Ворог використовує п’ять аеродромів в окупованому Криму, діяльність 2 з них зведено до мінімуму через ураження, - ВМС
Наразі російські загарбники використовують п'ять аеродромів у тимчасово окупованому Криму, але два з них були пошкоджені, що звело їхню діяльність до мінімуму.
Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Росія використовує аеродроми в окупованому Криму за призначенням. Використовує, як мінімум, п’ять аеродромів", - сказав він.
Плетенчук зазначив, що два з цих аеродромів вже не мають того навантаження, яке в них було на початку повномасштабного вторгнення через те, що "було втрачено ці одиниці".
"Фактично зведено до мінімуму діяльність двох з п’яти аеродромів. Можна було б залучити й більше аеродромів. У Криму, в принципі, багато подібних обʼєктів, але використовують ці", - наголосив речник ВМС ЗСУ.
Він додав, що ворог не хоче іноді з якихось тактичних міркувань передислокувати авіацію кудись на материкову частину РФ, тому продовжує використовувати саме кримські летовища.
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