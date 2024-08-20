Мы отдаем Донетчину, а за ней нет никаких фортификаций, - заместитель главы комитета по обороне "слуга народа" Безуглая

Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая считает, что командование ВСУ выведет подразделения из Донецкой области, что приведет к быстрой оккупации этого региона.

Об этом депутат написала в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас сегодня было довольно успешное заседание Верховной Рады Украины, но не могу думать ни о чем другом, кроме того, что происходит в Донецкой области. Наши подразделения выводят оттуда, оставляя целые полосы фронта на произвол судьбы, боеприпасы не добавляют, россияне проходят через пустые фортификации.

При таких обстоятельствах оккупация Покровска - дело ближайшего будущего, а Торецк завершает свои последние дни. Выглядит так, будто мы отдаем Донетчину - театр боевых действий одиннадцатый год войны, землю, на которой тысячи украинцев положили свою жизнь за Украину. Но за Покровском - прямая дорога на Павлоград, где нет никаких фортификаций вообще, дальше - Днепр. За Торецком - Краматорская агломерация, а дальше - Харьковская область... Никакого оборудования административной границы Донецкой области не сделано", - написала Безуглая.

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Ответственность за ситуацию в Донецкой области нардеп возлагает на главкома ВСУ Александра Сырского.

"Сырский выводит войну на какой-то новый уровень маневров времен Второй мировой, где ставки идут на потерю или обретение целых регионов, но какова цена и какие перспективы? Уверена, что нет четких ответов и у него. Игра на "пан или пропал". Неожиданности не закончились. Маневры украинского Жукова продолжаются", - отметила Безуглая.

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