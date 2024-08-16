Россияне заявили, что в оккупированном Крыму были уничтожены пять беспилотников и два морских дрона

Ночью 16 августа над морем и в море у берегов Крыма было уничтожено пять украинских беспилотников и два безэкипажных катера.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили в минобороны РФ.

"В течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря.

Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, которые направлялись в направлении Крымского полуострова", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 16 августа в разных районах оккупированного Крыма прогремели взрывы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг использует пять аэродромов в оккупированном Крыму, деятельность 2 из них сведена к минимуму из-за поражения, - ВМС