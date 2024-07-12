Бойові підрозділи ЗСУ матимуть більше роботизованих і безпілотних систем, - Сирський. ФОТОрепортаж

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про спільну з Мінборони підготовку рішення щодо застосування роботизованих платформ.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Днями працював в одному з навчальних центрів ЗС України, де тривають тестування (дослідні випробування) різних форм комплексного застосування наземних і повітряних роботизованих та безпілотних систем в умовах реального бою. Це дуже важливий проєкт і ми маємо перші успіхи в його реалізації.

Однією з особливостей сучасних бойових дій є активне застосування роботизованих та безпілотних систем в бойовому порядку загальновійськового підрозділу за єдиним замислом для забезпечення виведення особового складу з найбільш небезпечних зон і заміна його роботами.

Моїм найвищим пріоритетом є швидке практичне впровадження інноваційних бойових безпілотних та роботизованих платформ наземного та повітряного базування у війська.

Разом з командою міністра оборони України докладаємо максимальних зусиль для підготовки системних рішень щодо ефективного застосування широкого спектру роботизованих платформ.

Наша мета - максимально скоротити шлях, який проходить технічний винахід (інноваційна ідея) науковців від лабораторії до виробничого цеху і далі до бойового підрозділу.

Дякую усім, починаючи від інженерів-розробників, виробників і до операторів-пілотів, за їх вклад у підвищення бойової ефективності наших підрозділів.

Наступний крок - відпрацювання тактики застосування бойових наземних роботизованих комплексів, підготовка розрахунків та масштабування підрозділів НРК в бойових частинах Збройних Сил України, відпрацювання прийомів та способів дій безпілотних систем у різних видах бою", - написав Сирський.



