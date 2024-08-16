Росіяни знищили МіГ-29 у Дніпрі: без людських втрат, - Ігнат
У п'ятницю 16 серпня російські війська вдарили по Дніпру балістикою. Авіація Повітряних сил втратила винищувач МіГ-29, на щастя без людських жертв.
Про це повідомив полковник Юрій Ігнат у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"На жаль, сьогодні втратили МіГ-29. На щастя – усі живі здорові. Війна...", - написав він.
Повітряне командування "Схід" у коментарі УП повідомило, що близько полудня ворог ударив удар по Дніпру трьома ракетами "Іскандер" М та близько 17 години завдав повторного удару балістикою.
Про наслідки у командуванні не повідомляють.
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+33 Центр 820 #589399
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+16 Герхард
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+11 alexandr shamov
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на аеродромі...
Це ж Шапітолій!!!
Бо весь цемент пішов на тротуарну плитку.
Цей аеродром на відстані більше 100 км від лінії фронту. Це хіба не тил?
Це просто граблі.
Кожний раз наступаємо на них.
Це ж не перший раз.
Це вже мінімум, як півроку таке відбувається.
Так було в Кривому Розі, так було на аеродромі в Миргороді нещодавно, так зараз відбулось на аеродромі в Дніпрі.
В цих випадках, тактика москалів проста.
Залітає рашистській розвідувальний дрон на сотні км до нас в тил, кружляє над аеродромом, все фіксує, і відразу москалі наносять удар Іскандером.
Проблема одна, це те, що ми не тільки не збиваємо ці розвідувальні дрони москалів у нас в тилу над нашими аеродромами... а навіть не бачимо їх!.
А дрон собі спокійно літає, навіть фіксує влучання...
Треба шукати, якусь проти
Тому мабуть всюди треба тримати літаки у капонірах.
Хоча, літак не може злітати прямо з капоніра і все одно залишаються варіанти знищення на аеродромі.
Не зовсім розумію, чому стільки обурення та версій, якщо нема ніяких обставин знищення. Може літак на рульожці був в цей час.
але от б...ть міг29 та су27 вони можуть і трохи дальше літати а не 200 км від передка щоб їх легко було ракетами знищувати...
Та і на аеродромі за стільки часу можна було детектори частот розмістити, пеленгувальні авто радіочастотнагляду постійно катаються по містам без діла але відправити їх по аеродромах мозку нікому не хватає
треба вище брати хто дає вказівки розміщати ті літаки так близько до передка .... там треба копати
хто не забезпечив засобами пеленгування беспілотників, там є якісь ЗК, можливо гепард міг б збити беспілотник якби бачив...
А хлопці на аеродромах ітак тягають ті літаки постійно при тривозі
**********,а шо ви чекали?
Вчора мінус хаймарс...
****, хто відповість хоч за щось?
Знову Патріот не прикритий Гепардами хоча б від орланнів у прифронтовій полосі?
Видя бой со стороны." (нажаль кацапською мовою)