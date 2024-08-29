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F-16 пілота Меся був збитий ЗРК Patriot через дискоординацію між підрозділами, - "слуга народу" Безугла

Пілоти Олексій

Заступниця глави Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки "слуга народу" Мар'яна Безугла заявила, що винищувач F-16 українського пілота Олексія "Moonfish" Меся був збитий ЗРК Patriot через дискоординацію між підрозділами.

Про це депутатка написала в своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"За моєю інформацією F-16 українського пілота Олексія "Moonfish" Месь був збитий зенітно-ракетним комплексом Patriot через дискоординацію між підрозділами. У доповідях зазначили, що він "не впорався з керуванням", - заявила Безугла.

Вона також сказала, що подія трапилась під час однієї з найпотужніших повітряних атак росіян 26 серпня.

"Війна є війна, такі епізоди можливі. Але культура брехні в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ, як і в інших вищих військових штабах, призводить до того, що система управління військовими рішеннями не покращується на основі правдивої, послідовно зібраної аналітики, а погіршується і навіть колапсує, як це відбувається на Покровському напрямку. І жоден з генералів не покараний. Генерал Олещук залишається на посаді", - резюмувала депутатка.

Під дописом Мар'яна опублікувала фото Олексій "Moonfish" Меся (справа) разом з загиблим раніше Андрієм "Juice" Пільщиковим. Та зазначила, що розслідування загибелі останнього "теж нічого не прояснило і ніхто не покараний".

Також читайте: РФ захопила Новогродівку біля Покровська за кілька днів, окопи були порожніми, - "слуга народу" Безугла

Що передувало?

Ввечері 29 серпня в Генеральному штабі підтвердили втрату винищувача F-16 під час російського ракетного удару по Україні.

Перед цим стало відомо, що 26 серпня під час відбиття російського ракетного удару загинув льотчик Олексій Месь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вистежив російський дрон. Знову не було прикриття з повітря": "слуга народу" Безугла про знищення росіянами МіГ-29 та HIMARS

Автор: 

Безугла Мар’яна (298) Patriot (302) F16 F-16 (673)


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Топ коментарі
+36
Думаю, що зараз вона права. На жаль.
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29.08.2024 21:58
+32
Вечная память герою.
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29.08.2024 21:56
+21
Петріот не вміє розпізнавати Ф-16? Серйозно?
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29.08.2024 22:01
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От звідки зе безугле недоробло знає, що там було насправді? Шавка, яка розуміється на військовій справі як заєць у математиці, може лише викладати чужу думку. Мені цікаво, яка **** їй зливає інформацію?
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30.08.2024 11:06 Відповісти
Якось підозріло мовчать кияни , які в 2019 році обрали Безуглу народною депутаткою. Мовчання завжди було ознакою згоди . Іуди ...
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30.08.2024 11:13 Відповісти
а виборці зе та ті хто не прийшов на вибори взагалі?
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30.08.2024 11:17 Відповісти
27.08 на mil.in.ua було повідомлення "Спільно з данськими та норвезькими фахівцями американці перепрограмували комплекси РЕБ на винищувачах F-16 з Данії та Нідерландів". Писали, що швидко все зробили і протестували. Може, щось не врахували? ☹️
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30.08.2024 19:25 Відповісти
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