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Жителей Курщины эвакуируют в оздоровительные учреждения временно оккупированного РФ Крыма

Росіяни

Эвакуированных жителей Курской области России везут в оздоровительные учреждения временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщил работник одного из оздоровительных учреждений в комментарии Суспільне Крим, передает Цензор.НЕТ.

"Во вторник в городе начались разговоры, что жителей Курска будут привозить в Крым как беженцев. Вчера нам сказали, что вполне вероятно, что семьи с детьми будут отдыхать у нас уже со следующей смены. Под них выделят те места, которые были свободны. Сейчас этот вопрос решается", - сообщил житель полуострова.

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Кроме того, в комментарии заместитель постоянного представителя президента Украины в АРК Денис Чистиков сообщил, что вчера появилась информация, что региональное отделение Красного Креста в г. Керчь инициирует переселение, перемещение жителей приграничной Курской области на территорию г. Керчь.

"Они показывают, что они имеют возможности для обеспечения данных людей. Также следует отметить, что сегодня появилась информация, что уже 35 человек приехало и заселилось в пансионаты в г. Евпатория", - отметил Чистиков.

Он отметил, что такие действия являются нарушением со стороны РФ 4 Женевской конвенции, именно по перемещению населения с территории РФ на территорию временно оккупированного Крыма.

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По его мнению, таким образом россияне продолжают практику перемещения населения, которая происходила с 2014 года, когда они массово начали завозить и инициировать под различными программами перемещения людей с территории РФ на ВОТ Крыма. Он уверен, что это такой новый элемент перемещения и использования указанных ситуаций со стороны РФ и продолжение совершения ею военных преступлений.

"Крым, следует отметить, действует как региональная ячейка Красного креста, то есть, фактически использование РФ гуманитарной составляющей в интересах именно оккупационных властей. И также приобщение Красного креста к военному преступлению. Мы обращаем внимание международного сообщества на указанную ситуацию, а также о необходимости прекращения подобных действий в дальнейшем и вывоза этих граждан с ВОТ Крыма", - отметил заместитель постоянного представителя президента Украины в АРК.

Чистиков добавил, что Россия пытается продемонстрировать населению оккупированного Крыма, что ситуация в регионе будет стабильна и оккупационные войска не покинут Крым.

"Чтобы они видели что если уж и жители Курской области переселяются сюда - значит РФ им гарантирует безопасность. И ситуация здесь как бы не изменится", - отметил Чистиков

Он подчеркнул, что заселяют жителей Курской области именно в пансионаты и лагеря. РФ скрывает факт, что курортного сезона у них нет, даже по их информации гостиничный бизнес в Крыму работает на 60%. Чистиков уверен, что в реальности цифра еще меньше.

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"Именно начиная с 2023 года максимально финансируются программы так называемого оздоровления на территории Крыма. С целью того, чтобы сохранить указанные учреждения и обеспечить некую стабильность", - подчеркнул заместитель постоянного представителя президента Украины в АРК.

Он добавил, что сейчас малый и средний бизнес в Крыму с трудом выживает и доходов у населения фактически нет.

"Мы обращаем внимание международного сообщества, чтобы оно отреагировало на новый этап совершения военного преступления со стороны РФ - переселение населения и изменение состава населения на ВОТ Крыма. Есть официальное подтверждение со стороны РФ, что 600 тысяч они завезли граждан России после 2014 года. А по неофициальным данным мониторинга различных организаций и международных структур, показатель достигает до одного млн населения, именно перемещенных с территории РФ в Крым", - резюмировал Чистиков.

В то же время о приезде эвакуированных из Курской области в оккупированный Крым сообщили пропагандисты РИА "Новости Крым". В сообщении сказано, что 34 человека доставили в санаторий.

Автор: 

Крым (26371) оккупация (10121) Курск (1083)


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Топ комментарии
+23
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15.08.2024 22:16
+20
Вещи там сильно не раскладывайте.Вам еще дальше бежать,когда ВСУ Крым придут освобождать.
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15.08.2024 22:03
+18
Дуже вдало. А звідти вже зможуть і самі допливсти до Новоросійська.
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15.08.2024 22:04
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Правила форума Совет форумчан
Вещи там сильно не раскладывайте.Вам еще дальше бежать,когда ВСУ Крым придут освобождать.
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15.08.2024 22:03 Ответить
хай курянє перепочинуть за рахунок крисчан... пєред забєгом до Магадана
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15.08.2024 22:07 Ответить
один хер - там нікого немає у тих пансіонатах.... хоча б на біженцях щось зароблять, хоча.... проте, навряд надовго вони там....
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15.08.2024 23:34 Ответить
.....жизнь учил не по учебникам.
Эвакуационный автобус это не морской контейнер. Это авио лоукост.
Можешь взять с собой одну сумку, и полиэтиленовый пакет.
Сумеете сорок лет жизни вместить в один чемодан.
Это если автобусом.
Стоял, смотрел, у калитки, как порциями машины из Мариуполя прорывались. Процентов 50/50.
Одни были людьми забиты, другие барахлом.
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16.08.2024 07:24 Ответить
Дуже вдало. А звідти вже зможуть і самі допливсти до Новоросійська.
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15.08.2024 22:04 Ответить
ой! чого так перейматися?
верещук, все організує!
в неї багатий досвід!
шатлами туди сюди, все чікі пікі.
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15.08.2024 22:04 Ответить
А ЗЄрмаки все розмінують, підготують, відведуть війська з позицій...

Ну все, як вони вміють.
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15.08.2024 22:13 Ответить
Для них Крим небезпечний! Можливі теракти зі сторони кацапів,а потім звернуть на ЗСУ! Краще нехай їдуть на магадан!
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15.08.2024 22:05 Ответить
Повезло курянам. З усім майном (одна торба) будуть жити на березі зимового моря.
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15.08.2024 22:05 Ответить
А що, краще було б до сонячного Магадану?
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15.08.2024 22:08 Ответить
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15.08.2024 22:16 Ответить
Ну, в Крыму их ждет сюрприз- прилетит такое, что в никакое Гуево не прилетало. На здоровье.
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15.08.2024 22:17 Ответить
Чиновников и то не надолго.
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15.08.2024 22:19 Ответить
Жителів Курщини евакуюють до оздоровчих закладів тимчасово окупованого РФ Криму

Невдовзі їх запросто можна буде розпізнати по відгодованих здорових пиках.
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15.08.2024 22:21 Ответить
Назад підуть пішки
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15.08.2024 22:21 Ответить
Чому не на рубльовку? Там вилли пустують!
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15.08.2024 22:24 Ответить
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15.08.2024 22:35 Ответить
Алени!
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15.08.2024 22:39 Ответить
Скоро!....
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15.08.2024 22:40 Ответить
а можно поцікавитись, який відсоток представників ЗСУ на Курщині підпадають під ваше визначення мародерів?
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15.08.2024 23:19 Ответить
Ясно. Відповіді не буде, а купа гівна залишиться тут смердіти.
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16.08.2024 00:16 Ответить
Ваші сусіди - вояки ЗСУ у Курщині?? Нашо тут ваші гівняні маніпуляції щодо ЗСУ? Краще слідкуйте за своїми сусідами.
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16.08.2024 02:27 Ответить
ви маєте досвід?
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16.08.2024 02:55 Ответить
***** він не має. А от я маю. У моїй хаті на Чернігівщині у березні 22-го декілька тижнів жили якісь вояки ЗСУ. Я про е взнав тільки влітку, коли вже мав змогу туди дістатись. Приїхав і побачив по городу і леваді сліди від мотолиги, і не зміг відкрити двері, бо у замку була змінена лічинка. Пішов до старости, вона дала мені ключі. Добре що хлопці залишили записку, що відремонтували електродрель (все руки не доходили), а то би я її викинув, а ще шкуав би у гаражі ремнабор від насоса. Тепер у мене є запасний відремонтований насос, і проведена проводка під навіс біля літньої кухні. За газ хлопці залишили тушковану яловичину. Стовпчик воріт, який зачепила мотолига, коли хлопці відїжджали, некваплячись, я полагодив за день.
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16.08.2024 03:12 Ответить
Як і скрізь. Как в Новом Орлеане, как Жулянах, как у меня на хуторе. Были бы обстоятельства, а люди найдутся
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16.08.2024 07:39 Ответить
Щоб звикали до Бавовни
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16.08.2024 00:27 Ответить
Из одной жопы в другую...бинго
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16.08.2024 03:30 Ответить
 
 