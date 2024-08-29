Во время отражения российского ракетного удара 26 августа погиб пилот Алексей Месь. ФОТО

26 августа во время отражения российского ракетного удара погиб летчик Алексей Месь.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Алексей во время отражения российского массированного комбинированного ракетно-авиационного удара уничтожил три крылатые ракеты и один ударный БпЛА.

Прощание с пилотом состоялось 29 августа. Дань с неба павшему отдала пара истребителей МиГ-29.





Приказом Главнокомандующего ВСУ подполковнику Алексею Месю присвоено воинское звание полковник посмертно.

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По информации источников CNN, пилот погиб во время крушения американского истребителя F-16.