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Вибухи пролунали у Запоріжжі, Дніпрі та Сумах

Вибухи пролунали в Сумах, Запоріжжі та Дніпрі

Під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Дніпрі, Сумах та Запоріжжі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Так, про вибухи повідомили у Дніпрі та Запоріжжі, та Сумах.

У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з східного напрямку.

Читайте: Нічні вибухи у Криму: Сили оборони уразили поромну переправу у Керчі та катер окупантів, - Братчук

Автор: 

вибух (4440) Дніпро (3261) Запоріжжя (2261) Суми (811)


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