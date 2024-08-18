"Вистежив російський дрон. Знову не було прикриття з повітря": "слуга народу" Безугла про знищення росіянами МіГ-29 та HIMARS
Війська РФ за допомогою дронів змогли вистежити та на жаль знищити українські МіГ-29 та HIMARS.
Про це нардепка, яка вийшла з фракції "Слуги народу", Мар'яна Безугла повідомила на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо пропустили, будучи думками на Курщині, повідомлення про знищення українського МіГ-29 в Дніпрі: ніхто з Командування Повітряних Сил ЗСУ не визнав, що знову не було прикриття з повітря, і його вистежив російський дрон. Коли літак сів на дозаправку та поповнення боєзапасу, літак знищили.
Також знищено HIMARS на Сумщині. Росіяни вели машину дроном і коригували без жодних для себе перешкод", - розповіла Безугла.
Топ коментарі
+40 Calvados
показати весь коментар18.08.2024 00:28
+36 Andrew Moon
показати весь коментар18.08.2024 01:38
+28 Алекс Алекс #583126
показати весь коментар18.08.2024 00:26
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Ну й дуже добре, що ти нічого не знаєш про справи у ВСУ, а то б ти певно якось розляпала б своїм язиком про макет M270 MLRS на Сумщині москалям, і вони б тоді не витратили на цей фальшивий Хаймарс даремно свою ракету вартістю 5 млн. $
Спочатку вивчи украінську, а потім, рашисткий дурень, залишай коменти
орківські блогери їх теж не бачать, тому й вигадали, що M270 MLRS їх випустив перед ураженням, так що фантазуйте собі далі про детонцію