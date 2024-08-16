В окупованому Криму пролунали вибухи: росіяни заявили про атаку безпілотників. ВIДЕО

У ніч проти 16 серпня у різних районах окупованого Криму пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

За даними джерел російська ППО відбивала атаку - імовірно ракетну - на Кримський міст і поромну переправу між Росією й анексованим Кримом.

За даними російських Telegram-каналів, над Кримським мостом було збито вісім ракет. Також повідомляється, що на пів на четверту ночі за місцевим часом було завдано ракетного удару по Керчі.

Офіційні російські джерела повідомляли про повітряну тривогу в Керчі та перекриття Кримського мосту.

Призначений Росією губернатор анексованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що атаку українських дронів на місто відбито. Він повідомив у телеграм-каналі, що, за попередньою інформацією, над морем було збито три безпілотники.

"За інформацією Рятувальної служби Севастополя жодні цивільні об'єкти в місті не постраждали", - пише глава російської влади Севастополя.

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