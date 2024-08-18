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"Вистежив російський дрон. Знову не було прикриття з повітря": "слуга народу" Безугла про знищення росіянами МіГ-29 та HIMARS

МіГ-29

Війська РФ за допомогою дронів змогли вистежити та на жаль знищити українські МіГ-29 та HIMARS.

Про це нардепка, яка вийшла з фракції "Слуги народу", Мар'яна Безугла повідомила на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо пропустили, будучи думками на Курщині, повідомлення про знищення українського МіГ-29 в Дніпрі: ніхто з Командування Повітряних Сил ЗСУ не визнав, що знову не було прикриття з повітря, і його вистежив російський дрон. Коли літак сів на дозаправку та поповнення боєзапасу, літак знищили.

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Також знищено HIMARS на Сумщині. Росіяни вели машину дроном і коригували без жодних для себе перешкод", - розповіла Безугла.

Мар'яна Безугла розповіла, як росіяни змогли знищити українські МіГ-29 та HIMARS

Автор: 

літак (2900) знищення (7166) Безугла Мар’яна (297) Повітряні сили (2608) HIMARS (307)


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Топ коментарі
+40
Спочатку скажіть де вона не права, а потім претензії до передруковувальників виставляйте.
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18.08.2024 00:28
+36
Не права в тому що просто переводить стрілки як і положено гниді.
Тому що відсутність прикриття з повітря це в першу чергу вина головнокомандувача який так забезпечив війська що нічим збивати дрони. Але чомусь в ту сторону наша правдорубка не дивиться - винуваті стрілочники...
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18.08.2024 01:38
+28
Торпєду Зеленьський із Єрмаком знову запустили.
Але є одно Але.
Чому всі ЗМІ, як за командою, кинулися передруковувати фізбук божевільної?
На Куренівці багато " пісьмєнніків " сидить, чому не друкують ?
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18.08.2024 00:26
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Як не крути, а тут в нас халатність через такі втрати.
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18.08.2024 14:42 Відповісти
Все правильно сказано. Те же люди, те же грабли. Если так относится к охране с воздуха и другой техники, то останемся без хаймарсов, и ф-16.
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18.08.2024 14:51 Відповісти
Безугла, кого ти з себе корчиш?
Ну й дуже добре, що ти нічого не знаєш про справи у ВСУ, а то б ти певно якось розляпала б своїм язиком про макет M270 MLRS на Сумщині москалям, і вони б тоді не витратили на цей фальшивий Хаймарс даремно свою ракету вартістю 5 млн. $
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18.08.2024 15:11 Відповісти
Видео посмотри, макеты так не детонируют.
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18.08.2024 16:16 Відповісти
Дурень ти явний, хочь і маскуєшься під DAM.
Спочатку вивчи украінську, а потім, рашисткий дурень, залишай коменти
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18.08.2024 16:55 Відповісти
Статья на русском, на этом языке и комментирую.
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18.08.2024 16:56 Відповісти
вже давно подивився, це вибухає ракета росіян, яка знищує макет, але ніякої детонації ракет з M270 MLRS я не бачу (зазвичай у випадках ураження РСЗВ видно як вони розлітаються),
орківські блогери їх теж не бачать, тому й вигадали, що M270 MLRS їх випустив перед ураженням, так що фантазуйте собі далі про детонцію
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18.08.2024 17:26 Відповісти
Посчитай сколько уже поставлено Пэтриотов, Химарс и так далее, ну и спроси у Зели, где всё это, если горят исключительно макеты.
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18.08.2024 17:32 Відповісти
кацапы уже все уничтожилиЮ благодаря тупорылому сырскому и зеле, которые дебилы сливают координаты русне, или просто сливает технику под дроны русни.
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18.08.2024 22:19 Відповісти
Остап марафон по тєлєвізру дивиться. Ну там же не збрешуть.
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23.08.2024 21:52 Відповісти
А эта рыжая лахудпа не подскажет , сколько можно было бы купить военной техники . За те деньги , которые зелёные ублюдки украли с бюджета ?За яйца по 17 гривен , за яблоки по 48 гривен за кило .
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18.08.2024 20:41 Відповісти
10 год войны, в воюющей стране нету ВПК, да млять где такое еще есть ? хуже русни уже.
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18.08.2024 22:24 Відповісти
Пока техническая сторона хромает можно подключить экономические рычаги. Любой украинец идентифицированный через Дію указывает на сайте место вражеского дрона разведчика (все украинские дроны уже должны быть отмечены на сайте) и получает после его сбития от 10000 до 200000 гривень разделенных на число участников "лотереи" или фиксированную сумму скажем 100 гривень. После этого техническая команда вооруженная радарами и перехватчиками выезжает по этим координатам.
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18.08.2024 23:09 Відповісти
От якби армією командувала Безмозгла, то ніяких втрат не було б. Пропадає талант членкині без діла. А шо, пирдіти ротом чи щось накарякати у фейсбуці, не воювати.
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19.08.2024 07:08 Відповісти
Звідки вона взагалі знає,як було це виконано?Вона ні вуха ні рила не розуміє у військовій справі.Над аеродромом наврядчи вісив безпілотник.Скоріш за все агентури, та те що у дніпрі півміста бачить,шо сідає на літовище - така пласка географія.И взагали,скільки марьяна задонатила для зсу разом зі своєю партєйкою?
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19.08.2024 09:01 Відповісти
Таке враження, що безУмна має свого інформатора в штабі ЗСУ і всіх родів військ. Можливо вона директор "ЦРУ України імені безуглої" ?
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30.08.2024 07:48 Відповісти
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