Росіяни заявили, що в окупованому Криму були знищені п’ять безпілотників та два морські дрони
Вночі 16 серпня над морем і в морі біля берегів Криму було знищено п'ять українських безпілотників і два безекіпажних катери.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили в міноборони РФ.
"Протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено і знищено п'ять БПЛА літакового типу над акваторією Чорного моря.
Крім того, черговими вогневими засобами в акваторії Чорного моря знищено два безекіпажні катери, які прямували в напрямку Кримського півострова", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 16 серпня у різних районах окупованого Криму пролунали вибухи.
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Hanka Panyanka
показати весь коментар16.08.2024 09:08 Відповісти Мені подобається 1
частный сектор
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Kindrat74
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