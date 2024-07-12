Боевые подразделения ВСУ будут иметь больше роботизированных и беспилотных систем, - Сырский. ФОТОРЕПОРТАЖ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о совместной с Минбороны подготовке решения по применению роботизированных платформ.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"На днях работал в одном из учебных центров ВС Украины, где продолжаются тестирования (опытные испытания) различных форм комплексного применения наземных и воздушных роботизированных и беспилотных систем в условиях реального боя. Это очень важный проект и мы имеем первые успехи в его реализации.

Одной из особенностей современных боевых действий является активное применение роботизированных и беспилотных систем в боевом порядке общевойскового подразделения по единому замыслу для обеспечения вывода личного состава из наиболее опасных зон и замена его роботами.

Читайте также: Военные ВСУ будут изучать нормы международного гуманитарного права, - Генштаб

Моим самым высоким приоритетом является быстрое практическое внедрение инновационных боевых беспилотных и роботизированных платформ наземного и воздушного базирования в войска.

Вместе с командой министра обороны Украины прилагаем максимальные усилия для подготовки системных решений по эффективному применению широкого спектра роботизированных платформ.

Наша цель - максимально сократить путь, который проходит техническое изобретение (инновационная идея) ученых от лаборатории до производственного цеха и далее до боевого подразделения.

Спасибо всем, начиная от инженеров-разработчиков, производителей и до операторов-пилотов, за их вклад в повышение боевой эффективности наших подразделений.

Читайте также: Минобороны вернуло в ВСУ 1500 единиц вооружения и военной техники

Следующий шаг - отработка тактики применения боевых наземных роботизированных комплексов, подготовка расчетов и масштабирование подразделений НРК в боевых частях Вооруженных Сил Украины, отработка приемов и способов действий беспилотных систем в различных видах боя", - написал Сырский.



