Вибухи пролунали у Запоріжжі, Дніпрі та Сумах

Під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Дніпрі, Сумах та Запоріжжі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Так, про вибухи повідомили у Дніпрі та Запоріжжі, та Сумах.

У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з східного напрямку.

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