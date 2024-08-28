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Новости Война
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РФ захватила Новогродовку у Покровска за несколько дней, окопы были пустыми, - "слуга народа" Безуглая

Российские оккупационные войска захватили Новогродовку, что вблизи Покровска, за несколько дней. Перед городом были фортификации, но окопы были пустыми.

Об этом в Facebook сообщила заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.

"Город Новогродовку к югу от Покровска россияне захватили за несколько дней. Перед городом таки были фортификации, которые составляют единый построенный комплекс, продолжающийся и в Селидово.

Окопы перед Новогродовкой были пустыми. В некогда двадцатитысячном городе практически не было украинской армии. 31-ю бригаду перед городом забрали, комбрига, за которого просил коллектив, сняли, и завели против него уголовное производство (напоминаю, по Содолю до сих пор нет ни одного). Вместо этого сюда отправили неосведомленное подразделение. Это не единственная недавняя "ротация". Планируются еще такие. Торецк, Покровск - будут еще", - отметила нардеп, обнародовав фото пустых окопов вокруг Селидово, сделанное неделю назад.

Также читайте: Под Покровском РФ положит 50-60 тысяч своих военных, как это было с Бахмутом, - Зеленский

Безугла про бої біля Покровська

По словам Безуглой, если "сейчас проведут "ротацию" в Угледаре, мы потеряем и его".

"Все такие "ротации" приводят к прорывам и смертям. Подразделения забирают, командиров снимают, люди гибнут, мы теряем сотни километров украинской земли - города, села, шахты, ископаемые, историю. Количество преступных ротаций только растет. Фрагментация фронта увеличивается.

Читайте также: "Выследил российский дрон. Снова не было прикрытия с воздуха": "слуга народа" Безуглая об уничтожении россиянами МиГ-29 и HIMARS

В эти сутки россияне зашли в Селидово. Неделю назад я вышла на окраину Селидово в направлении Новогродовки и увидела там фортификации перед городом. В городе же ничего не было, обычный гражданский населенный пункт. Я зашла в окопы, никто их не охранял, никого в них не было. Я прошла под землей и вышла в поле. За полем уже были россияне. Больше никого не было. Я не подорвалась на минах, не встретила бойцов территориальной обороны - только одиночные насекомые были единственной жизнью в подготовленных фортификациях вокруг Селидово, к которому россияне стремились десять лет. Любой гражданский мог сделать то же самое, что и я", - продолжила парламентарий.

Безугла про бої під Покровськом

Безуглая отметила, что из-за в Новогродовке накануне Курской операции не было никаких признаков подготовки к обороне и наличия наших военных.

"Через Покровск выезжают. Идет эвакуация. Люди с пожитками, военные. Военные выезжают через Покровск. Последние несколько недель военные непрерывно выезжают через Покровск" ,- подытожила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы отдаем Донетчину, а за ней нет никаких фортификаций, - заместитель главы комитета по обороне "слуга народа" Безуглая

безугла

Автор: 

Донецкая область (9562) Покровск (582) Безуглая Марьяна (290)


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Топ комментарии
+41
про це день тому казав і Бутусов..
при всієї моєї зневаги до краба - вона права,,,
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28.08.2024 12:53
+38
Ось так зесирський з бандою здає Україну!!! Чи може з московією про все вже домовлено!?
А що далі!? Бульбаш з московитими попре з Півночі?! І знову, а ми не знали, а нам не сказали!!!!
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28.08.2024 12:49
+32
Та що Ви причепились до тієї Безуглої! На факти дивіться, думати, прогнозувати навчіться!
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28.08.2024 12:50
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хз мо татарова відвязати?
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28.08.2024 14:15 Ответить
Він уміє вбивати тільки чеченців (с)

Щодо кацапів, - у нього таких здібностей немає.
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28.08.2024 14:29 Ответить
А чому не застосовується в обороні такий досі ефективний засіб як мінування? Теж кроти заборонили? Хоча б кордон Дніпропетровщини можна засипати мінами та фугасами, як орки в Запорізькій області?
Чи у нас деякі керівнники-кроти тільки розміновувати можуть стратегічні напрямки?
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28.08.2024 14:21 Ответить
У нас багато протипіхотних мін та майже немає таких проти техніки, привіт Ющу і Обамі і їх програмі знищення ***********

або та що залишилися старі і скоріше всього вже не спрацюють але можна зробити дистанційний підрив доприкладу...

А щодо проиипіхотних то за 10 років війни так і не вийшли з договору про заборону їх використання
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28.08.2024 14:30 Ответить
У поляків, румунів, чехів,балтів, шведів та інших теж немає? В США? Фіни з дерев'яних ящиків в 1939 робили міни і підривали танки десятками. Таке враження що в ЗСУ інженерних військ взагалі немає.
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28.08.2024 15:01 Ответить
Вони не дадуть тупа конвенція... треба свої відновлювати
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28.08.2024 16:05 Ответить
А є чим мінувати?
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28.08.2024 15:32 Ответить
Самі відповіли на своє запитання.
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28.08.2024 15:37 Ответить
Всіх перекинули на курськ, накуй нам той курськ,? ще й їх утримувати
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28.08.2024 14:22 Ответить
Повод, что би убрать боевие бригади с фронта, а причина--- сдача Донецкой обл. ,, Виглядає так.
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28.08.2024 14:42 Ответить
Через пару днів побачимо русню в Покровську. Це якийсь капець.
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28.08.2024 14:24 Ответить
І знов буде тиша у відповідь...
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28.08.2024 14:29 Ответить
нєнє!
все ж зрозуміло!
курськ, сам особисто спланував та організував найпотужніший та переможний зе!гундос.
тому, там перемоги та комендатури. і давай кормити кацапів, за наш рахунок.
от, ви думаєте, де ділися лапті аладіна? та, вони обісралися, як узнали, що сам татаров їде, полювати на них.
а от, покровськ, то все сирській.
ну, от не вміє зсу воювати, як мар'яна. тільки не треба казати, що зе!шмаркля все знає, про донбас. йому просто не докладають на ставках.
а от, зараз, коли сама безугла, відкрила очі, все радикально зміниться.
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28.08.2024 14:32 Ответить
Сколько татаров положил бригад чеченцев?
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28.08.2024 14:40 Ответить
Говорят от 3 до 7ми. Но думаю поеуменбшают его заслуги)
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28.08.2024 21:34 Ответить
Писали що Хортицею командує Содоль і його штаб??? Ось і відповідь хто відправляє не обстріляні бригади, але він виконує так само наказ Верховного а це в Україні-- єрмак
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28.08.2024 14:40 Ответить
Чому безмозгла ще не на фронті в окопах??
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28.08.2024 14:58 Ответить
це пише слуга якогось народу, яка в комітеті оборони? Де з'являється ця "слуга" там срака.
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28.08.2024 15:10 Ответить
Якщо б Безкутна зі своїм крабовим писком справді вилізла біля позицій кацапів, вона мала б зустріти там Татарова з чеченськими скальпами під прикриттям гранатомета Обдристовича.
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28.08.2024 15:38 Ответить
Для початку підвищить грошове забезпечення військових, Як для тих, хто в тилу, так для тих, хто у ЗБД та на нулі. По-друге, дозвольте укладання короткотермінових контрактів ( 3, 6, 12 місяців). Бо росіяне у Покровську не зупиняться.
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28.08.2024 15:57 Ответить
Вихiд е ! Треба городянам разом с гуманiтаркой роздавати по 1-2 гранатi ! I буде перемога !
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28.08.2024 15:58 Ответить
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28.08.2024 16:13 Ответить
Від цих двох кумів (З і Ш) такий самий толк, як і зараз
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28.08.2024 16:40 Ответить
В тебе не спитали, бот.
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29.08.2024 08:19 Ответить
Абхазкая мартишка ждун китайский.
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28.08.2024 21:04 Ответить
Херсон і Харківщину звільняли прості солдати... Про них не забудьте.
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29.08.2024 02:56 Ответить
доця безумна - тебе повісять.
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28.08.2024 16:31 Ответить
той випадок, коли безумна говорить щось розумне, але толку від цього - нуль

так зе-бобіки, здали черговий пункт... і що далі?
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28.08.2024 16:42 Ответить
Тільки не розумне, а банальне.
Коли той же Бутусов місяці назад про це говорив, облизувачі зеленого лайна кичали "ІПСО, панікьор!".
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28.08.2024 18:35 Ответить
результат - теж той самий (ніякого)

так що, в принципі, пофіг, хто про це і коли говорить
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28.08.2024 18:43 Ответить
Сталося те що й очікувалося коли починалася авантюра в Курській області. А саме те що весь резерв який є кидають туди. Знімають людей з Покровського напрямку і відправляють в підмогу до сил наступу на курщині сточать весь резерв а потім тцкшники будуть нових необстріляних гнати дніпропетровську область захищати в чистому полі.
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28.08.2024 17:04 Ответить
зеленим треба якнайшвидше здати Україну ху2йлу, підписати капітуляцію. І щоби максимально всрато, і щоби здати, і знищити України якнайбільше.
Тому, власне, і Курськ, і порожні окопи, і все це.
Вони вже ні на що не зважають (певно, поспішають до виборів в США)

Бо, росіяни, інакше, просунутися б не змогли.
Вони, росіяни, самі мають чималі проблеми, що вже платять по 2 мільйони своїм добровольцям, відчувають відвертий брак важкої техніки.
А так, їм, фактично, дали "вільну дорогу" на Донеччині - забрали найбоєздатніші бригади яйнайдалі, на Курськ, та прибирають інші, хто може дати відсіч росіянам, знімають найавторитетніших командирів, не дають нормальних, елементарних засобів, щоби нейтралізувати ворожу піхоту і т.д.

По факту, все робиться для того, аби максимально послабити та дезорієнтувати Україну та ЗСУ, щоби можна було потім "проштовхнути" народу найрозгромнішу капітуляцію України, знищення України.
А щоби українці не ставили зайвих питань, українців усіляко "навантажують", відволікають - з одного боку обстрілами, а з іншого "шатдаунами", під це діло, або якоюсь вже відвертою дурнею від про "чеченців з татаровим" і тому подібне.
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29.08.2024 10:33 Ответить
Так шо? 31-ша ОМБр вже не "слаба", як стверджував Бутусов?
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28.08.2024 17:12 Ответить
Перемовини в катари дають знати
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28.08.2024 17:23 Ответить
Загальні перемовини були в Омані.
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30.08.2024 22:51 Ответить
Що то за *****
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28.08.2024 18:13 Ответить
З більшістю того, про що пише Безугла, не можна не погодитися. Хіба що, впевнений, не можна називати підготовленими фортифікаційними спорудами декілька ліній, виритих біля Новогродівки, "голих ровів" просто неба. Де після роботи екскаваторів і кіт не катався, - ні дерев'яних, ні, тим паче, укриттів з бетону там немає. Швидше за все, ці непідготовлені позиції можна назвати пастками, зручними цілями для ворожої артилерії, ворожих дронів і бомб. Вони
стали б смертельно небезпечними для воїнів ЗСУ.
Що ж це за стратегія і тактика така з боку військових і політичних очільників? Якщо вона більше схожа не на якийсь позитивний тактичний/стратегічний задум, а на некомпетентність, непрофесіоналізм, безвідповідальність, неуцтво, головотяпство? Якщо не на щось більше, зроблене свідомо, явно не в інтересах України.
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28.08.2024 18:39 Ответить
Да сколько можно эту мокрохвостую выводить на первую полосу. НЕУЖЕЛИ непонятно что это не кремлёвская пассив а просто дурновата блондинка.Да пыжытся да показывает маникюр а за душой да и между ног нет ничего.ТОЛЬКО ДЕНЬГИ.МОЗГА НОЛЬ.
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28.08.2024 19:03 Ответить
Зэлик, возвращай Залужного.
Новогродовка в 3 раза больше Суджи.
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28.08.2024 19:39 Ответить
Важко зрозуміти, чому штучно і так терміново здається український Донбас
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28.08.2024 21:05 Ответить
Ти що не дидився пресконференцію? Торгувати власними територіями ми не будемо, тому до листопаду ЗДАМО усе що потрібно для "справедливого миру", а з Курська теж вийдемо, усе це буде загорнуто у гарантії " про надання та дозвіл бити далекобійною зброєю союзників у випадку повторної агресії" ось і усе
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28.08.2024 23:06 Ответить
Внутрішні вороги страшніші зовнішніх.
Але їх треба виявляти!
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28.08.2024 21:30 Ответить
Значить ми чогось не знаємо. Да і хрін з нею тою Покровкою - аби не було війни. Казав жеж американский генерал - до кінця 24 року Україна перестане існувати - виж бачите шо свою зброю зеленский тіки дає малюнками та обіцянками, а партнери бачучи це і самі скорочують поставки. Добровольці вже скінчились. Тепер тіки бігти кудись хрін цього знає куди - краще відразу до Польского кордону.
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28.08.2024 22:35 Ответить
Від того що окопи в Бахмуті та Авдіївці отримували поповнення і підкидання резервів, результат це не змінило. Не змінить і тут. В країні немає тотальної мобілізації. На курському напрямку діє біля 10 тисяч українських військових. Їх кабами стерли б в Новогродівці, Соледарі та Покровську. Зараз вже потрібні маневри. Лобова оборона, як і лобова контр-атака не працює.

Доречі Безугла могла б зайняти в Новогродівці кругову оборону і вести звідти стрім закликаючи всіх небайдужих терміново приїхати і рятувати фронт. Але вона так само поїхала і задається питанням, що хтось має там за когось воювати. В країні більше 100 тисяч поліцейських, зокрема патрульних щодня, які перекладають бумаги, або їздять виписують штрафики. Країна втрачає території. Як підготовлені і придатні фізично молоді поліцейські виписуючи штрафи сприяють невтраті держави?
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28.08.2024 23:52 Ответить
і що цим хотіла сказати безмізка ?
Що Порошенко винний чи що.
Ваша влада- абсолютно ваша провина. Ви втрачаєте людей без досягнення мети.
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29.08.2024 08:01 Ответить
72-га бригада потрібна під Курськом та Тамбовом.
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30.08.2024 22:45 Ответить
72 бригаді потрібен відпочинок
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22.09.2024 14:10 Ответить
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