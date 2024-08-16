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Новости Война
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Россияне уничтожили МиГ-29 в Днепре: без человеческих жертв, - Игнат

МіГ-29

В пятницу, 16 августа, российские войска ударили по Днепру баллистикой. Авиация Воздушных сил потеряла истребитель МиГ-29, к счастью, без человеческих жертв.

Об этом сообщил полковник Юрий Игнат в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, сегодня потеряли МиГ-29. К счастью, все живы и здоровы. Война..." - написал он.

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Воздушное командование "Схід" в комментарии УП сообщило, что около полудня враг нанес удар по Днепру тремя ракетами "Искандер-М" и около 17:00 нанес повторный удар баллистикой.

О последствиях в командовании не сообщают.

Полковник Юрій Ігнат про атаку РФ на Дніпро

Автор: 

Днепр (4405) самолет (3589) Игнат Юрий (592)


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Топ комментарии
+33
олігофрени довбані! минулі втрати наших літаків на тій же дніпропетровщині нічому дурнів з лампасами не навчила. Байден, чому ми ще не в НАТО?!
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16.08.2024 22:48
+16
Дешевше буде в Еміратах намити острів і побудувати на ньому місто.
Це ж Шапітолій!!!
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16.08.2024 22:50
+11
ЗАчем рядом с фронтом...
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16.08.2024 22:49
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що робив Міг-29 у Дніпрі ?

на аеродромі...
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17.08.2024 00:14 Ответить
охороняв коломойшу та к+
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17.08.2024 02:01 Ответить
я там не ббольшой стратег.... но..зачем их держать на аєродромах с ссср, возле крупных городов???, 50+ батальоні не могут наложить новой бетонки в новіх местах???
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16.08.2024 22:46 Ответить
Дешевше буде в Еміратах намити острів і побудувати на ньому місто.
Це ж Шапітолій!!!
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16.08.2024 22:50 Ответить
"не могут наложить новой бетонки в новіх местах???"
Бо весь цемент пішов на тротуарну плитку.
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16.08.2024 22:55 Ответить
По якій ти утікав до Польщі
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16.08.2024 23:00 Ответить
Ну ти то на бойовому дивані москалів всих знищив?
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17.08.2024 04:03 Ответить
Яку кладуть у Дніпрі.
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17.08.2024 08:16 Ответить
олігофрени довбані! минулі втрати наших літаків на тій же дніпропетровщині нічому дурнів з лампасами не навчила. Байден, чому ми ще не в НАТО?!
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16.08.2024 22:48 Ответить
ЗАчем рядом с фронтом...
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16.08.2024 22:49 Ответить
А де тримати літакі, в Польщі, Румунії чи може в Америці?
Цей аеродром на відстані більше 100 км від лінії фронту. Це хіба не тил?
Це просто граблі.
Кожний раз наступаємо на них.
Це ж не перший раз.
Це вже мінімум, як півроку таке відбувається.
Так було в Кривому Розі, так було на аеродромі в Миргороді нещодавно, так зараз відбулось на аеродромі в Дніпрі.
В цих випадках, тактика москалів проста.
Залітає рашистській розвідувальний дрон на сотні км до нас в тил, кружляє над аеродромом, все фіксує, і відразу москалі наносять удар Іскандером.
Проблема одна, це те, що ми не тільки не збиваємо ці розвідувальні дрони москалів у нас в тилу над нашими аеродромами... а навіть не бачимо їх!.
А дрон собі спокійно літає, навіть фіксує влучання...
Треба шукати, якусь проти
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16.08.2024 23:22 Ответить
За 100км від фронту літаки мають знаходитись виключо в укриттях і ніяк інакше.
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16.08.2024 23:44 Ответить
Ну тут справа у тому, що Іскандер-М долітає до Ужгорода також, як і до Дніпра.

Тому мабуть всюди треба тримати літаки у капонірах.

Хоча, літак не може злітати прямо з капоніра і все одно залишаються варіанти знищення на аеродромі.

Не зовсім розумію, чому стільки обурення та версій, якщо нема ніяких обставин знищення. Може літак на рульожці був в цей час.
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16.08.2024 23:59 Ответить
До Ужгорода не долітають кацапські беспілотники...а над Діпропетровською областю а момет удару було їх до 4х штук.
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17.08.2024 03:58 Ответить
Цілий день розвідники над містом літали. Вільно. Так де тримати літаки? Можливо, хоч переставляти потрібно раз на годину.
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17.08.2024 07:31 Ответить
Воно так і було. Спочатку бахнули розвідника, але наскільки я розумію він все встиг зробити і тут же ударили балістикою. Під вечір ближче знову прилетіло, а хвилин за 10-ть. знову збили розвідника, мабуть летів зафіксувати результат.
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17.08.2024 08:27 Ответить
просто если такими темпами...с такой безлаберностью и подписями гната..война..., мі будем терять Ф16..то долго ли вытерпят наши западніе партнері???
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16.08.2024 22:57 Ответить
Дивно. Зазвичай не говорять про такі втрати. Напевне кацапи відео удару опублікували.
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16.08.2024 22:58 Ответить
Туман війни.. По-перше, Ігнат не має зараз повноважень доповідати про втрати. А по-друге, раз він таке опубліковав ще й з дозволу, то може влучання було в макет чи неробочу машину. Але треба було таке сказати, щоби супротивник заспокоївся і більше туди не лупив...
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16.08.2024 23:06 Ответить
кацапи відео прильоту показали, який в сраку туман війни, могли звісно в черговий раз написати що то "макет" алкаші кацапи знищили, але макети так не горять.
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16.08.2024 23:10 Ответить
Так пів авіації командирів перестріляєте, орки вже стільки відео знищення літаків наших на прифронтових аеродромах показали, ці історії ще з 22 року але граблі постійно ті ж самі і ніхто нічого не змінює....

але от б...ть міг29 та су27 вони можуть і трохи дальше літати а не 200 км від передка щоб їх легко було ракетами знищувати...

Та і на аеродромі за стільки часу можна було детектори частот розмістити, пеленгувальні авто радіочастотнагляду постійно катаються по містам без діла але відправити їх по аеродромах мозку нікому не хватає
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16.08.2024 23:49 Ответить
Так если бы мы етих предателей растреливали то ето прекратилось бы очень быстро танцы на граблях. А так у нас одни и те же гробят технику и людей и все на ето смотрят как будто так и нужно.
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16.08.2024 23:56 Ответить
Просто на низах на рівні аеродрома ні причому.... нє ну були на початку зрадники їх трохи виловили ...

треба вище брати хто дає вказівки розміщати ті літаки так близько до передка .... там треба копати

хто не забезпечив засобами пеленгування беспілотників, там є якісь ЗК, можливо гепард міг б збити беспілотник якби бачив...

А хлопці на аеродромах ітак тягають ті літаки постійно при тривозі
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17.08.2024 00:05 Ответить
З обіду місто під балістикою,мінімум тричи працює ППО,над Камьянським пів дня кружляє розвідник,а потім бздюнь - літаку *****..
**********,а шо ви чекали?
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16.08.2024 23:03 Ответить
Увага русня може готувати ядерну провокацію, - директор ЦПД Андрій Коваленко Їхній план звинуватити нас у тероризмі та нападі на Курську АЕС провалився, і тепер вони поширюють брехню про «брудну бомбу» та нашу нібито підготовку до провокації.
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16.08.2024 23:04 Ответить
Не війна, а наша помилка.
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16.08.2024 23:05 Ответить
Акуеть млять. И конечно за етот очередной про*б никто не ответит? Или до сих пор не знают что прифронтовые аеродромы под контролем у рашистов. А дальше F-16?
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16.08.2024 23:11 Ответить
навчились в кокашенка. патєрь нєт, літаків, леопардів, химер та петріотів тоже вже нєт. лише там за це вже зміщують з посад та тягнуть на цугундер, а у нас підвищують в посадах.
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16.08.2024 23:33 Ответить
Еще добивает что у нас про потерю самолета говорят как про обыденность с улыбкой, мол бывает ето война. А то что у нас етих самолетов на пальцах двух рук посчитать можно то ничего? И без авиации придется гнать пехоту которая ничего не решает на современном поле боя. Зато если рашистам подобьем какое то ведро которых у низ как говна, вот у нас восторг аж дым из ушей от радости. Вот теперь весь персонал аеродрома в особенности начальство разжаловать в рядовые и в штурмовики на 0 отправить. Они теперь без самолета нахрен не нужны пустой аеродром охранять
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16.08.2024 23:40 Ответить
Ще сьогодні мінус патріот, кацапи форсять відео.

Вчора мінус хаймарс...

****, хто відповість хоч за щось?
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16.08.2024 23:45 Ответить
Пам'ятаєте гасло квартальських *********? Нагадаю: "pohuj".
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17.08.2024 00:02 Ответить
Зате Сирський бадьоро доповів Зєлі, що просунулися у КурНР на 1 км.
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17.08.2024 00:45 Ответить
Де патріот ?
Знову Патріот не прикритий Гепардами хоча б від орланнів у прифронтовій полосі?
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17.08.2024 04:02 Ответить
Дніпропетровська область. От там і похерили. Хоча блогер мірошников каже що всі живі і все ціле, відео каже протилежне (в твіттері є те відео)
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17.08.2024 11:11 Ответить
ГНАТА ТРЕБА ГНАТИ
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17.08.2024 01:41 Ответить
Зато десь там у курській волості ми знищили пам'ятник льоніну... Шапіто...
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17.08.2024 06:51 Ответить
"Каждый мнит себя стратегов
Видя бой со стороны." (нажаль кацапською мовою)
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17.08.2024 13:01 Ответить
 
 