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В оккупированном Крыму раздались взрывы: россияне заявили об атаке беспилотников. ВИДЕО

В ночь на 16 августа в разных районах оккупированного Крыма прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По данным источников российская ПВО отражала атаку - предположительно ракетную - на Крымский мост и паромную переправу между Россией и аннексированным Крымом.

По данным российских Telegram-каналов, над Крымским мостом было сбито восемь ракет. Также сообщается, что в половине четвертого ночи по местному времени был нанесен ракетный удар по Керчи.

Официальные российские источники сообщали о воздушной тревоге в Керчи и перекрытии Крымского моста.

Назначенный Россией губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что атака украинских дронов на город отбита. Он сообщил в телеграм-канале, что, по предварительной информации, над морем было сбито три беспилотника.

"По информации Спасательной службы Севастополя никакие гражданские объекты в городе не пострадали", - пишет глава российской власти Севастополя.

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Автор: 

взрыв (6739) Крым (26380)


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Доброго ранку, Крим
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16.08.2024 06:33 Ответить
"Жодні цивільні об"єкти не постраждали" А військові? Ми ж саме по них б"ємо!
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16.08.2024 07:27 Ответить
Я все одно не розумію сенсу цього гігантського яскравого блукаючого логотипу посередині екрану, та ще й у нічний зйомці! Це навіщо? Щоб ніхто остаточно нічого не побачив?
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16.08.2024 08:18 Ответить
 
 