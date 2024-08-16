РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11677 посетителей онлайн
Новости Война
3 848 0

Взрывы раздались в Запорожье, Днепре и Сумах

Вибухи пролунали в Сумах, Запоріжжі та Дніпрі

Во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Днепре, Сумах и Запорожье.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили корреспонденты Общественного.

Так, о взрывах сообщили в Днепре и Запорожье, и Сумах.

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления.

Читайте: Ночные взрывы в Крыму: Силы обороны поразили паромную переправу в Керчи и катер оккупантов, - Братчук

Автор: 

взрыв (6728) Днепр (4405) Запорожье (2648) Сумы (1074)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 