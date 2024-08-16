Россияне заявили, что в оккупированном Крыму были уничтожены пять беспилотников и два морских дрона
Ночью 16 августа над морем и в море у берегов Крыма было уничтожено пять украинских беспилотников и два безэкипажных катера.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили в минобороны РФ.
"В течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря.
Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, которые направлялись в направлении Крымского полуострова", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 16 августа в разных районах оккупированного Крыма прогремели взрывы.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Hanka Panyanka
показать весь комментарий16.08.2024 09:08 Ответить Мне нравится 1
частный сектор
показать весь комментарий16.08.2024 09:14 Ответить Мне нравится 1
Сергей Кушнир #474364
показать весь комментарий16.08.2024 09:22 Ответить Мне нравится 2
Kindrat74
показать весь комментарий16.08.2024 10:33 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль