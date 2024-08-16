Взрывы раздались в Запорожье, Днепре и Сумах
Во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Днепре, Сумах и Запорожье.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили корреспонденты Общественного.
Так, о взрывах сообщили в Днепре и Запорожье, и Сумах.
В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль