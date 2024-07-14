РУС
Сырский снижает нашу боеспособность и убивает людей. Вмешательство президента неизбежно, - заместитель главы комитета ВР, "слуга народа" Безуглая

Олександр Сирський

Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский снижает нашу боеспособность и убивает людей.

Об этом она написала в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Безуглая заявила, что Сырский "такой же преступник, как и Содоль". И добавила, что без вмешательства в ситуацию президента Владимира Зеленского наша армия "сотрется и превратится в необученную сплошную пехоту "ограниченно годных" в "бригадах-зомби".

В качестве примера вредной деятельности главкома нардеп привела прорыв обороны городов Торецк и Нью-Йорк.

Она отметила, что 24-я бригада - одна из немногих, которая почти в полном составе, не распыленной, как другие, обороняла города Торецк и Нью-Йорк больше года. Это доказало свою эффективность, ведь четкая полоса ответственности в подразделении и постоянная команда обеспечивают стабилизацию обороны.

Она рассказала, что разведке стало известно, что враг ищет возможности прорыва и собирается попытаться это сделать в ближайшее время.

После чего, по ее словам, Сырский через генерал-лейтенанта Юрия Содоля дал приказ снять всю (24-ю) бригаду и отправить на Часов Яр, а 41-ю бригаду, которая была в Часовом Яру, снять и отправить на Торецк.

По ее информации, разведчики, руководство бригад и даже оперативно-тактические группировки говорили о рисках такой операции и предупреждали, что это может спровоцировать дополнительную атаку россиян и прорвать линию обороны. Содоль и Сырский проигнорировали предупреждения.

Пост Безуглої

Безуглая утверждает, что после этого о ротации узнали россияне, и нашим разведчикам стало известно, что враг принял решение наступать. В ходе анализа российских перехватов стало известно даже дату и время. Сырскому снова сообщили о рисках и что такая ротация уже неизбежно приведет к прорыву. Однако приказ не отменили, а никаких резервов не предоставили.

"В ходе ротации с 41-й бригадой в Часовом Яру теряются позиции, и Генштаб врет обществу, что мы отошли на более выгодные подготовленные рубежи обороны. Отмечу, что никаких подготовленных рубежей обороны в Часовом Яру не было и нет, и это могут подтвердить имеющиеся в сети спутниковые снимки. 41-я бригада спешит в Торецк и "с колес" получает удар противника. Россияне заходят в Нью-Йорк, подбираются к Торецку", - написала нардеп.

Она напомнила, что на волне огласки этих и других событий, а также прошлых "подвигов", Содоля сняли с поста.

"Но Содоль - генеральская пешка, глава - Сырский. Поскольку именно он принимал решение о ротации и тысячи других решений ранее, ему нужно теперь попытаться отвести от себя внимание, а также не допустить наказания ни одного из генералов как прецедента", - подчеркнула Безуглая.

Она также утверждает, что после этого "Сырский забрал часть подразделений у 24-й бригады из Часова Яра и в то же время забросал бригаду распоряжениями на "восстановление позиций", что не привело ни к какому восстановлению, но привело к бессмысленным человеческим смертям".

Позже, по ее словам, "командир бригады пошел на открытый конфликт и попросил не отправлять людей "на убой". Тогда Сырский начал процесс снятия командира.

Также Безуглая утверждает, что Головко ограничивает деятельность новоназначенного командующего Объединенных сил ВСУ бригадного генерала Андрея Гнатова.

Источники Марьяны Безуглой подтвердили ей "два чрезвычайно важных момента относительно позиции Сырского и его окружения":

  • Он согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру.
  • Он не верит в победу и искренне считает, что мы не способны получить преимущество над россиянами на собственной земле. Ведь он мыслит симметрично и делает единственный логичный для себя вывод.

"Помните, после статьи Залужного в "The Economist" о "тупике" я написала, что Головко, который не верит в победу, должен уйти. Так вот, следующий Головко у нас такой же... Я сейчас более чем уверена, что в текущей ситуации Александр Станиславович и Валерий Федорович не хотят неожиданного успеха ВСУ. Это совсем другое, далекое нам с вами мышление. Объясню. Залужному выгодно, чтобы Сырский оставался на должности, потому что при нем ничего не изменилось и можно манипулировать дальше относительно себя как единственного и неповторимого, развивая политические игры. Сырскому же больше всего надо цепляться за кресло, потому что любая более-менее современная следующая команда будет лучше, уже неизбежной "новой волной". И только рассказывая сказки о себе, как наиболее опытном, как о неповторимой ценности в абсолюте, не допуская никого на замену, прессуя всех проактивных рядом, можно надеяться протянуть как можно дольше", - написала народный депутат.

Автор: 

Топ комментарии
+52
Коли вже визнають , що справа не в Залужному , Содолю чи Сирському - прогнила вся керівна ланка !
14.07.2024 22:51 Ответить
+51
Верніть Батька війську, мерзотники ЗЕлені.
14.07.2024 22:51 Ответить
+35
14.07.2024 22:54 Ответить
"...не вірить в перемогу..."
Ідіотка мислить ідіотськими категоріями. Така війна - це перш за все РЕСУРСИ, які ти ,як політичне керівництво ,зобов'язана надати військовим. Віра - це з іншої сфери ,дурепо... Бл*ть, хто нами керує....
15.07.2024 10:04 Ответить
Поки мета "головнокомандувача" збігається з метою путіна (царювати у імперії "СРСР" вічно) - отаке й буде.
15.07.2024 10:24 Ответить
Я не фанат Марьяны, но правда в ее словах есть. Что Сырский и Содоль добились этим переводом бригад вообще не понятно, это шило на мыло, только, как в анекдоте "писанины добавилось". Давайте еще, допустим, К2 с Белогоровки поменяем на Азов из Серебрянского леса. Процесс идет, а толку никакого. Я бы выгнал Сырского. Уже давно выросли комбриги 92, 93, 47, 3ОШБР, 72 бригад. Они давно уже достойны командовать фронтами
15.07.2024 10:25 Ответить
Сирного в окопи, нехай своєю шкурою покаже мясний штурм
15.07.2024 12:51 Ответить
Не пройшло і якихось 7 місяців, як в очах Мар'янки сирок з героя звільнившого Київ перетворився на ворога армії))))... Як же в опі все просто)
15.07.2024 10:32 Ответить
А если это не безмозгла и делает все это осознано , на пользу врага? ЗЫ... И похоже в сговоре группы лиц. Бо прослеживается тенденция - она стравливает. Он - увольняет. Демонстрирую аллегорически, представим шо дурочка - вокалистка ВИА " Вирасы",капает Брежневу на глав. дирижера эстр-симфоническАГА оркестра Силантьева и Брежнев его увольняет. Да у вас первой возникнет мысль, шо дурочка в одной связке и выполнила забажанку кормчего.... А В НАШЕМ СЛУЧАЕ - НА ПОЛЬЗУ ВРАГА.
15.07.2024 10:42 Ответить
Фатальна помилка в тому, ці безуглі і К волають про порятунок до т.з. президента(накшталт "доброго царя", котрий нічого не знає) тоді як саме цей президент і його злодюжна і продажна камарілья ведуть Україну до погибелі.
15.07.2024 15:02 Ответить
Вся группировка под названием Слуги народа приведут Украину к социальному, военному, экономическому краху. Потому за океаном и в странах ЕС проводят открытые консультации о альтернативе Зеленскому на посту Президента Украины.
16.07.2024 13:41 Ответить
Страница 4 из 4
 
 