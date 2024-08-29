Український винищувач F-16 зазнав катастрофи під час відбиття ракетного удару з боку РФ, льотчик загинув, - Генштаб
У Генеральному штабі підтвердили втрату винищувача F-16 під час російського ракетного удару по Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
"Під час відбиття ракетного удару з боку РФ по території України, разом з підрозділами зенітно-ракетних військ були застосовані винищувачі F-16 Збройних Сил України. В ході повітряного бою літаки F-16 продемонстрували свою високу ефективність, бортовим озброєнням було збито чотири крилатих ракети ворога", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час заходу на наступну ціль з одним з літаків був втрачений звʼязок.
Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув.
Для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака.
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Співрозмовник серед військового командування розповів ВВС, що літак не постраждав від ворожого вогню, і це не була помилка пілота, але триває повне розслідування обставин.
https://www.volynnews.com/news/all/ostanniy-biy-u-nebi-zahynuv-lotchyk-luchanyn-oleksiy-mes/
128 ракет і десь біля 100 БПЛА. Збито було 102 ракети і майже всі БПЛА. Так що замість огидних фраз на адресу ЗСУ, краще висловили б їм вдячність.
США про це зазначили у звітах і заяві. Дорога недолугість!
Особливо, коли кожна бойова одиниця на рахунку. Ну а що ж Ви хотіли!? Вчитись було ніколи, та й не дуже тому хотіли, поради від розумних та досвідчених навіть й слухати не хотіли, совка з армії геть, вважали себе всезнаючими, всеможливими, всеосяжними. Ціна за зухвалість - смерть.
То все закономірно. Війна, небо помилок і самовпевненості не вибачають.
Нехай руки відсохнуть у тих, хто таких зебілів наголосували.
Про F-16 і чергові приступи зради
Під час звільнення Кувейту і подальшої інтервенції в Ірак з примусом Саддама до миру коаліція втратила:
40 літаків, серед яких 12 - через поломки чи дружній вогонь. Переважно дружній вогонь.
23 вертольоти, серед них лише 5 - через дії супротивника. 18 - поломки чи дружній вогонь. Переважно дружній вогонь.
Статистика під час війни 2003 року не сильно змінилася. Там взагалі буквально перший збитий літак - британський «Торнадо», збитий американським ППО. Обидва пілоти загинули.
Більшість втрат - через технічні проблеми, помилки екіпажу чи дружній вогонь.
Це, на жаль, тільки в радянській пропаганді пілоти якщо гинуть - то через дії підступного ворога. Війна в повітрі через складність техніки і стресовість і для пілотів, і для ППО - це завжди отакі ризики.
https://t.me/yb_ua/6105
і маю надію, наші сушки також були знищені не власним ппо
1) "ми не настільки часто чуємо про самознищення кацапських сушок" -- може, тому, що хтось з кацапів вміє і може тримати свій рок закритим?
2) "ви тут описали" -- якби Ви були уважніші, Ви б побачили, що не я автор цього тексту.
3) "маю надію, наші сушки також були знищені не власним ппо" -- я, наприклад, довіряю інформації з більш надійніших джерел, ніж Мар'яна Безугла. Наприклад Микола Олещук. А Ви?
https://thepage.ua/ua/news/vtrata-litaka-f-16-ta-zagibel-pilota-oleshuk-vidreaguvav-na-kritiku-bezugloyi «Вам аплодує вся росія»: Олещук відреагував на пост Безуглої про втрату F16
Чи будуть втрати Ф-16?
Будуть. Єдиний спосіб уникнути втрат у такій війні, як наша, - замкнути техніку десь у катакомбах. 11 липня 2024 року.
20-30% пилотов небоевые потери на любой войне. Много летают, мало спят, бегают между укрытиями и помещениями дежурной смены, стресс, не вернулся товарищ с вылета, а вы в одной столовой ели все лето.
Аварии, ошибки, технические службы готовились ускоренно. Даже не то, что навелась голова ракеты или "Шахед" взорвался. Аварийность влияет и на количество машин, которые могут взлететь здесь и сейчас, (это число никогда не 100%) и на работу в воздухе. Никаких трех месяцев курсов, никаких быстро подучили технический английский не бывает в природе. Годы налета, годы слаживания диспетчеров, офицеров штабных авиационных. техников и пилотов.
Шутникам из РФ про Ф-16 стоит спросить какое СМС отправил пилот падающего в Азовское море самолета ДРЛО жене? Что там было - жди вязанку дров и "Ладу"? Или как там поживают борта ядерной триады? Как четыре десятка потерянных "Ка-52 - с авариями половина парка? Война забирает людей, это все становится статистикой, и только для их близких это трагедия. Для всех остальных это повод позубоскалить в безопасности. Но сегодня ты шутишь, а завтра тушишь две базы Росрезерва ладаном и свечами.
Будут еще аварии, потери от своего и вражеского огня, ошибки и роковые случайности. Это суть боевых действий. Человеческая воля минус человеческий фактор.
(фб)
Як ми можемо змінити цю ситуацію із владою?