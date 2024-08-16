Вибухи пролунали у Запоріжжі, Дніпрі та Сумах
Під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Дніпрі, Сумах та Запоріжжі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили кореспонденти Суспільного.
Так, про вибухи повідомили у Дніпрі та Запоріжжі, та Сумах.
У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з східного напрямку.
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