Вибухи пролунали у Дніпрі та Павлограді

Під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунали вибухи.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.

Також про вибухи повідомили у Павлограді

У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку для Полтавщини, Дніпропетровщини та Запорізької області.

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