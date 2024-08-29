F-16 пилота Меся был сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями, - "слуга народа" Безуглая

Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что истребитель F-16 украинского пилота Алексея "Moonfish" Меся был сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями.

Об этом депутат написала в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"По моей информации, F-16 украинского пилота Алексея "Moonfish" Меся был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями. В докладах отметили, что он "не справился с управлением", - заявила Безуглая.

Она также сказала, что собивание произошло во время одной из самых мощных воздушных атак россиян 26 августа.

"Война есть война, такие эпизоды возможны. Но культура лжи в Командовании Воздушных сил ВСУ, как и в других высших военных штабах, приводит к тому, что система управления военными решениями не улучшается на основе правдивой, последовательно собранной аналитики, а ухудшается и даже коллапсирует, как это происходит на Покровском направлении. И ни один из генералов не наказан. Генерал Олещук остается на должности", - резюмировала депутат.

Под заметкой Марьяна опубликовала фото Алексей "Moonfish" Меся (справа) вместе с погибшим ранее Андреем "Juice" Пильщиковым. И отметила, что расследование гибели последнего "тоже ничего не прояснило и никто не наказан".

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Что предшествовало?

Вечером 29 августа в Генеральном штабе подтвердили потерю истребителя F-16 во время российского ракетного удара по Украине.

Перед этим стало известно, что 26 августа во время отражения российского ракетного удара погиб летчик Алексей Месь.

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