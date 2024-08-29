Украинский истребитель F-16 потерпел крушение во время отражения ракетного удара со стороны РФ, летчик погиб, - Генштаб

В Генеральном штабе подтвердили потерю истребителя F-16 во время российского ракетного удара по Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Во время отражения ракетного удара со стороны РФ по территории Украины, вместе с подразделениями зенитно-ракетных войск были применены истребители F-16 Вооруженных сил Украины. В ходе воздушного боя самолеты F-16 продемонстрировали свою высокую эффективность, бортовым вооружением было сбито четыре крылатых ракеты врага", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь.

Как выяснилось позже, самолет потерпел катастрофу, летчик погиб.

Для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия МОУ, которая работает в районе падения самолета.

Смотрите также: Во время отражения российского ракетного удара 26 августа погиб пилот Алексей Месь. ФОТО