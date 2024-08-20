Мы отдаем Донетчину, а за ней нет никаких фортификаций, - заместитель главы комитета по обороне "слуга народа" Безуглая
Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая считает, что командование ВСУ выведет подразделения из Донецкой области, что приведет к быстрой оккупации этого региона.
Об этом депутат написала в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"У нас сегодня было довольно успешное заседание Верховной Рады Украины, но не могу думать ни о чем другом, кроме того, что происходит в Донецкой области. Наши подразделения выводят оттуда, оставляя целые полосы фронта на произвол судьбы, боеприпасы не добавляют, россияне проходят через пустые фортификации.
При таких обстоятельствах оккупация Покровска - дело ближайшего будущего, а Торецк завершает свои последние дни. Выглядит так, будто мы отдаем Донетчину - театр боевых действий одиннадцатый год войны, землю, на которой тысячи украинцев положили свою жизнь за Украину. Но за Покровском - прямая дорога на Павлоград, где нет никаких фортификаций вообще, дальше - Днепр. За Торецком - Краматорская агломерация, а дальше - Харьковская область... Никакого оборудования административной границы Донецкой области не сделано", - написала Безуглая.
Ответственность за ситуацию в Донецкой области нардеп возлагает на главкома ВСУ Александра Сырского.
"Сырский выводит войну на какой-то новый уровень маневров времен Второй мировой, где ставки идут на потерю или обретение целых регионов, но какова цена и какие перспективы? Уверена, что нет четких ответов и у него. Игра на "пан или пропал". Неожиданности не закончились. Маневры украинского Жукова продолжаются", - отметила Безуглая.
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Літій добувають з ропи солоних озер. Та сольових відкладень у тих-таки озерах. У грунтах його мізер.
І Сирського він ухвалив Головнокомандувачем, значить схвалює всі його рішення по фронту
Безугла так маніпулятивно перекладає всі провали на фронті на військових, при цьому всі здобутки - тільки на зеленського
Выжидала как пойдет дело в Курской операции. Ведь именно туда с Донбаса отправлено несколько бригад.
Это она конечно забыла сказать, по её словам просто отводят войска...
А их перекинули под Курск, не в тыл, а воевать. И пани это знает, но... манипулирует и придумывает зраду.
Ясно понятно...
Саме воно є конкретною ціллю для передачі комусь із посіпак Путіна.
І з цього напрямку знімати нікого не будуть, навпаки будуть підсилювати!
Ось чому вони поки кажуть, що перемовин (поки) не буде!
Але як депутат,член комітету з оборони і безреки,а чи вже не в комітеті,мала би назвати імена тих,хто привів країну до такого стану.
Як видно,вона ні разу не назвала імя ермака,який все і всім керує,в т.ч.зе в не виключено,що і МБ особисто.