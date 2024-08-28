РФ захватила Новогродовку у Покровска за несколько дней, окопы были пустыми, - "слуга народа" Безуглая
Российские оккупационные войска захватили Новогродовку, что вблизи Покровска, за несколько дней. Перед городом были фортификации, но окопы были пустыми.
Об этом в Facebook сообщила заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.
"Город Новогродовку к югу от Покровска россияне захватили за несколько дней. Перед городом таки были фортификации, которые составляют единый построенный комплекс, продолжающийся и в Селидово.
Окопы перед Новогродовкой были пустыми. В некогда двадцатитысячном городе практически не было украинской армии. 31-ю бригаду перед городом забрали, комбрига, за которого просил коллектив, сняли, и завели против него уголовное производство (напоминаю, по Содолю до сих пор нет ни одного). Вместо этого сюда отправили неосведомленное подразделение. Это не единственная недавняя "ротация". Планируются еще такие. Торецк, Покровск - будут еще", - отметила нардеп, обнародовав фото пустых окопов вокруг Селидово, сделанное неделю назад.
По словам Безуглой, если "сейчас проведут "ротацию" в Угледаре, мы потеряем и его".
"Все такие "ротации" приводят к прорывам и смертям. Подразделения забирают, командиров снимают, люди гибнут, мы теряем сотни километров украинской земли - города, села, шахты, ископаемые, историю. Количество преступных ротаций только растет. Фрагментация фронта увеличивается.
В эти сутки россияне зашли в Селидово. Неделю назад я вышла на окраину Селидово в направлении Новогродовки и увидела там фортификации перед городом. В городе же ничего не было, обычный гражданский населенный пункт. Я зашла в окопы, никто их не охранял, никого в них не было. Я прошла под землей и вышла в поле. За полем уже были россияне. Больше никого не было. Я не подорвалась на минах, не встретила бойцов территориальной обороны - только одиночные насекомые были единственной жизнью в подготовленных фортификациях вокруг Селидово, к которому россияне стремились десять лет. Любой гражданский мог сделать то же самое, что и я", - продолжила парламентарий.
Безуглая отметила, что из-за в Новогродовке накануне Курской операции не было никаких признаков подготовки к обороне и наличия наших военных.
"Через Покровск выезжают. Идет эвакуация. Люди с пожитками, военные. Военные выезжают через Покровск. Последние несколько недель военные непрерывно выезжают через Покровск" ,- подытожила она.
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Щодо кацапів, - у нього таких здібностей немає.
Чи у нас деякі керівнники-кроти тільки розміновувати можуть стратегічні напрямки?
або та що залишилися старі і скоріше всього вже не спрацюють але можна зробити дистанційний підрив доприкладу...
А щодо проиипіхотних то за 10 років війни так і не вийшли з договору про заборону їх використання
все ж зрозуміло!
курськ, сам особисто спланував та організував найпотужніший та переможний зе!гундос.
тому, там перемоги та комендатури. і давай кормити кацапів, за наш рахунок.
от, ви думаєте, де ділися лапті аладіна? та, вони обісралися, як узнали, що сам татаров їде, полювати на них.
а от, покровськ, то все сирській.
ну, от не вміє зсу воювати, як мар'яна. тільки не треба казати, що зе!шмаркля все знає, про донбас. йому просто не докладають на ставках.
а от, зараз, коли сама безугла, відкрила очі, все радикально зміниться.
так зе-бобіки, здали черговий пункт... і що далі?
Коли той же Бутусов місяці назад про це говорив, облизувачі зеленого лайна кичали "ІПСО, панікьор!".
так що, в принципі, пофіг, хто про це і коли говорить
Тому, власне, і Курськ, і порожні окопи, і все це.
Вони вже ні на що не зважають (певно, поспішають до виборів в США)
Бо, росіяни, інакше, просунутися б не змогли.
Вони, росіяни, самі мають чималі проблеми, що вже платять по 2 мільйони своїм добровольцям, відчувають відвертий брак важкої техніки.
А так, їм, фактично, дали "вільну дорогу" на Донеччині - забрали найбоєздатніші бригади яйнайдалі, на Курськ, та прибирають інші, хто може дати відсіч росіянам, знімають найавторитетніших командирів, не дають нормальних, елементарних засобів, щоби нейтралізувати ворожу піхоту і т.д.
По факту, все робиться для того, аби максимально послабити та дезорієнтувати Україну та ЗСУ, щоби можна було потім "проштовхнути" народу найрозгромнішу капітуляцію України, знищення України.
А щоби українці не ставили зайвих питань, українців усіляко "навантажують", відволікають - з одного боку обстрілами, а з іншого "шатдаунами", під це діло, або якоюсь вже відвертою дурнею від про "чеченців з татаровим" і тому подібне.
стали б смертельно небезпечними для воїнів ЗСУ.
Що ж це за стратегія і тактика така з боку військових і політичних очільників? Якщо вона більше схожа не на якийсь позитивний тактичний/стратегічний задум, а на некомпетентність, непрофесіоналізм, безвідповідальність, неуцтво, головотяпство? Якщо не на щось більше, зроблене свідомо, явно не в інтересах України.
Новогродовка в 3 раза больше Суджи.
Але їх треба виявляти!
Доречі Безугла могла б зайняти в Новогродівці кругову оборону і вести звідти стрім закликаючи всіх небайдужих терміново приїхати і рятувати фронт. Але вона так само поїхала і задається питанням, що хтось має там за когось воювати. В країні більше 100 тисяч поліцейських, зокрема патрульних щодня, які перекладають бумаги, або їздять виписують штрафики. Країна втрачає території. Як підготовлені і придатні фізично молоді поліцейські виписуючи штрафи сприяють невтраті держави?
Що Порошенко винний чи що.
Ваша влада- абсолютно ваша провина. Ви втрачаєте людей без досягнення мети.