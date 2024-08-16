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Ночные взрывы в Крыму: Силы обороны поразили паромную переправу в Керчи и катер оккупантов, - Братчук

Керченська поромна переправа

Украинские силы ночью 16 августа поразили паромную переправу в Керчи, а также катер в Черноморске.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер УДА "Юг" Сергей Братчук.

"Ночная атака на Крым, предварительно поражены: паромная переправа в порту Керчи, катер в Черноморском. Доразведка продолжается", - говорится в заметке.

Напомним, россияне утром 16 августа заявили, что над морем и в море у берегов Крыма было уничтожено пять украинских беспилотников и два безэкипажных катера.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму прогремели взрывы: россияне заявили об атаке беспилотников. ВИДЕО

Автор: 

взрыв (6727) Крым (26371) Братчук Сергей (105)


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гарна новина...
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16.08.2024 09:27 Ответить
а що з Чонгаром??
єрмак не дозволяє знищіти??
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16.08.2024 09:29 Ответить
Вже пробували, швидко відновлюють.
З поромом важче буде.
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16.08.2024 12:02 Ответить
Вообще безперспективно. Легко ремонтируется. Как и взлетные полосы аэродромов. Пару часов. Если бы там мост был высоко над рекой, то еще как-то можно долго долбить, обвалить пролет, и они будут пару дней времянку накидывать. А такой высоты мост они просто насыпной рядом построят, и все.
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16.08.2024 12:08 Ответить
Ні. Чонгар то його лєбєдіная пєсня.
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16.08.2024 18:40 Ответить
- Ви фсьо врете. Ми сваи корабли на дне прячем
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16.08.2024 11:33 Ответить
 
 