Росіяни заявили, що в окупованому Криму були знищені п’ять безпілотників та два морські дрони

Вночі 16 серпня над морем і в морі біля берегів Криму було знищено п'ять українських безпілотників і два безекіпажних катери.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили в міноборони РФ.

"Протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено і знищено п'ять БПЛА літакового типу над акваторією Чорного моря.

Крім того, черговими вогневими засобами в акваторії Чорного моря знищено два безекіпажні катери, які прямували в напрямку Кримського півострова", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 16 серпня у різних районах окупованого Криму пролунали вибухи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог використовує п’ять аеродромів в окупованому Криму, діяльність 2 з них зведено до мінімуму через ураження, - ВМС