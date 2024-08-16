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Вибухи пролунали у Дніпрі та Павлограді

вибух

Під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунали вибухи.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.

Також про вибухи повідомили у Павлограді

У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку для Полтавщини, Дніпропетровщини та Запорізької області.

Читайте: Вибухи пролунали у Запоріжжі, Дніпрі та Сумах

Автор: 

вибух (4440) Дніпро (3261) Павлоград (119)


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Підари, горить у пеклі,сукі.
Щось занадто багато балістіки ціна днями.
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16.08.2024 16:59 Відповісти
Всіх хто здає координати вішать на площі або віддавати родичам загиблих
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16.08.2024 17:08 Відповісти
Там 4 підарські орлани висіло над Дніпропетровщиною...
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16.08.2024 20:13 Відповісти
 
 