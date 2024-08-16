Взрывы прогремели в Днепре и Павлограде
Во время воздушной тревоги в Днепре прогремели взрывы.
Об этом сообщили корреспонденты Суспільного, информирует Цензор.НЕТ.
Также о взрывах сообщили в Павлограде.
В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности для Полтавщины, Днепропетровщины и Запорожской области.
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Щось занадто багато балістіки ціна днями.