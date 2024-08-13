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Новини Окупація Криму
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Ворог використовує п’ять аеродромів в окупованому Криму, діяльність 2 з них зведено до мінімуму через ураження, - ВМС

Росія використовує п’ять аеродромів у Криму

Наразі російські загарбники використовують п'ять аеродромів у тимчасово окупованому Криму, але два з них були пошкоджені, що звело їхню діяльність до мінімуму.

Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

"Росія використовує аеродроми в окупованому Криму за призначенням. Використовує, як мінімум, п’ять аеродромів", - сказав він.

Плетенчук зазначив, що два з цих аеродромів вже не мають того навантаження, яке в них було на початку повномасштабного вторгнення через те, що "було втрачено ці одиниці".

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"Фактично зведено до мінімуму діяльність двох з п’яти аеродромів. Можна було б залучити й більше аеродромів. У Криму, в принципі, багато подібних обʼєктів, але використовують ці", - наголосив речник ВМС ЗСУ.

Він додав, що ворог не хоче іноді з якихось тактичних міркувань передислокувати авіацію кудись на материкову частину РФ, тому продовжує використовувати саме кримські летовища.

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Автор: 

Крим (14133) аеродром (299) Плетенчук Дмитро (167)


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13.08.2024 11:26 Відповісти
5 - це забагато
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13.08.2024 11:27 Відповісти
ЧОМУ Оманський коридор працює без будь-яких проблем?
По ньому переміщується жива сила, техніка, зброя окупантів і щасливі лапті ...

https://x.com/RoksolanaKrim https://x.com/RoksolanaKrim RoksolanaКрымUA

Прямо зараз спокійно і стабільно працює калідор суходолом в Крим "Оманський".

Дуже активно поїхали лапті цього року ним. Обговорюють все. Крім прильотів ракет по мостам чи колонам армії рф. Бо там тиша-нічого не літає.

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13.08.2024 11:39 Відповісти
Пора їх погасити всі, соплі жувать ніколи.
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13.08.2024 15:23 Відповісти
 
 