Жителів Курщини евакуюють до оздоровчих закладів тимчасово окупованого РФ Криму

Евакуйованих мешканців Курської області Росії везуть до оздоровчих закладів тичасово окупованого Криму.

Про це повідомив працівник одного з оздоровчих закладів у коментарі Суспільне Крим, передає Цензор.НЕТ.

"У вівторок у місті почалися розмови, що жителів Курська будуть привозити в Крим як біженців. Вчора нам сказали, що цілком ймовірно, що родини з дітьми будуть відпочивати у нас вже з наступної зміни. Під них виділять ті місця, які були вільні. Зараз це питання вирішується", — повідомив мешканець півострова.

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Крім того, в коментарізаступник постійного представника президента України в АРК Денис Чистіков повідомив, що вчора з'явилася інформація, що регіональне відділення Червоного Хреста в м. Керч ініціює переселення, переміщення мешканців прикордонної Курської області на територію м. Керч.

"Вони показують, що вони мають спроможності для забезпечення даних людей. Також слід відзначити, що сьогодні з'явилася інформація, що вже 35 людей приїхало і заселилося в пансіонати в м. Євпаторія", — зауважив Чистіков.

Він наголосив, що такі дії є порушенням з боку РФ 4 Женевської конвенції, саме щодо переміщення населення з території РФ на територію тимчасово окупованого Криму.

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На його думку, таким чином росіяни продовжують практику переміщення населення, яка відбувалася з 2014 року, коли вони масово почали завозити та ініціювати під різними програмами переміщення людей з території РФ на ТОТ Криму. Він впевнений, що це такий новий елемент переміщення та використання зазначених ситуацій з боку РФ і продовження вчинення нею воєнних злочинів.

"Крим, слід зазначити, діє як регіональний осередок Червоного хреста, тобто, фактично використання РФ гуманітарної складової в інтересах саме окупаційної влади. І також долучання Червоного хреста до воєнного злочину. Ми звертаємо увагу міжнародного товариства на вказану ситуацію, а також про необхідність припинення подібних дій у подальшому та вивезення цих громадян з ТОТ Криму", — наголосив заступник постійного представника президента України в АРК.

Чистіков додав, що Росія намагається продемонструвати населенню окупованого Криму, що ситуація в регіоні буде стабільна і окупаційні війська не залишать Крим.

"Щоб вони бачили що якщо вже й і мешканці Курської області переселяються сюди — значить РФ їм гарантує безпеку. І ситуація тут ніби не зміниться", — зауважив Чистіков

Він підкреслив, що заселяють жителів Курської області саме в пансіонати і табори. РФ приховує факт, що курортного сезону в них нема, навіть за їх інформацією готельний бізнес у Криму працює на 60%. Чистіков впевнений, що в реальності цифра ще менша.

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"Саме починаючи з 2023 року максимально фінансуються програми так званого оздоровлення на території Криму. З метою того, щоб зберегти вказані установи і забезпечити якусь стабільність", — підкреслив заступник постійного представника президента України в АРК.

Він додав, що наразі малий і середній бізнес у Криму насилу виживає і доходів у населення фактично нема.

"Ми звертаємо увагу міжнародної спільноти, щоб вона відреагувала на новий етап вчинення воєнного злочину з боку РФ — переселення населення і зміна складу населення на ТОТ Криму. Є офіційне підтвердження з боку РФ, що 600 тисяч вони завезли громадян Росії після 2014 року. А за неофіційними даними моніторингу різних організацій та міжнародних структур, показник сягає до одного млн населення, саме переміщених з території РФ до Криму", — резюмував Чистіков.

Водночас про приїзд евакуйованих з Курської області до окупованого Криму повідомили пропагандисти РІА "Новости Крым". У повідомленні сказано, що 34 людини доправили в санаторій.