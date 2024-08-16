Росіяни знищили МіГ-29 у Дніпрі: без людських втрат, - Ігнат

У п'ятницю 16 серпня російські війська вдарили по Дніпру балістикою. Авіація Повітряних сил втратила винищувач МіГ-29, на щастя без людських жертв.

Про це повідомив полковник Юрій Ігнат у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, сьогодні втратили МіГ-29. На щастя – усі живі здорові. Війна...", - написав він.

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Повітряне командування "Схід" у коментарі УП повідомило, що близько полудня ворог ударив удар по Дніпру трьома ракетами "Іскандер" М та близько 17 години завдав повторного удару балістикою.

Про наслідки у командуванні не повідомляють.