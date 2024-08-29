РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3629 посетителей онлайн
Новости
55 717 305

F-16 пилота Меся был сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями, - "слуга народа" Безуглая

Пілоти Олексій

Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что истребитель F-16 украинского пилота Алексея "Moonfish" Меся был сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями.

Об этом депутат написала в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"По моей информации, F-16 украинского пилота Алексея "Moonfish" Меся был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями. В докладах отметили, что он "не справился с управлением", - заявила Безуглая.

Она также сказала, что собивание произошло во время одной из самых мощных воздушных атак россиян 26 августа.

"Война есть война, такие эпизоды возможны. Но культура лжи в Командовании Воздушных сил ВСУ, как и в других высших военных штабах, приводит к тому, что система управления военными решениями не улучшается на основе правдивой, последовательно собранной аналитики, а ухудшается и даже коллапсирует, как это происходит на Покровском направлении. И ни один из генералов не наказан. Генерал Олещук остается на должности", - резюмировала депутат.

Под заметкой Марьяна опубликовала фото Алексей "Moonfish" Меся (справа) вместе с погибшим ранее Андреем "Juice" Пильщиковым. И отметила, что расследование гибели последнего "тоже ничего не прояснило и никто не наказан".

Читайте также: РФ захватила Новогродовку у Покровска за несколько дней, окопы были пустыми, - "слуга народа" Безуглая

Что предшествовало?

Вечером 29 августа в Генеральном штабе подтвердили потерю истребителя F-16 во время российского ракетного удара по Украине.

Перед этим стало известно, что 26 августа во время отражения российского ракетного удара погиб летчик Алексей Месь.

Читайте также: "Выследил российский дрон. Снова не было прикрытия с воздуха": "слуга народа" Безуглая об уничтожении россиянами МиГ-29 и HIMARS

Автор: 

Безуглая Марьяна (291) Patriot (268) F-16 (553)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+36
Думаю, що зараз вона права. На жаль.
показать весь комментарий
29.08.2024 21:58
+32
Вечная память герою.
показать весь комментарий
29.08.2024 21:56
+21
Петріот не вміє розпізнавати Ф-16? Серйозно?
показать весь комментарий
29.08.2024 22:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
От звідки зе безугле недоробло знає, що там було насправді? Шавка, яка розуміється на військовій справі як заєць у математиці, може лише викладати чужу думку. Мені цікаво, яка **** їй зливає інформацію?
показать весь комментарий
30.08.2024 11:06 Ответить
Якось підозріло мовчать кияни , які в 2019 році обрали Безуглу народною депутаткою. Мовчання завжди було ознакою згоди . Іуди ...
показать весь комментарий
30.08.2024 11:13 Ответить
а виборці зе та ті хто не прийшов на вибори взагалі?
показать весь комментарий
30.08.2024 11:17 Ответить
27.08 на mil.in.ua було повідомлення "Спільно з данськими та норвезькими фахівцями американці перепрограмували комплекси РЕБ на винищувачах F-16 з Данії та Нідерландів". Писали, що швидко все зробили і протестували. Може, щось не врахували? ☹️
показать весь комментарий
30.08.2024 19:25 Ответить
Страница 4 из 4
 
 