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Росіяни заявили, що в окупованому Криму були знищені п’ять безпілотників та два морські дрони

Крим

Вночі 16 серпня  над морем і в морі біля берегів Криму було знищено п'ять українських безпілотників і два безекіпажних катери.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили в міноборони РФ.

"Протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено і знищено п'ять БПЛА літакового типу над акваторією Чорного моря.

Крім того, черговими вогневими засобами в акваторії Чорного моря знищено два безекіпажні катери, які прямували в напрямку Кримського півострова", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 16 серпня у різних районах окупованого Криму пролунали вибухи.

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Автор: 

безпілотник (4120) Крим (14134) Міноборони рф (702) дрони (4641)


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а ті, що не знищені? що з ними? це теж цікаво...
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16.08.2024 09:08 Відповісти
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16.08.2024 09:14 Відповісти
...три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая - три куртки... (с)
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16.08.2024 09:22 Відповісти
Не можу ніяк зрозуміти: навіщо постійно ретранслювати какцапську брехню?..
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16.08.2024 10:33 Відповісти
 
 