое аля местный городской кацапский сумасшедший не далекий
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03.09.2024 16:04 Ответить
Дякуємо уряду і народу Румунії за допомогу !
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03.09.2024 16:14 Ответить
Честно говоря неожиданно, думал зарубят.
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03.09.2024 17:04 Ответить
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03.09.2024 21:44 Ответить
 
 