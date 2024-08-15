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Новини
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Жителів Курщини евакуюють до оздоровчих закладів тимчасово окупованого РФ Криму

Росіяни

Евакуйованих мешканців Курської області Росії везуть до оздоровчих закладів тичасово окупованого Криму.

Про це повідомив працівник одного з оздоровчих закладів у коментарі Суспільне Крим, передає Цензор.НЕТ.

"У вівторок у місті почалися розмови, що жителів Курська будуть привозити в Крим як біженців. Вчора нам сказали, що цілком ймовірно, що родини з дітьми будуть відпочивати у нас вже з наступної зміни. Під них виділять ті місця, які були вільні. Зараз це питання вирішується", — повідомив мешканець півострова.

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Крім того, в коментарізаступник постійного представника президента України в АРК Денис Чистіков повідомив, що вчора з'явилася інформація, що регіональне відділення Червоного Хреста в м. Керч ініціює переселення, переміщення мешканців прикордонної Курської області на територію м. Керч.

"Вони показують, що вони мають спроможності для забезпечення даних людей. Також слід відзначити, що сьогодні з'явилася інформація, що вже 35 людей приїхало і заселилося в пансіонати в м. Євпаторія", — зауважив Чистіков.

Він наголосив, що такі дії є порушенням з боку РФ 4 Женевської конвенції, саме щодо переміщення населення з території РФ на територію тимчасово окупованого Криму.

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На його думку, таким чином росіяни продовжують практику переміщення населення, яка відбувалася з 2014 року, коли вони масово почали завозити та ініціювати під різними програмами переміщення людей з території РФ на ТОТ Криму. Він впевнений, що це такий новий елемент переміщення та використання зазначених ситуацій з боку РФ і продовження вчинення нею воєнних злочинів.

"Крим, слід зазначити, діє як регіональний осередок Червоного хреста, тобто, фактично використання РФ гуманітарної складової в інтересах саме окупаційної влади. І також долучання Червоного хреста до воєнного злочину. Ми звертаємо увагу міжнародного товариства на вказану ситуацію, а також про необхідність припинення подібних дій у подальшому та вивезення цих громадян з ТОТ Криму", — наголосив заступник постійного представника президента України в АРК.

Чистіков додав, що Росія намагається продемонструвати населенню окупованого Криму, що ситуація в регіоні буде стабільна і окупаційні війська не залишать Крим.

"Щоб вони бачили що якщо вже й і мешканці Курської області переселяються сюди — значить РФ їм гарантує безпеку. І ситуація тут ніби не зміниться", — зауважив Чистіков

Він підкреслив, що заселяють жителів Курської області саме в пансіонати і табори. РФ приховує факт, що курортного сезону в них нема, навіть за їх інформацією готельний бізнес у Криму працює на 60%. Чистіков впевнений, що в реальності цифра ще менша.

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"Саме починаючи з 2023 року максимально фінансуються програми так званого оздоровлення на території Криму. З метою того, щоб зберегти вказані установи і забезпечити якусь стабільність", — підкреслив заступник постійного представника президента України в АРК.

Він додав, що наразі малий і середній бізнес у Криму насилу виживає і доходів у населення фактично нема.

"Ми звертаємо увагу міжнародної спільноти, щоб вона відреагувала на новий етап вчинення воєнного злочину з боку РФ — переселення населення і зміна складу населення на ТОТ Криму. Є офіційне підтвердження з боку РФ, що 600 тисяч вони завезли громадян Росії після 2014 року. А за неофіційними даними моніторингу різних організацій та міжнародних структур, показник сягає до одного млн населення, саме переміщених з території РФ до Криму", — резюмував Чистіков.

Водночас про приїзд евакуйованих з Курської області до окупованого Криму повідомили пропагандисти РІА "Новости Крым". У повідомленні сказано, що 34 людини доправили в санаторій.

Автор: 

Крим (14134) окупація (6675) Курськ (1096)


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Топ коментарі
+23
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15.08.2024 22:16
+20
Вещи там сильно не раскладывайте.Вам еще дальше бежать,когда ВСУ Крым придут освобождать.
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15.08.2024 22:03
+18
Дуже вдало. А звідти вже зможуть і самі допливсти до Новоросійська.
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15.08.2024 22:04
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Вещи там сильно не раскладывайте.Вам еще дальше бежать,когда ВСУ Крым придут освобождать.
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15.08.2024 22:03 Відповісти
хай курянє перепочинуть за рахунок крисчан... пєред забєгом до Магадана
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15.08.2024 22:07 Відповісти
один хер - там нікого немає у тих пансіонатах.... хоча б на біженцях щось зароблять, хоча.... проте, навряд надовго вони там....
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15.08.2024 23:34 Відповісти
.....жизнь учил не по учебникам.
Эвакуационный автобус это не морской контейнер. Это авио лоукост.
Можешь взять с собой одну сумку, и полиэтиленовый пакет.
Сумеете сорок лет жизни вместить в один чемодан.
Это если автобусом.
Стоял, смотрел, у калитки, как порциями машины из Мариуполя прорывались. Процентов 50/50.
Одни были людьми забиты, другие барахлом.
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16.08.2024 07:24 Відповісти
Дуже вдало. А звідти вже зможуть і самі допливсти до Новоросійська.
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15.08.2024 22:04 Відповісти
ой! чого так перейматися?
верещук, все організує!
в неї багатий досвід!
шатлами туди сюди, все чікі пікі.
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15.08.2024 22:04 Відповісти
А ЗЄрмаки все розмінують, підготують, відведуть війська з позицій...

Ну все, як вони вміють.
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15.08.2024 22:13 Відповісти
Для них Крим небезпечний! Можливі теракти зі сторони кацапів,а потім звернуть на ЗСУ! Краще нехай їдуть на магадан!
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15.08.2024 22:05 Відповісти
Повезло курянам. З усім майном (одна торба) будуть жити на березі зимового моря.
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15.08.2024 22:05 Відповісти
А що, краще було б до сонячного Магадану?
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15.08.2024 22:08 Відповісти
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15.08.2024 22:16 Відповісти
Ну, в Крыму их ждет сюрприз- прилетит такое, что в никакое Гуево не прилетало. На здоровье.
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15.08.2024 22:17 Відповісти
Чиновников и то не надолго.
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15.08.2024 22:19 Відповісти
Жителів Курщини евакуюють до оздоровчих закладів тимчасово окупованого РФ Криму

Невдовзі їх запросто можна буде розпізнати по відгодованих здорових пиках.
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15.08.2024 22:21 Відповісти
Назад підуть пішки
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15.08.2024 22:21 Відповісти
Чому не на рубльовку? Там вилли пустують!
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15.08.2024 22:24 Відповісти
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15.08.2024 22:35 Відповісти
Алени!
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15.08.2024 22:39 Відповісти
Скоро!....
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15.08.2024 22:40 Відповісти
а можно поцікавитись, який відсоток представників ЗСУ на Курщині підпадають під ваше визначення мародерів?
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15.08.2024 23:19 Відповісти
Ясно. Відповіді не буде, а купа гівна залишиться тут смердіти.
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16.08.2024 00:16 Відповісти
Ваші сусіди - вояки ЗСУ у Курщині?? Нашо тут ваші гівняні маніпуляції щодо ЗСУ? Краще слідкуйте за своїми сусідами.
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16.08.2024 02:27 Відповісти
ви маєте досвід?
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16.08.2024 02:55 Відповісти
***** він не має. А от я маю. У моїй хаті на Чернігівщині у березні 22-го декілька тижнів жили якісь вояки ЗСУ. Я про е взнав тільки влітку, коли вже мав змогу туди дістатись. Приїхав і побачив по городу і леваді сліди від мотолиги, і не зміг відкрити двері, бо у замку була змінена лічинка. Пішов до старости, вона дала мені ключі. Добре що хлопці залишили записку, що відремонтували електродрель (все руки не доходили), а то би я її викинув, а ще шкуав би у гаражі ремнабор від насоса. Тепер у мене є запасний відремонтований насос, і проведена проводка під навіс біля літньої кухні. За газ хлопці залишили тушковану яловичину. Стовпчик воріт, який зачепила мотолига, коли хлопці відїжджали, некваплячись, я полагодив за день.
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16.08.2024 03:12 Відповісти
Як і скрізь. Как в Новом Орлеане, как Жулянах, как у меня на хуторе. Были бы обстоятельства, а люди найдутся
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16.08.2024 07:39 Відповісти
Щоб звикали до Бавовни
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16.08.2024 00:27 Відповісти
Из одной жопы в другую...бинго
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16.08.2024 03:30 Відповісти
 
 