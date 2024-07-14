Сырский снижает нашу боеспособность и убивает людей. Вмешательство президента неизбежно, - заместитель главы комитета ВР, "слуга народа" Безуглая

Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский снижает нашу боеспособность и убивает людей.

Безуглая заявила, что Сырский "такой же преступник, как и Содоль". И добавила, что без вмешательства в ситуацию президента Владимира Зеленского наша армия "сотрется и превратится в необученную сплошную пехоту "ограниченно годных" в "бригадах-зомби".

В качестве примера вредной деятельности главкома нардеп привела прорыв обороны городов Торецк и Нью-Йорк.

Она отметила, что 24-я бригада - одна из немногих, которая почти в полном составе, не распыленной, как другие, обороняла города Торецк и Нью-Йорк больше года. Это доказало свою эффективность, ведь четкая полоса ответственности в подразделении и постоянная команда обеспечивают стабилизацию обороны.

Она рассказала, что разведке стало известно, что враг ищет возможности прорыва и собирается попытаться это сделать в ближайшее время.

После чего, по ее словам, Сырский через генерал-лейтенанта Юрия Содоля дал приказ снять всю (24-ю) бригаду и отправить на Часов Яр, а 41-ю бригаду, которая была в Часовом Яру, снять и отправить на Торецк.

По ее информации, разведчики, руководство бригад и даже оперативно-тактические группировки говорили о рисках такой операции и предупреждали, что это может спровоцировать дополнительную атаку россиян и прорвать линию обороны. Содоль и Сырский проигнорировали предупреждения.

Безуглая утверждает, что после этого о ротации узнали россияне, и нашим разведчикам стало известно, что враг принял решение наступать. В ходе анализа российских перехватов стало известно даже дату и время. Сырскому снова сообщили о рисках и что такая ротация уже неизбежно приведет к прорыву. Однако приказ не отменили, а никаких резервов не предоставили.

"В ходе ротации с 41-й бригадой в Часовом Яру теряются позиции, и Генштаб врет обществу, что мы отошли на более выгодные подготовленные рубежи обороны. Отмечу, что никаких подготовленных рубежей обороны в Часовом Яру не было и нет, и это могут подтвердить имеющиеся в сети спутниковые снимки. 41-я бригада спешит в Торецк и "с колес" получает удар противника. Россияне заходят в Нью-Йорк, подбираются к Торецку", - написала нардеп.

Она напомнила, что на волне огласки этих и других событий, а также прошлых "подвигов", Содоля сняли с поста.

"Но Содоль - генеральская пешка, глава - Сырский. Поскольку именно он принимал решение о ротации и тысячи других решений ранее, ему нужно теперь попытаться отвести от себя внимание, а также не допустить наказания ни одного из генералов как прецедента", - подчеркнула Безуглая.

Она также утверждает, что после этого "Сырский забрал часть подразделений у 24-й бригады из Часова Яра и в то же время забросал бригаду распоряжениями на "восстановление позиций", что не привело ни к какому восстановлению, но привело к бессмысленным человеческим смертям".

Позже, по ее словам, "командир бригады пошел на открытый конфликт и попросил не отправлять людей "на убой". Тогда Сырский начал процесс снятия командира.

Также Безуглая утверждает, что Головко ограничивает деятельность новоназначенного командующего Объединенных сил ВСУ бригадного генерала Андрея Гнатова.

Источники Марьяны Безуглой подтвердили ей "два чрезвычайно важных момента относительно позиции Сырского и его окружения":

Он согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру.

Он не верит в победу и искренне считает, что мы не способны получить преимущество над россиянами на собственной земле. Ведь он мыслит симметрично и делает единственный логичный для себя вывод.

"Помните, после статьи Залужного в "The Economist" о "тупике" я написала, что Головко, который не верит в победу, должен уйти. Так вот, следующий Головко у нас такой же... Я сейчас более чем уверена, что в текущей ситуации Александр Станиславович и Валерий Федорович не хотят неожиданного успеха ВСУ. Это совсем другое, далекое нам с вами мышление. Объясню. Залужному выгодно, чтобы Сырский оставался на должности, потому что при нем ничего не изменилось и можно манипулировать дальше относительно себя как единственного и неповторимого, развивая политические игры. Сырскому же больше всего надо цепляться за кресло, потому что любая более-менее современная следующая команда будет лучше, уже неизбежной "новой волной". И только рассказывая сказки о себе, как наиболее опытном, как о неповторимой ценности в абсолюте, не допуская никого на замену, прессуя всех проактивных рядом, можно надеяться протянуть как можно дольше", - написала народный депутат.

