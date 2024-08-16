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Нічні вибухи у Криму: Сили оборони уразили поромну переправу у Керчі та катер окупантів, - Братчук

Керченська поромна переправа

Українські сили вночі 16 серпня уразили поромну переправу в Керчі, а також катер у Чорноморську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив спікер УДА "Південь" Сергій Братчук.

"Нічна атака на Крим, попередньо уражені: поромна переправа у порту Керчі, катер у Чорноморському. Дорозвідка триває", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, росіяни зранку 16 серпня заявили, що над морем і в морі біля берегів Криму було знищено п'ять українських безпілотників і два безекіпажні катери. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму пролунали вибухи: росіяни заявили про атаку безпілотників. ВIДЕО

Автор: 

вибух (4440) Крим (14134) Братчук Сергій (145)


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гарна новина...
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16.08.2024 09:27 Відповісти
а що з Чонгаром??
єрмак не дозволяє знищіти??
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16.08.2024 09:29 Відповісти
Вже пробували, швидко відновлюють.
З поромом важче буде.
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16.08.2024 12:02 Відповісти
Вообще безперспективно. Легко ремонтируется. Как и взлетные полосы аэродромов. Пару часов. Если бы там мост был высоко над рекой, то еще как-то можно долго долбить, обвалить пролет, и они будут пару дней времянку накидывать. А такой высоты мост они просто насыпной рядом построят, и все.
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16.08.2024 12:08 Відповісти
Ні. Чонгар то його лєбєдіная пєсня.
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16.08.2024 18:40 Відповісти
- Ви фсьо врете. Ми сваи корабли на дне прячем
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16.08.2024 11:33 Відповісти
 
 