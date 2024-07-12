РУС
Боевые подразделения ВСУ будут иметь больше роботизированных и беспилотных систем, - Сырский. ФОТОРЕПОРТАЖ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о совместной с Минбороны подготовке решения по применению роботизированных платформ.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"На днях работал в одном из учебных центров ВС Украины, где продолжаются тестирования (опытные испытания) различных форм комплексного применения наземных и воздушных роботизированных и беспилотных систем в условиях реального боя. Это очень важный проект и мы имеем первые успехи в его реализации.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

Одной из особенностей современных боевых действий является активное применение роботизированных и беспилотных систем в боевом порядке общевойскового подразделения по единому замыслу для обеспечения вывода личного состава из наиболее опасных зон и замена его роботами.

Моим самым высоким приоритетом является быстрое практическое внедрение инновационных боевых беспилотных и роботизированных платформ наземного и воздушного базирования в войска.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

Вместе с командой министра обороны Украины прилагаем максимальные усилия для подготовки системных решений по эффективному применению широкого спектра роботизированных платформ.

Наша цель - максимально сократить путь, который проходит техническое изобретение (инновационная идея) ученых от лаборатории до производственного цеха и далее до боевого подразделения.

Спасибо всем, начиная от инженеров-разработчиков, производителей и до операторов-пилотов, за их вклад в повышение боевой эффективности наших подразделений.

Нарада за участі Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського

Следующий шаг - отработка тактики применения боевых наземных роботизированных комплексов, подготовка расчетов и масштабирование подразделений НРК в боевых частях Вооруженных Сил Украины, отработка приемов и способов действий беспилотных систем в различных видах боя", - написал Сырский.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський про роботизацію ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський про роботизацію ЗСУ

техника (1812) Александр Сырский (721)
+3
Більша частина роботів привезена в ТЦК і визнана ВЛК придатними. Які хочеш роботи там є
12.07.2024 21:42 Ответить
+2
Не щоб ракети виготовляти або далекобійні дрони вони блдь в танчики граються...
12.07.2024 21:54 Ответить
+2
Будуть мати, будуть вивчати, отримають... Четвертий рік війни, а у них все у майбутньому! З такими граблеспортс..., це вже скоро нікому буде використовувати, зебіли планомірно знищують українців! Пора класти цьому край!
12.07.2024 21:56 Ответить
Клоуни в зе цирку
12.07.2024 21:35 Ответить
А на паддонах роботи сідєть смогут?
12.07.2024 21:55 Ответить
щас модньо в бункері тіпо польову палатку ставить.
12.07.2024 22:16 Ответить
Як ти зібрався тому край класти, розкажи, якщо в методичці написали, звичайно
12.07.2024 22:12 Ответить
Неповоротна камера огляду позаду турелі, по перше перекриття... по друге дим буде заважати... приціл прямо на турелі.... буде віддача на нього... а не простіше вести розрахунок по балістичній траекторії і показників сервоприводів, та датчика вітру або візуальне розпізнавання ураження, простою сегментацією... а сам приціл окремо та поворотний, синхронно з туреллю....

Якись захист їм дати а то снайпер за 5 хв зробить її сліпою або неповоротною
12.07.2024 21:57 Ответить
П І З Д Ь О Ж - наше ВСЬО!...
Держава клоунів в законі!...
Зробіть, застосуйте, отримайте результати, а потім триндіть!...
Як це гидко!... Бо це ВСЕ на крові!...
12.07.2024 22:08 Ответить
Скільки мільйонів до кінця року ?
12.07.2024 22:25 Ответить
А чого вони без касок і броників ?
12.07.2024 23:06 Ответить
Курва. В управлінні фронтом косяк на косяку, а він їздить цяцьками гратись.
12.07.2024 23:45 Ответить
Як папуга повторює Вовині наративи про «буде більше»
«Зброї буде більше, *********** буде більше, дронів буде більше, роботів буде більше»…
Коли, *****, буде?
І на скільки більше?!
Єдине, чого у Сирського весь час більше, так це зданих ворогу населених пунктів.
13.07.2024 11:50 Ответить
 
 