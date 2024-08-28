РФ захватила Новогродовку у Покровска за несколько дней, окопы были пустыми, - "слуга народа" Безуглая

Российские оккупационные войска захватили Новогродовку, что вблизи Покровска, за несколько дней. Перед городом были фортификации, но окопы были пустыми.

Об этом в Facebook сообщила заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.

"Город Новогродовку к югу от Покровска россияне захватили за несколько дней. Перед городом таки были фортификации, которые составляют единый построенный комплекс, продолжающийся и в Селидово.

Окопы перед Новогродовкой были пустыми. В некогда двадцатитысячном городе практически не было украинской армии. 31-ю бригаду перед городом забрали, комбрига, за которого просил коллектив, сняли, и завели против него уголовное производство (напоминаю, по Содолю до сих пор нет ни одного). Вместо этого сюда отправили неосведомленное подразделение. Это не единственная недавняя "ротация". Планируются еще такие. Торецк, Покровск - будут еще", - отметила нардеп, обнародовав фото пустых окопов вокруг Селидово, сделанное неделю назад.

Также читайте: Под Покровском РФ положит 50-60 тысяч своих военных, как это было с Бахмутом, - Зеленский

По словам Безуглой, если "сейчас проведут "ротацию" в Угледаре, мы потеряем и его".

"Все такие "ротации" приводят к прорывам и смертям. Подразделения забирают, командиров снимают, люди гибнут, мы теряем сотни километров украинской земли - города, села, шахты, ископаемые, историю. Количество преступных ротаций только растет. Фрагментация фронта увеличивается.

Читайте также: "Выследил российский дрон. Снова не было прикрытия с воздуха": "слуга народа" Безуглая об уничтожении россиянами МиГ-29 и HIMARS

В эти сутки россияне зашли в Селидово. Неделю назад я вышла на окраину Селидово в направлении Новогродовки и увидела там фортификации перед городом. В городе же ничего не было, обычный гражданский населенный пункт. Я зашла в окопы, никто их не охранял, никого в них не было. Я прошла под землей и вышла в поле. За полем уже были россияне. Больше никого не было. Я не подорвалась на минах, не встретила бойцов территориальной обороны - только одиночные насекомые были единственной жизнью в подготовленных фортификациях вокруг Селидово, к которому россияне стремились десять лет. Любой гражданский мог сделать то же самое, что и я", - продолжила парламентарий.

Безуглая отметила, что из-за в Новогродовке накануне Курской операции не было никаких признаков подготовки к обороне и наличия наших военных.

"Через Покровск выезжают. Идет эвакуация. Люди с пожитками, военные. Военные выезжают через Покровск. Последние несколько недель военные непрерывно выезжают через Покровск" ,- подытожила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы отдаем Донетчину, а за ней нет никаких фортификаций, - заместитель главы комитета по обороне "слуга народа" Безуглая