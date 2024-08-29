Український винищувач F-16 зазнав катастрофи під час відбиття ракетного удару з боку РФ, льотчик загинув, - Генштаб

У Генеральному штабі підтвердили втрату винищувача F-16 під час російського ракетного удару по Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Під час відбиття ракетного удару з боку РФ по території України, разом з підрозділами зенітно-ракетних військ були застосовані винищувачі F-16 Збройних Сил України. В ході повітряного бою літаки F-16 продемонстрували свою високу ефективність, бортовим озброєнням було збито чотири крилатих ракети ворога", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час заходу на наступну ціль з одним з літаків був втрачений звʼязок.

Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув.

Для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака.

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