Ночные взрывы в Крыму: Силы обороны поразили паромную переправу в Керчи и катер оккупантов, - Братчук

Украинские силы ночью 16 августа поразили паромную переправу в Керчи, а также катер в Черноморске.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер УДА "Юг" Сергей Братчук.

"Ночная атака на Крым, предварительно поражены: паромная переправа в порту Керчи, катер в Черноморском. Доразведка продолжается", - говорится в заметке.

Напомним, россияне утром 16 августа заявили, что над морем и в море у берегов Крыма было уничтожено пять украинских беспилотников и два безэкипажных катера.

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