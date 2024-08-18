"Вистежив російський дрон. Знову не було прикриття з повітря": "слуга народу" Безугла про знищення росіянами МіГ-29 та HIMARS

Війська РФ за допомогою дронів змогли вистежити та на жаль знищити українські МіГ-29 та HIMARS.

Про це нардепка, яка вийшла з фракції "Слуги народу", Мар'яна Безугла повідомила на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо пропустили, будучи думками на Курщині, повідомлення про знищення українського МіГ-29 в Дніпрі: ніхто з Командування Повітряних Сил ЗСУ не визнав, що знову не було прикриття з повітря, і його вистежив російський дрон. Коли літак сів на дозаправку та поповнення боєзапасу, літак знищили.

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Також знищено HIMARS на Сумщині. Росіяни вели машину дроном і коригували без жодних для себе перешкод", - розповіла Безугла.