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Новости Война
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Взрывы прогремели в Днепре и Павлограде

вибух

Во время воздушной тревоги в Днепре прогремели взрывы.

Об этом сообщили корреспонденты Суспільного, информирует Цензор.НЕТ.

Также о взрывах сообщили в Павлограде.

В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности для Полтавщины, Днепропетровщины и Запорожской области.

Также читайте: Взрывы раздались в Запорожье, Днепре и Сумах

Автор: 

взрыв (6728) Днепр (4405) Павлоград (143)


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Підари, горить у пеклі,сукі.
Щось занадто багато балістіки ціна днями.
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16.08.2024 16:59 Ответить
Всіх хто здає координати вішать на площі або віддавати родичам загиблих
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16.08.2024 17:08 Ответить
Там 4 підарські орлани висіло над Дніпропетровщиною...
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16.08.2024 20:13 Ответить
 
 