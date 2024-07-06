Міноборони повернуло в ЗСУ 1 500 одиниць озброєння та військової техніки

У межах оптимізації ресурсів Міністерство оборони повернуло Збройним силам України тисячі одиниць техніки і військово-технічного майна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство оборони України.

Зазначається, що оборонне відомство України активно працює над забезпеченням ЗСУ необхідними ресурсами. Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна організувало повернення:

1 500 одиниць озброєння та військової техніки, а також

понад 2 000 найменувань військово-технічного майна.

Це включає:

транспортні засоби (МТ-ЛБ, автозаправники, вантажні авто, танкоремонтні майстерні, танкові тягачі, БРЕМи тощо),

ремонтне обладнання,

засоби зв’язку

та інші необхідні елементи.

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"Повернення у стрій надлишкового майна дозволить оптимізувати витрати та швидко забезпечити війська необхідними ресурсами", – зазначив заступник міністра оборони України Юрій Джигир.

Скільки і якої техніки допущено до експлуатації в ЗСУ?

Нагадаємо, від початку широкомасштабного вторгнення РФ оборонним відомством України кодифіковано, допущено до експлуатації у підрозділах Сил оборони України: