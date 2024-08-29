F-16 пілота Меся був збитий ЗРК Patriot через дискоординацію між підрозділами, - "слуга народу" Безугла

Заступниця глави Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки "слуга народу" Мар'яна Безугла заявила, що винищувач F-16 українського пілота Олексія "Moonfish" Меся був збитий ЗРК Patriot через дискоординацію між підрозділами.

Про це депутатка написала в своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"За моєю інформацією F-16 українського пілота Олексія "Moonfish" Месь був збитий зенітно-ракетним комплексом Patriot через дискоординацію між підрозділами. У доповідях зазначили, що він "не впорався з керуванням", - заявила Безугла.

Вона також сказала, що подія трапилась під час однієї з найпотужніших повітряних атак росіян 26 серпня.

"Війна є війна, такі епізоди можливі. Але культура брехні в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ, як і в інших вищих військових штабах, призводить до того, що система управління військовими рішеннями не покращується на основі правдивої, послідовно зібраної аналітики, а погіршується і навіть колапсує, як це відбувається на Покровському напрямку. І жоден з генералів не покараний. Генерал Олещук залишається на посаді", - резюмувала депутатка.

Під дописом Мар'яна опублікувала фото Олексій "Moonfish" Меся (справа) разом з загиблим раніше Андрієм "Juice" Пільщиковим. Та зазначила, що розслідування загибелі останнього "теж нічого не прояснило і ніхто не покараний".

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Що передувало?

Ввечері 29 серпня в Генеральному штабі підтвердили втрату винищувача F-16 під час російського ракетного удару по Україні.

Перед цим стало відомо, що 26 серпня під час відбиття російського ракетного удару загинув льотчик Олексій Месь.

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