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Россияне заявили, что в оккупированном Крыму были уничтожены пять беспилотников и два морских дрона

Крим

Ночью 16 августа над морем и в море у берегов Крыма было уничтожено пять украинских беспилотников и два безэкипажных катера.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили в минобороны РФ.

"В течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря.

Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, которые направлялись в направлении Крымского полуострова", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 16 августа в разных районах оккупированного Крыма прогремели взрывы.

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Автор: 

беспилотник (3548) Крым (26371) Минобороны рф (925) дроны (3857)


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а ті, що не знищені? що з ними? це теж цікаво...
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16.08.2024 09:08 Ответить
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16.08.2024 09:14 Ответить
...три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая - три куртки... (с)
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16.08.2024 09:22 Ответить
Не можу ніяк зрозуміти: навіщо постійно ретранслювати какцапську брехню?..
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16.08.2024 10:33 Ответить
 
 