УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11149 відвідувачів онлайн
Новини Війна
24 979 46

Росіяни знищили МіГ-29 у Дніпрі: без людських втрат, - Ігнат

МіГ-29

У п'ятницю 16 серпня російські війська вдарили по Дніпру балістикою. Авіація Повітряних сил втратила винищувач МіГ-29, на щастя без людських жертв.

Про це повідомив полковник Юрій Ігнат у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, сьогодні втратили МіГ-29. На щастя – усі живі здорові. Війна...", - написав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибухи пролунали у Дніпрі та Павлограді

Повітряне командування "Схід" у коментарі УП повідомило, що близько полудня ворог ударив удар по Дніпру трьома ракетами "Іскандер" М та близько 17 години завдав повторного удару балістикою.

Про наслідки у командуванні не повідомляють.

Полковник Юрій Ігнат про атаку РФ на Дніпро

Автор: 

Дніпро (3261) літак (2900) Ігнат Юрій (788)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+33
олігофрени довбані! минулі втрати наших літаків на тій же дніпропетровщині нічому дурнів з лампасами не навчила. Байден, чому ми ще не в НАТО?!
показати весь коментар
16.08.2024 22:48
+16
Дешевше буде в Еміратах намити острів і побудувати на ньому місто.
Це ж Шапітолій!!!
показати весь коментар
16.08.2024 22:50
+11
ЗАчем рядом с фронтом...
показати весь коментар
16.08.2024 22:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
що робив Міг-29 у Дніпрі ?

на аеродромі...
показати весь коментар
17.08.2024 00:14 Відповісти
охороняв коломойшу та к+
показати весь коментар
17.08.2024 02:01 Відповісти
я там не ббольшой стратег.... но..зачем их держать на аєродромах с ссср, возле крупных городов???, 50+ батальоні не могут наложить новой бетонки в новіх местах???
показати весь коментар
16.08.2024 22:46 Відповісти
Дешевше буде в Еміратах намити острів і побудувати на ньому місто.
Це ж Шапітолій!!!
показати весь коментар
16.08.2024 22:50 Відповісти
"не могут наложить новой бетонки в новіх местах???"
Бо весь цемент пішов на тротуарну плитку.
показати весь коментар
16.08.2024 22:55 Відповісти
По якій ти утікав до Польщі
показати весь коментар
16.08.2024 23:00 Відповісти
Ну ти то на бойовому дивані москалів всих знищив?
показати весь коментар
17.08.2024 04:03 Відповісти
Яку кладуть у Дніпрі.
показати весь коментар
17.08.2024 08:16 Відповісти
олігофрени довбані! минулі втрати наших літаків на тій же дніпропетровщині нічому дурнів з лампасами не навчила. Байден, чому ми ще не в НАТО?!
показати весь коментар
16.08.2024 22:48 Відповісти
ЗАчем рядом с фронтом...
показати весь коментар
16.08.2024 22:49 Відповісти
А де тримати літакі, в Польщі, Румунії чи може в Америці?
Цей аеродром на відстані більше 100 км від лінії фронту. Це хіба не тил?
Це просто граблі.
Кожний раз наступаємо на них.
Це ж не перший раз.
Це вже мінімум, як півроку таке відбувається.
Так було в Кривому Розі, так було на аеродромі в Миргороді нещодавно, так зараз відбулось на аеродромі в Дніпрі.
В цих випадках, тактика москалів проста.
Залітає рашистській розвідувальний дрон на сотні км до нас в тил, кружляє над аеродромом, все фіксує, і відразу москалі наносять удар Іскандером.
Проблема одна, це те, що ми не тільки не збиваємо ці розвідувальні дрони москалів у нас в тилу над нашими аеродромами... а навіть не бачимо їх!.
А дрон собі спокійно літає, навіть фіксує влучання...
Треба шукати, якусь проти
показати весь коментар
16.08.2024 23:22 Відповісти
За 100км від фронту літаки мають знаходитись виключо в укриттях і ніяк інакше.
показати весь коментар
16.08.2024 23:44 Відповісти
Ну тут справа у тому, що Іскандер-М долітає до Ужгорода також, як і до Дніпра.

Тому мабуть всюди треба тримати літаки у капонірах.

Хоча, літак не може злітати прямо з капоніра і все одно залишаються варіанти знищення на аеродромі.

Не зовсім розумію, чому стільки обурення та версій, якщо нема ніяких обставин знищення. Може літак на рульожці був в цей час.
показати весь коментар
16.08.2024 23:59 Відповісти
До Ужгорода не долітають кацапські беспілотники...а над Діпропетровською областю а момет удару було їх до 4х штук.
показати весь коментар
17.08.2024 03:58 Відповісти
Цілий день розвідники над містом літали. Вільно. Так де тримати літаки? Можливо, хоч переставляти потрібно раз на годину.
показати весь коментар
17.08.2024 07:31 Відповісти
Воно так і було. Спочатку бахнули розвідника, але наскільки я розумію він все встиг зробити і тут же ударили балістикою. Під вечір ближче знову прилетіло, а хвилин за 10-ть. знову збили розвідника, мабуть летів зафіксувати результат.
показати весь коментар
17.08.2024 08:27 Відповісти
просто если такими темпами...с такой безлаберностью и подписями гната..война..., мі будем терять Ф16..то долго ли вытерпят наши западніе партнері???
показати весь коментар
16.08.2024 22:57 Відповісти
Дивно. Зазвичай не говорять про такі втрати. Напевне кацапи відео удару опублікували.
показати весь коментар
16.08.2024 22:58 Відповісти
Туман війни.. По-перше, Ігнат не має зараз повноважень доповідати про втрати. А по-друге, раз він таке опубліковав ще й з дозволу, то може влучання було в макет чи неробочу машину. Але треба було таке сказати, щоби супротивник заспокоївся і більше туди не лупив...
показати весь коментар
16.08.2024 23:06 Відповісти
кацапи відео прильоту показали, який в сраку туман війни, могли звісно в черговий раз написати що то "макет" алкаші кацапи знищили, але макети так не горять.
показати весь коментар
16.08.2024 23:10 Відповісти
Так пів авіації командирів перестріляєте, орки вже стільки відео знищення літаків наших на прифронтових аеродромах показали, ці історії ще з 22 року але граблі постійно ті ж самі і ніхто нічого не змінює....

але от б...ть міг29 та су27 вони можуть і трохи дальше літати а не 200 км від передка щоб їх легко було ракетами знищувати...

Та і на аеродромі за стільки часу можна було детектори частот розмістити, пеленгувальні авто радіочастотнагляду постійно катаються по містам без діла але відправити їх по аеродромах мозку нікому не хватає
показати весь коментар
16.08.2024 23:49 Відповісти
Так если бы мы етих предателей растреливали то ето прекратилось бы очень быстро танцы на граблях. А так у нас одни и те же гробят технику и людей и все на ето смотрят как будто так и нужно.
показати весь коментар
16.08.2024 23:56 Відповісти
Просто на низах на рівні аеродрома ні причому.... нє ну були на початку зрадники їх трохи виловили ...

треба вище брати хто дає вказівки розміщати ті літаки так близько до передка .... там треба копати

хто не забезпечив засобами пеленгування беспілотників, там є якісь ЗК, можливо гепард міг б збити беспілотник якби бачив...

А хлопці на аеродромах ітак тягають ті літаки постійно при тривозі
показати весь коментар
17.08.2024 00:05 Відповісти
З обіду місто під балістикою,мінімум тричи працює ППО,над Камьянським пів дня кружляє розвідник,а потім бздюнь - літаку *****..
**********,а шо ви чекали?
показати весь коментар
16.08.2024 23:03 Відповісти
Увага русня може готувати ядерну провокацію, - директор ЦПД Андрій Коваленко Їхній план звинуватити нас у тероризмі та нападі на Курську АЕС провалився, і тепер вони поширюють брехню про «брудну бомбу» та нашу нібито підготовку до провокації.
показати весь коментар
16.08.2024 23:04 Відповісти
Не війна, а наша помилка.
показати весь коментар
16.08.2024 23:05 Відповісти
Акуеть млять. И конечно за етот очередной про*б никто не ответит? Или до сих пор не знают что прифронтовые аеродромы под контролем у рашистов. А дальше F-16?
показати весь коментар
16.08.2024 23:11 Відповісти
навчились в кокашенка. патєрь нєт, літаків, леопардів, химер та петріотів тоже вже нєт. лише там за це вже зміщують з посад та тягнуть на цугундер, а у нас підвищують в посадах.
показати весь коментар
16.08.2024 23:33 Відповісти
Еще добивает что у нас про потерю самолета говорят как про обыденность с улыбкой, мол бывает ето война. А то что у нас етих самолетов на пальцах двух рук посчитать можно то ничего? И без авиации придется гнать пехоту которая ничего не решает на современном поле боя. Зато если рашистам подобьем какое то ведро которых у низ как говна, вот у нас восторг аж дым из ушей от радости. Вот теперь весь персонал аеродрома в особенности начальство разжаловать в рядовые и в штурмовики на 0 отправить. Они теперь без самолета нахрен не нужны пустой аеродром охранять
показати весь коментар
16.08.2024 23:40 Відповісти
Ще сьогодні мінус патріот, кацапи форсять відео.

Вчора мінус хаймарс...

****, хто відповість хоч за щось?
показати весь коментар
16.08.2024 23:45 Відповісти
Пам'ятаєте гасло квартальських *********? Нагадаю: "pohuj".
показати весь коментар
17.08.2024 00:02 Відповісти
Зате Сирський бадьоро доповів Зєлі, що просунулися у КурНР на 1 км.
показати весь коментар
17.08.2024 00:45 Відповісти
Де патріот ?
Знову Патріот не прикритий Гепардами хоча б від орланнів у прифронтовій полосі?
показати весь коментар
17.08.2024 04:02 Відповісти
Дніпропетровська область. От там і похерили. Хоча блогер мірошников каже що всі живі і все ціле, відео каже протилежне (в твіттері є те відео)
показати весь коментар
17.08.2024 11:11 Відповісти
ГНАТА ТРЕБА ГНАТИ
показати весь коментар
17.08.2024 01:41 Відповісти
Зато десь там у курській волості ми знищили пам'ятник льоніну... Шапіто...
показати весь коментар
17.08.2024 06:51 Відповісти
"Каждый мнит себя стратегов
Видя бой со стороны." (нажаль кацапською мовою)
показати весь коментар
17.08.2024 13:01 Відповісти
 
 