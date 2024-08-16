Взрывы раздались в Запорожье, Днепре и Сумах

Во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Днепре, Сумах и Запорожье.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили корреспонденты Общественного.

Так, о взрывах сообщили в Днепре и Запорожье, и Сумах.

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления.

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