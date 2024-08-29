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Украинский истребитель F-16 потерпел крушение во время отражения ракетного удара со стороны РФ, летчик погиб, - Генштаб

f16

В Генеральном штабе подтвердили потерю истребителя F-16 во время российского ракетного удара по Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Во время отражения ракетного удара со стороны РФ по территории Украины, вместе с подразделениями зенитно-ракетных войск были применены истребители F-16 Вооруженных сил Украины. В ходе воздушного боя самолеты F-16 продемонстрировали свою высокую эффективность, бортовым вооружением было сбито четыре крылатых ракеты врага", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь.

Как выяснилось позже, самолет потерпел катастрофу, летчик погиб.

Для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия МОУ, которая работает в районе падения самолета.

Смотрите также: Во время отражения российского ракетного удара 26 августа погиб пилот Алексей Месь. ФОТО

Автор: 

авиакатастрофа (1722) Генштаб ВС (6229) F-16 (553)


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Топ комментарии
+59
Вічний політ герою... Зробив все що міг, та віддав життя.
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29.08.2024 19:56
+51
Мда... Ну добре хоч визнали. Хоча про це першими повідомили американці.
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29.08.2024 19:49
+41
То є війна...
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29.08.2024 19:53
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Страница 3 из 3
Стрелой сбить истребитель крайне сложно. А вот Самт Т или Патриотом легко. И если Патриот сбивал в авто-режиме, то и истребитель долбанул. Видимо пилот залетел куда не надо, где ему запрещено было. И тут же получил ракету. У нас же щас этих комплексов пво немеряно, есть и стреляющие на 30км. Когда летит дохрена и реальных и ложных целей, могли "для надежности" сбить и истребитель.
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30.08.2024 23:14 Ответить
В мережі з'явилася інформація, що крім крилатих ракет загиблий борт збивав також і бпла... Якщо це правда, то Ф-16 цілком міг зазнати при цьому катастрофи -- бо не призначені технічно винищувачі для знищення тихохідних та низько літаючих цілей. І здається, це не перший пілот, який загинув в подібній ситуації (просто раніше це були "міги", а не "американці"). Треба щоб була категорична заборона нашим пілотам атакувати безпілотники, які б лиха ті потенційно не могли б накоїти; бо в нас не так вже багато ******** літаків та пілотів, які вміють на них літати (це як мікроскопом забивати гвіздки). Якщо вже знищувати бпла в повітряних боях (а не з землі), то для цього треба застосовувати легкомоторну, або спортивну авіацію, всілякі комерційні гелікоптери тощо, яких до війни в Україні було достатньо. Воєнний стан дозволяє їх всіх мобілізувати разом з їхніми пілотами, навісити на них легке озброєння і вперед... Цей клас літальних апаратів за швидкістю, маневреністю, висотою польоту тощо більш співставний з "шахедами", ніж надзвукові винищувачі.
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30.08.2024 01:02 Ответить
BBC:Серед причин падіння літака F-16 розглядається також "дружній вогонь" української ППО, повідомляє "Голос Америки" з посиланням на джерело в Повітряних силах ЗСУ.

Співрозмовник серед військового командування розповів ВВС, що літак не постраждав від ворожого вогню, і це не була помилка пілота, але триває повне розслідування обставин.

https://www.volynnews.com/news/all/ostanniy-biy-u-nebi-zahynuv-lotchyk-luchanyn-oleksiy-mes/
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30.08.2024 01:06 Ответить
Всім таким розумним критикам хочу нагадати, що ситуація була така, що одночасно летіли
128 ракет і десь біля 100 БПЛА. Збито було 102 ракети і майже всі БПЛА. Так що замість огидних фраз на адресу ЗСУ, краще висловили б їм вдячність.
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30.08.2024 01:07 Ответить
Потрапив під пуски своїх же ППО!!!
США про це зазначили у звітах і заяві. Дорога недолугість!
Особливо, коли кожна бойова одиниця на рахунку. Ну а що ж Ви хотіли!? Вчитись було ніколи, та й не дуже тому хотіли, поради від розумних та досвідчених навіть й слухати не хотіли, совка з армії геть, вважали себе всезнаючими, всеможливими, всеосяжними. Ціна за зухвалість - смерть.
То все закономірно. Війна, небо помилок і самовпевненості не вибачають.
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30.08.2024 07:06 Ответить
Коли мене колись вчили азам тактики ППО, то існував принцип: свої літаки не мають літати над районами, де ведуть в цей час ведуть бій ЗРК чи ствольна зенітна артилерія (хоча б тому, що розліт вражаючих уламків від зенітних ракет може сягати сотні метрів; та й сторонні цілі дуже "засмічують" обстановку на екранах РЛС).
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30.08.2024 08:16 Ответить
Как мудро амеры поступают, шо дают возможность заиметь боевой опыт сначала на малой партии самолетов. Представляете сколько бы было сбито "дружественной" летчикам ппо-шной системой самолетов, если бы это был полноценный рой?
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30.08.2024 07:17 Ответить
На мою думку, Ф-16 з його далекобійним озброєнням доцільно насамперед використовувати для прикриття військ та знищення російських носіїв КАБів і завдання ударів по російських позиціях тими самими КАБами та ракетами "земля-повітря", а не для боротьби з крилатими ракетами і "безпілотниками".
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30.08.2024 08:15 Ответить
критична інфраструктура, яку росстрілюю виродки лапотні також важлива. Особисто я не можу сказати, що перше важливіше другого. Нам просто винищувачів катастрофічно не вистачає, в цьому на мою думку справа.
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30.08.2024 10:10 Ответить
росстрілюють "
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30.08.2024 10:12 Ответить
Кожен вид озброєння призначений для виконання певних цілей: надзвукові винищувачі-бомбардуваники мають полювати за авіаційними носіями озброєння (літаками і гелікоптерами) та знищувати місця базування наземних ракетних комплексів та БПЛА, а не ганятися за ракетами і безпілотниками в повітрі (останні є прерогативою ППО).
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30.08.2024 13:55 Ответить
Ну, Світан критично ставиться до нинішнього командування Повітряних сил. "Оні же там всє пепеошнікі. Мнє страшновато за Ф-16"
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30.08.2024 10:46 Ответить
У нас все ПВО закрывает в первую очередь Киев ( читай дупу зелика).
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30.08.2024 11:20 Ответить
І знову локшина...
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30.08.2024 08:15 Ответить
Так завжди буває, коли клоуни керують генералами.
Нехай руки відсохнуть у тих, хто таких зебілів наголосували.
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30.08.2024 09:59 Ответить
боляче..
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30.08.2024 10:09 Ответить
на жаль це війна. Клята, підла, непотрібна, але війна((.
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30.08.2024 10:15 Ответить
френдлі фаер ??
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30.08.2024 10:18 Ответить
Юрій Богданов:

Про F-16 і чергові приступи зради

Під час звільнення Кувейту і подальшої інтервенції в Ірак з примусом Саддама до миру коаліція втратила:

40 літаків, серед яких 12 - через поломки чи дружній вогонь. Переважно дружній вогонь.

23 вертольоти, серед них лише 5 - через дії супротивника. 18 - поломки чи дружній вогонь. Переважно дружній вогонь.

Статистика під час війни 2003 року не сильно змінилася. Там взагалі буквально перший збитий літак - британський «Торнадо», збитий американським ППО. Обидва пілоти загинули.

Більшість втрат - через технічні проблеми, помилки екіпажу чи дружній вогонь.

Це, на жаль, тільки в радянській пропаганді пілоти якщо гинуть - то через дії підступного ворога. Війна в повітрі через складність техніки і стресовість і для пілотів, і для ППО - це завжди отакі ризики.
https://t.me/yb_ua/6105
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30.08.2024 10:19 Ответить
ми не настільки часто чуємо про самознищення кацапських сушок, як ви тут описали
і маю надію, наші сушки також були знищені не власним ппо
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30.08.2024 14:51 Ответить
Декілька відповідей:

1) "ми не настільки часто чуємо про самознищення кацапських сушок" -- може, тому, що хтось з кацапів вміє і може тримати свій рок закритим?

2) "ви тут описали" -- якби Ви були уважніші, Ви б побачили, що не я автор цього тексту.

3) "маю надію, наші сушки також були знищені не власним ппо" -- я, наприклад, довіряю інформації з більш надійніших джерел, ніж Мар'яна Безугла. Наприклад Микола Олещук. А Ви?

https://thepage.ua/ua/news/vtrata-litaka-f-16-ta-zagibel-pilota-oleshuk-vidreaguvav-na-kritiku-bezugloyi «Вам аплодує вся росія»: Олещук відреагував на пост Безуглої про втрату F16
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30.08.2024 15:07 Ответить
Кирилл Данильченко

Чи будуть втрати Ф-16?

Будуть. Єдиний спосіб уникнути втрат у такій війні, як наша, - замкнути техніку десь у катакомбах. 11 липня 2024 року.

20-30% пилотов небоевые потери на любой войне. Много летают, мало спят, бегают между укрытиями и помещениями дежурной смены, стресс, не вернулся товарищ с вылета, а вы в одной столовой ели все лето.

Аварии, ошибки, технические службы готовились ускоренно. Даже не то, что навелась голова ракеты или "Шахед" взорвался. Аварийность влияет и на количество машин, которые могут взлететь здесь и сейчас, (это число никогда не 100%) и на работу в воздухе. Никаких трех месяцев курсов, никаких быстро подучили технический английский не бывает в природе. Годы налета, годы слаживания диспетчеров, офицеров штабных авиационных. техников и пилотов.

Шутникам из РФ про Ф-16 стоит спросить какое СМС отправил пилот падающего в Азовское море самолета ДРЛО жене? Что там было - жди вязанку дров и "Ладу"? Или как там поживают борта ядерной триады? Как четыре десятка потерянных "Ка-52 - с авариями половина парка? Война забирает людей, это все становится статистикой, и только для их близких это трагедия. Для всех остальных это повод позубоскалить в безопасности. Но сегодня ты шутишь, а завтра тушишь две базы Росрезерва ладаном и свечами.

Будут еще аварии, потери от своего и вражеского огня, ошибки и роковые случайности. Это суть боевых действий. Человеческая воля минус человеческий фактор.
(фб)
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30.08.2024 11:16 Ответить
Погоджуюсь, що за 3 місяці асом не станеш. Тому й дивно чому наша влада досі не наважується запросити пілотів-іноземців хоча б з числа тих, хто перебуває у відставці. Адже неодноразово надходила інформація, що такі комбатанти є. Росія може витлумачити це як напад на неї з боку Заходу? Так треба ж молитися усім богам, щоб їй вистачило дурості реалізувати якусь зі своїх пропагандистських погроз. Бо тоді понесеться таке, після чого в подальшій історії людства такої країни як ерефія точно вже не буде.
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30.08.2024 14:05 Ответить
Наша влада, пане Максиме, зробила, робить і робитиме дуууже багато дивних -- з точки зору пересічного українця -- речей. А ще більше -- не робить.
Як ми можемо змінити цю ситуацію із владою?
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30.08.2024 15:12 Ответить
Не було транспондера "свій-чужий"? Це неприпустима помилка. Сподіваюсь будуть зроблені висновки
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30.08.2024 13:53 Ответить
Найбільш вірогідна причина- дружній вогонь. На більшості вогневих засобів ППО нема системи державної ідентифікації стандарту НАТО.
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30.08.2024 13:43 Ответить
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30.08.2024 13:50 Ответить
Ціукаво, а хто і коли закриє рудій шлюшкі Марухі Безголовій її членоприйомник, яким вона, підла дочка собаки обгавкує ЗСУ? Я це питаю у зграї ЗЕбанутих тварюк, якими керує агент Козир, в миру д,Ермак.
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30.08.2024 15:23 Ответить
Літак, це розхідник і це було очікувано, а от пілот куди цінніше і це дійсно втрата. Да і дали 10 старих б.у. літаків і чекають дива в Європі, маючи сотні нових літаків, що смішно. Б.у. машина і може там яка тяга відвалилася, чи трубка від часу прогнила і все. Тут авто 20 років вже не комільфо, а про літак годі і говорити. Це було діло часу, очікувано, як втрата Леопарда, Бредлі, Абрамса і т.д., а от пілот дійсно втрата, бо навчання це роки.
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30.08.2024 15:32 Ответить
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