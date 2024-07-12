Боевые подразделения ВСУ будут иметь больше роботизированных и беспилотных систем, - Сырский. ФОТОРЕПОРТАЖ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о совместной с Минбороны подготовке решения по применению роботизированных платформ.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"На днях работал в одном из учебных центров ВС Украины, где продолжаются тестирования (опытные испытания) различных форм комплексного применения наземных и воздушных роботизированных и беспилотных систем в условиях реального боя. Это очень важный проект и мы имеем первые успехи в его реализации.
Одной из особенностей современных боевых действий является активное применение роботизированных и беспилотных систем в боевом порядке общевойскового подразделения по единому замыслу для обеспечения вывода личного состава из наиболее опасных зон и замена его роботами.
Моим самым высоким приоритетом является быстрое практическое внедрение инновационных боевых беспилотных и роботизированных платформ наземного и воздушного базирования в войска.
Вместе с командой министра обороны Украины прилагаем максимальные усилия для подготовки системных решений по эффективному применению широкого спектра роботизированных платформ.
Наша цель - максимально сократить путь, который проходит техническое изобретение (инновационная идея) ученых от лаборатории до производственного цеха и далее до боевого подразделения.
Спасибо всем, начиная от инженеров-разработчиков, производителей и до операторов-пилотов, за их вклад в повышение боевой эффективности наших подразделений.
Следующий шаг - отработка тактики применения боевых наземных роботизированных комплексов, подготовка расчетов и масштабирование подразделений НРК в боевых частях Вооруженных Сил Украины, отработка приемов и способов действий беспилотных систем в различных видах боя", - написал Сырский.
Якись захист їм дати а то снайпер за 5 хв зробить її сліпою або неповоротною
Держава клоунів в законі!...
Зробіть, застосуйте, отримайте результати, а потім триндіть!...
Як це гидко!... Бо це ВСЕ на крові!...
«Зброї буде більше, *********** буде більше, дронів буде більше, роботів буде більше»…
Коли, *****, буде?
І на скільки більше?!
Єдине, чого у Сирського весь час більше, так це зданих ворогу населених пунктів.