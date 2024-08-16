Нічні вибухи у Криму: Сили оборони уразили поромну переправу у Керчі та катер окупантів, - Братчук
Українські сили вночі 16 серпня уразили поромну переправу в Керчі, а також катер у Чорноморську.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив спікер УДА "Південь" Сергій Братчук.
"Нічна атака на Крим, попередньо уражені: поромна переправа у порту Керчі, катер у Чорноморському. Дорозвідка триває", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, росіяни зранку 16 серпня заявили, що над морем і в морі біля берегів Криму було знищено п'ять українських безпілотників і два безекіпажні катери.
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єрмак не дозволяє знищіти??
З поромом важче буде.