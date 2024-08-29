РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4241 посетитель онлайн
Новости Фото Война
19 891 23

Во время отражения российского ракетного удара 26 августа погиб пилот Алексей Месь. ФОТО

26 августа во время отражения российского ракетного удара погиб летчик Алексей Месь.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

загинув пілот Олексій Месь

Алексей во время отражения российского массированного комбинированного ракетно-авиационного удара уничтожил три крылатые ракеты и один ударный БпЛА.

Прощание с пилотом состоялось 29 августа. Дань с неба павшему отдала пара истребителей МиГ-29.

Прощання з пілотом Месем
Прощання з пілотом Месем

Приказом Главнокомандующего ВСУ подполковнику Алексею Месю присвоено воинское звание полковник посмертно.

Читайте также: F-16 сбили некоторые ракеты во время последней массированной атаки РФ по Украине, - Зеленский

По информации источников CNN, пилот погиб во время крушения американского истребителя F-16.

Автор: 

потери (4384) Воздушные силы (2299) F-16 (553) пилот (82)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+45
Жаль та Біль . Пілоти то еліта Збройних Сил України. Співчуття близьким і рідним. Навіки молоді...
показать весь комментарий
29.08.2024 19:43
+13
Невже перший пішов?(((
Спокійного неба тобі, пане полковнику!
показать весь комментарий
29.08.2024 19:43
+12
Дуже мало часу на навчання хлопців і дуже високі вимоги до них. Мабуть ще і завищені очікування спільноти від тих пропіарених ф-16.
показать весь комментарий
29.08.2024 19:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Невже перший пішов?(((
Спокійного неба тобі, пане полковнику!
показать весь комментарий
29.08.2024 19:43 Ответить
Жаль та Біль . Пілоти то еліта Збройних Сил України. Співчуття близьким і рідним. Навіки молоді...
показать весь комментарий
29.08.2024 19:43 Ответить
Поліщук, мер наш, написав що він пілотував Ф16
показать весь комментарий
29.08.2024 19:46 Ответить
Напевно, що так і є.

"За інформацією джерел https://edition.cnn.com/2024/08/29/europe/ukraine-f16-crashes-intl/index.html CNN , пілот загинув під час аварії американського винищувача F-16. "

Джерело:
показать весь комментарий
29.08.2024 19:48 Ответить
Повідомляється, що авіакатастрофі передував повітряний бій з КР та ударними БПЛА, в якому наш льотчик збив декілька ракет та БПЛА.
На жаль, в роботі ППО при відбитті масованих повітряних атак ворога не виключений френдли-файр. Також не можна виключати, що літак міг отримати пошкодження від уламків цілі, яка була знищена. ПС ще розслідують обставини цієї авіакатастрофи.
показать весь комментарий
29.08.2024 20:11 Ответить
Чи уламками.
показать весь комментарий
29.08.2024 20:22 Ответить
Дуже мало часу на навчання хлопців і дуже високі вимоги до них. Мабуть ще і завищені очікування спільноти від тих пропіарених ф-16.
показать весь комментарий
29.08.2024 19:48 Ответить
Ех ...жаль вас. Жаль людей, які не можуть мислити.
показать весь комментарий
29.08.2024 20:08 Ответить
жаліти цих немислячих - нема ніяких підстав,.. вони тільки путаються під ногами,
потрібно іти далі,..
за своєю ціллю - за перемогою над московськими загарбниками..
показать весь комментарий
29.08.2024 20:25 Ответить
Жаль і біль. Співчуття родині льотчика. Питання, чому трапилась ця авіакатастрофа?
https://edition.cnn.com/2024/08/29/europe/ukraine-f16-crashes-intl/index.html
показать весь комментарий
29.08.2024 19:57 Ответить
Клята війна! Слава герою! Смерть рашистам!
показать весь комментарий
29.08.2024 20:00 Ответить
я так розумію не виключений і френдліфайр
показать весь комментарий
29.08.2024 20:03 Ответить
Коли в небі і свої літаки і ворожі ціллі, я взагалі не знаю, як це безпечно працює, щоб не збити свого літака.
показать весь комментарий
29.08.2024 20:08 Ответить
Це треба мати вищу військову освіту!
Це тільки ДІТЕЙ роблять, напомацки і без освіти!! Жодних вишів, тільки - мокра спина!
показать весь комментарий
29.08.2024 21:04 Ответить
Винищувачі так просто не падають. Під час відбиття атаки,масованої, працювало і ППО і авіація. могло і своє ППО збити...
показать весь комментарий
29.08.2024 20:06 Ответить
Дякую за врятовані життя людей. Не забудемо і не пробачимо.
показать весь комментарий
29.08.2024 20:10 Ответить
Літак створений для нападу і екіпаж навчений для нападу не можна використовувати для оборони в умовах, коли наземні ППО привчені збивати все, що літає. Це називається службова недбалість (м'яко кажучи) і вина не пілота і не літака.
показать весь комментарий
29.08.2024 20:19 Ответить
Країна безвідповідальності. Маю 100%, що ніхто за цю подію не відповість.
показать весь комментарий
29.08.2024 20:36 Ответить
Ці літаки ішли насамперед як ППО, щоб там СМІ не казали. Це наше ППО, а не винищувачі... От і все...
показать весь комментарий
30.08.2024 01:15 Ответить
Царство Небесне.
показать весь комментарий
29.08.2024 20:21 Ответить
Френдлі фаєр мабудь.
показать весь комментарий
29.08.2024 20:32 Ответить
https://www.volynnews.com/news/all/ostanniy-biy-u-nebi-zahynuv-lotchyk-luchanyn-oleksiy-mes/
показать весь комментарий
30.08.2024 01:11 Ответить
 
 