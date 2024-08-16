Взрывы прогремели в Днепре и Павлограде

Во время воздушной тревоги в Днепре прогремели взрывы.

Об этом сообщили корреспонденты Суспільного, информирует Цензор.НЕТ.

Также о взрывах сообщили в Павлограде.

В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности для Полтавщины, Днепропетровщины и Запорожской области.

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