Ночные взрывы в Крыму: Силы обороны поразили паромную переправу в Керчи и катер оккупантов, - Братчук
Украинские силы ночью 16 августа поразили паромную переправу в Керчи, а также катер в Черноморске.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер УДА "Юг" Сергей Братчук.
"Ночная атака на Крым, предварительно поражены: паромная переправа в порту Керчи, катер в Черноморском. Доразведка продолжается", - говорится в заметке.
Напомним, россияне утром 16 августа заявили, что над морем и в море у берегов Крыма было уничтожено пять украинских беспилотников и два безэкипажных катера.
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єрмак не дозволяє знищіти??
З поромом важче буде.