Россияне уничтожили МиГ-29 в Днепре: без человеческих жертв, - Игнат

В пятницу, 16 августа, российские войска ударили по Днепру баллистикой. Авиация Воздушных сил потеряла истребитель МиГ-29, к счастью, без человеческих жертв.

Об этом сообщил полковник Юрий Игнат в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, сегодня потеряли МиГ-29. К счастью, все живы и здоровы. Война..." - написал он.

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Воздушное командование "Схід" в комментарии УП сообщило, что около полудня враг нанес удар по Днепру тремя ракетами "Искандер-М" и около 17:00 нанес повторный удар баллистикой.

О последствиях в командовании не сообщают.