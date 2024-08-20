РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8010 посетителей онлайн
Новости Война
31 296 237

Мы отдаем Донетчину, а за ней нет никаких фортификаций, - заместитель главы комитета по обороне "слуга народа" Безуглая

безугла

Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая считает, что командование ВСУ выведет подразделения из Донецкой области, что приведет к быстрой оккупации этого региона.

Об этом депутат написала в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас сегодня было довольно успешное заседание Верховной Рады Украины, но не могу думать ни о чем другом, кроме того, что происходит в Донецкой области. Наши подразделения выводят оттуда, оставляя целые полосы фронта на произвол судьбы, боеприпасы не добавляют, россияне проходят через пустые фортификации.

При таких обстоятельствах оккупация Покровска - дело ближайшего будущего, а Торецк завершает свои последние дни. Выглядит так, будто мы отдаем Донетчину - театр боевых действий одиннадцатый год войны, землю, на которой тысячи украинцев положили свою жизнь за Украину. Но за Покровском - прямая дорога на Павлоград, где нет никаких фортификаций вообще, дальше - Днепр. За Торецком - Краматорская агломерация, а дальше - Харьковская область... Никакого оборудования административной границы Донецкой области не сделано", - написала Безуглая.

Читайте также: Сырский снижает нашу боеспособность и убивает людей. Вмешательство президента неизбежно, - заместитель главы комитета ВР, "слуга народа" Безуглая

Ответственность за ситуацию в Донецкой области нардеп возлагает на главкома ВСУ Александра Сырского.

"Сырский выводит войну на какой-то новый уровень маневров времен Второй мировой, где ставки идут на потерю или обретение целых регионов, но какова цена и какие перспективы? Уверена, что нет четких ответов и у него. Игра на "пан или пропал". Неожиданности не закончились. Маневры украинского Жукова продолжаются", - отметила Безуглая.

Безугла про ситуацію на Донеччині

Читайте также: "Слуги народа" сорвали рассмотрение вопроса об отзыве Безуглой из комитета ВР, - нардеп "Батькивщины" Евтушок

Автор: 

Донецкая область (9574) Александр Сырский (580) Безуглая Марьяна (291) фортификации (118)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+40
Відмінна учениця Гебельса:
70% правди - фортифікацій немає.
30% брехні - винен Сирський та ЗСУ.
А що же роблять та в чому винні Головнокомандуючий, Министерство Оборони та Обласні Військові Адміністрації?
Чому на "фортифікаціях" фотографуються Зеленський та Умеров, а "винно ЗСУ"?!
показать весь комментарий
20.08.2024 19:13
+34
показать весь комментарий
20.08.2024 19:10
+33
От тільки про зрадофілів писав. Знов ця чорнорота Беззуба. Що відьмо - твій папік Єрмачілло не отримав інфи про Курськ і не злив ерефії? Бійся чмо безмозке - уночі до тебе Залужний прийде. Тьху на зелену падлоту
показать весь комментарий
20.08.2024 19:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Коли воно вже здохне...
показать весь комментарий
20.08.2024 22:32 Ответить
Зато Україна вже контролює 1263 кв. кілометри та 93 населені пункти в Курській області. Отже відбувається обмін фігурами як в шаховій партії. А далі "Столица автоматически переносится в Васюки. Сюда приезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, Москва - в Старые Васюки" ("12 стульев" Ильф и Петров)
показать весь комментарий
20.08.2024 23:00 Ответить
В стратегических компьютерных играх (где есть базы), нередко можно видеть что игроки идут "в размен": видя что не могут защитить свою базу, бросают её оборону, и вкладывают все оставшиеся силы в атаку на базу противника. Получается "кто кого быстрее убьёт". В одном из 10 случаев - срабатывает. В остальных - приводит к ещё более быстрому поражению того кто идёт на размен.
показать весь комментарий
21.08.2024 00:24 Ответить
Те саме "по курську"-1 до 10,тільки вже з реальними наслідками.
показать весь комментарий
21.08.2024 14:21 Ответить
Якщо є український жуков, то має бути український сталін - на що це створіння натякає? Чи не є це прямим і відвертим проявом зневаги і паплюження символа Української Держави?
показать весь комментарий
20.08.2024 23:06 Ответить
После того как схлопнется курская авантюра, Зельц свалит и свалит навсегда, в этом нет сомнений, абсолютно в этом уверен.
показать весь комментарий
20.08.2024 23:07 Ответить
Не можна випускати цю тварюку живою.
показать весь комментарий
21.08.2024 02:20 Ответить
У середньовіччі була така посада - шут при дворі. І як що хтось вважає його посміховиськом, то помиляється, у нього, єдиного, було право сказати королю те, що інші не могли, тобто, макнути короля у власне лайно. Шути у фільмах то не те, ризикована була робота.
показать весь комментарий
20.08.2024 23:21 Ответить
***** плювати на населення Донецької області. Йому потрібні родовища літію, яких в ********** взагалі немає. Це трильйони доларів. Віддамо Донецьку область ***** - втратимо літій, тобто трильйони доларів і майбутнє цілих поколінь. Щойно в Україну приїздив якийсь сенатор з США і люто шантажував владу постачанням зброї в обмін на український літій. Сьогодні 60% запасів літію повністю контролює союзник ***** Китай. В ЄС є лише невеличке родовище в Португалії... "А нам? Фуй вам! Нарада закінчена. Всі по домам..." Зерно неграм. Літій кому?
показать весь комментарий
20.08.2024 23:27 Ответить
НВ
Літій добувають з ропи солоних озер. Та сольових відкладень у тих-таки озерах. У грунтах його мізер.
показать весь комментарий
21.08.2024 08:42 Ответить
У нас це степи Донеччини та Луганщини. Не знаю де там озера, але преса ось уже років 10 час від часу нагадує про родовища літію саме там.
показать весь комментарий
21.08.2024 08:48 Ответить
у криму на сиваші солоні озера
показать весь комментарий
21.08.2024 09:22 Ответить
Зато є велике крадівництво.
показать весь комментарий
20.08.2024 23:32 Ответить
показать весь комментарий
21.08.2024 13:43 Ответить
Может она ещё и ВИНОВНЫХ сможет назвать ?
показать весь комментарий
20.08.2024 23:57 Ответить
показать весь комментарий
21.08.2024 00:15 Ответить
А ви помітили,що ця єрмаковська б...ь дуже довго мовчала,аж доки не почалося українське сво на курщині.Як тіки щось пішло не по планам крота єрмака-вискакує ця кишенькова сосалка з накодом на ВСУ і українських генералів.
показать весь комментарий
21.08.2024 05:59 Ответить
Безмозгла соска!
показать весь комментарий
21.08.2024 06:36 Ответить
А хтось надівся,що ЩУРський проявить якості толкового полководця?З якого дива? Совдепівськмй хєнєрал-шаркун...
показать весь комментарий
21.08.2024 06:45 Ответить
А що вона не так сказала?
показать весь комментарий
21.08.2024 07:29 Ответить
ты Животное слабоумное спроси у своего хозяина фсбэшника Елдака суть Оманского договорняка и все станет на свои места...
показать весь комментарий
21.08.2024 07:31 Ответить
Так будуйте курви, а не п*здіть.
показать весь комментарий
21.08.2024 08:58 Ответить
Все згідно плану, оманського плану. Здають поступово, щоб відвести загрозу від зеленої влади.
показать весь комментарий
21.08.2024 09:01 Ответить
Забула марянка, що в Україні є так званий Верховнокомандувач, так він за все і відповідає.....
І Сирського він ухвалив Головнокомандувачем, значить схвалює всі його рішення по фронту
Безугла так маніпулятивно перекладає всі провали на фронті на військових, при цьому всі здобутки - тільки на зеленського
показать весь комментарий
21.08.2024 09:11 Ответить
Только вчера подумал, что давно не было зрады от пани Мар'яны ))
Выжидала как пойдет дело в Курской операции. Ведь именно туда с Донбаса отправлено несколько бригад.
Это она конечно забыла сказать, по её словам просто отводят войска...
А их перекинули под Курск, не в тыл, а воевать. И пани это знает, но... манипулирует и придумывает зраду.
Ясно понятно...
показать весь комментарий
21.08.2024 09:13 Ответить
я б все ж наполягав на психіатричній та наркологічній експертизі депутатів
показать весь комментарий
21.08.2024 09:23 Ответить
показать весь комментарий
21.08.2024 09:40 Ответить
Боже яка талановита стратегша, *********
показать весь комментарий
21.08.2024 09:41 Ответить
верить безумной? себя *******
показать весь комментарий
21.08.2024 10:09 Ответить
Наталя Глоба: https://youtu.be/I7Uy48jTIfg?si=pfLGDB8K9spHoAEl&t=392 Під Покровськом є село імені Шевченка із найбільшими в Україні родовищем літію.
Саме воно є конкретною ціллю для передачі комусь із посіпак Путіна.
І з цього напрямку знімати нікого не будуть, навпаки будуть підсилювати!
Ось чому вони поки кажуть, що перемовин (поки) не буде!
показать весь комментарий
21.08.2024 11:01 Ответить
Безугла пише правду на цей раз,єдине,що:ніби вона сторонній спостерігач.
Але як депутат,член комітету з оборони і безреки,а чи вже не в комітеті,мала би назвати імена тих,хто привів країну до такого стану.
Як видно,вона ні разу не назвала імя ермака,який все і всім керує,в т.ч.зе в не виключено,що і МБ особисто.
показать весь комментарий
21.08.2024 11:01 Ответить
Дурепа, які фортифікації, це ж ваш зелений план!
показать весь комментарий
21.08.2024 11:01 Ответить
А чого нема фортифікацій? Чого не будуєте? Чи хтось інший мусить це робити?
показать весь комментарий
21.08.2024 11:06 Ответить
Ця паскуда щось може коментувати? Слава Богові я поляк і не маю таких ублюдочних земляків як це УЙО
показать весь комментарий
21.08.2024 11:09 Ответить
ХАХАХАХА!!! Численні форумні аналітики:місцеві диванні щурі-ухилянти,просто ухилянти-ждуни,щурі,які змогли здриснути за кордон....зі своїх диванів та нір відчайдушно,з виглядом бувалих фронтовиків-експертів,шпетять Безуглу...Правда,по суті питання щурятині затягло язики в одне місце.Хоча,що може розуміти тилова ,боягузлива щурятина в такій проблемі? Тільки виригувати ротом фекалії....
показать весь комментарий
21.08.2024 11:39 Ответить
Банда "Зе" вже зовсім збожеволіла! Вони собі десь вирішили, що ось так, просто можна баш на баш розмінювати Українські землі, землі які рясно политі кров'ю Українських вояків! Коли буде суд за ці злочини проти суверенності і територіальної цілісності України?! Коли Народ України на публічному Віче буде виводити на головну площі цих покидьків і судитиме по свої законах - законах совісті, честі, гідності, любові до України і свого народу!? Коли....????
показать весь комментарий
21.08.2024 14:37 Ответить
Страница 3 из 3
 
 