Нічні вибухи у Криму: Сили оборони уразили поромну переправу у Керчі та катер окупантів, - Братчук

Українські сили вночі 16 серпня уразили поромну переправу в Керчі, а також катер у Чорноморську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив спікер УДА "Південь" Сергій Братчук.

"Нічна атака на Крим, попередньо уражені: поромна переправа у порту Керчі, катер у Чорноморському. Дорозвідка триває", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, росіяни зранку 16 серпня заявили, що над морем і в морі біля берегів Криму було знищено п'ять українських безпілотників і два безекіпажні катери.

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