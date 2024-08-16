Вибухи пролунали у Дніпрі та Павлограді
Під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунали вибухи.
Про це повідомили кореспонденти Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.
Також про вибухи повідомили у Павлограді
У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку для Полтавщини, Дніпропетровщини та Запорізької області.
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Щось занадто багато балістіки ціна днями.