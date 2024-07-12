УКР
Бойові підрозділи ЗСУ матимуть більше роботизованих і безпілотних систем, - Сирський. ФОТОрепортаж

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про спільну з Мінборони підготовку рішення щодо застосування роботизованих платформ.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Днями працював в одному з навчальних центрів ЗС України, де тривають тестування (дослідні випробування) різних форм комплексного застосування наземних і повітряних роботизованих та безпілотних систем в умовах реального бою. Це дуже важливий проєкт і ми маємо перші успіхи в його реалізації.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

Однією з особливостей сучасних бойових дій є активне застосування роботизованих та безпілотних систем в бойовому порядку загальновійськового підрозділу за єдиним замислом для забезпечення виведення особового складу з найбільш небезпечних зон і заміна його роботами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військові ЗСУ у курсі підготовки вивчатимуть норми міжнародного гуманітарного права, - Генштаб

Моїм найвищим пріоритетом є швидке практичне впровадження інноваційних бойових безпілотних та роботизованих платформ наземного та повітряного базування у війська.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

Разом з командою міністра оборони України докладаємо максимальних зусиль для підготовки системних рішень щодо ефективного застосування широкого спектру роботизованих платформ.

Наша мета - максимально скоротити шлях, який проходить технічний винахід (інноваційна ідея) науковців від лабораторії до виробничого цеху і далі до бойового підрозділу.

Дякую усім, починаючи від інженерів-розробників, виробників і до операторів-пілотів, за їх вклад у підвищення бойової ефективності наших підрозділів.

Нарада за участі Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони повернуло в ЗСУ 1 500 одиниць озброєння та військової техніки

Наступний крок - відпрацювання тактики застосування бойових наземних роботизованих комплексів, підготовка розрахунків та масштабування підрозділів НРК в бойових частинах Збройних Сил України, відпрацювання прийомів та способів дій безпілотних систем у різних видах бою", - написав Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський про роботизацію ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський про роботизацію ЗСУ

+3
Більша частина роботів привезена в ТЦК і визнана ВЛК придатними. Які хочеш роботи там є
показати весь коментар
12.07.2024 21:42 Відповісти
+2
Не щоб ракети виготовляти або далекобійні дрони вони блдь в танчики граються...
показати весь коментар
12.07.2024 21:54 Відповісти
+2
Будуть мати, будуть вивчати, отримають... Четвертий рік війни, а у них все у майбутньому! З такими граблеспортс..., це вже скоро нікому буде використовувати, зебіли планомірно знищують українців! Пора класти цьому край!
показати весь коментар
12.07.2024 21:56 Відповісти
Як ти зібрався тому край класти, розкажи, якщо в методичці написали, звичайно
показати весь коментар
12.07.2024 22:12 Відповісти
Неповоротна камера огляду позаду турелі, по перше перекриття... по друге дим буде заважати... приціл прямо на турелі.... буде віддача на нього... а не простіше вести розрахунок по балістичній траекторії і показників сервоприводів, та датчика вітру або візуальне розпізнавання ураження, простою сегментацією... а сам приціл окремо та поворотний, синхронно з туреллю....

Якись захист їм дати а то снайпер за 5 хв зробить її сліпою або неповоротною
показати весь коментар
12.07.2024 21:57 Відповісти
П І З Д Ь О Ж - наше ВСЬО!...
Держава клоунів в законі!...
Зробіть, застосуйте, отримайте результати, а потім триндіть!...
Як це гидко!... Бо це ВСЕ на крові!...
показати весь коментар
12.07.2024 22:08 Відповісти
Скільки мільйонів до кінця року ?
показати весь коментар
12.07.2024 22:25 Відповісти
А чого вони без касок і броників ?
показати весь коментар
12.07.2024 23:06 Відповісти
Курва. В управлінні фронтом косяк на косяку, а він їздить цяцьками гратись.
показати весь коментар
12.07.2024 23:45 Відповісти
Як папуга повторює Вовині наративи про «буде більше»
«Зброї буде більше, *********** буде більше, дронів буде більше, роботів буде більше»…
Коли, *****, буде?
І на скільки більше?!
Єдине, чого у Сирського весь час більше, так це зданих ворогу населених пунктів.
показати весь коментар
13.07.2024 11:50 Відповісти
 
 