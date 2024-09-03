Парламент Румынии окончательно одобрил передачу Patriot Украине

Нижняя палата парламента Румынии одобрила законопроект о передаче Украине системы ПВО Patriot.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

После того, как законопроект одобрили обе палаты парламента, его должен подписать президент Клаус Йоханнис.

В конце августа 2024 года Министерство обороны Румынии направило в парламент законопроект о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Впоследствии это решение поддержало правительство Румынии.

2 сентября решение поддержала верхняя палата парламента Румынии.

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