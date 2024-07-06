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Новини Війна
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Міноборони повернуло в ЗСУ 1 500 одиниць озброєння та військової техніки

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У межах оптимізації ресурсів Міністерство оборони повернуло Збройним силам України тисячі одиниць техніки і військово-технічного майна. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство оборони України.

Зазначається, що оборонне відомство України активно працює над забезпеченням ЗСУ необхідними ресурсами. Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна організувало повернення:

  • 1 500 одиниць озброєння та військової техніки, а також
  • понад 2 000 найменувань військово-технічного майна.

Це включає:

  • транспортні засоби (МТ-ЛБ, автозаправники, вантажні авто, танкоремонтні майстерні, танкові тягачі, БРЕМи тощо),
  • ремонтне обладнання,
  • засоби зв’язку
  • та інші необхідні елементи.

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"Повернення у стрій надлишкового майна дозволить оптимізувати витрати та швидко забезпечити війська необхідними ресурсами", – зазначив заступник міністра оборони України Юрій Джигир.

Скільки і якої техніки допущено до експлуатації в ЗСУ?

Нагадаємо, від початку широкомасштабного вторгнення РФ оборонним відомством України кодифіковано, допущено до експлуатації у підрозділах Сил оборони України:

Автор: 

Міноборони (7479) зброя (7535) техніка (1856)


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Топ коментарі
+12
??? не дуже зрозуміло, що повернули? те, що раніше виявилось "надлишковим" (читай - спіз@женим) і готувалось до продажу наліво? або повернули з утилізації?... і на це знадобилось всього пару років...
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06.07.2024 16:51 Відповісти
+11
Так це було надлишкове майно , просто шедевр .
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06.07.2024 16:53 Відповісти
+11
Щось неймовірне відбувається в ЗСУ. Ми зі світу по копійці збираємо, а виявляється є щось надлишкове Та що ж це робиться!
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06.07.2024 17:25 Відповісти
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??? не дуже зрозуміло, що повернули? те, що раніше виявилось "надлишковим" (читай - спіз@женим) і готувалось до продажу наліво? або повернули з утилізації?... і на це знадобилось всього пару років...
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06.07.2024 16:51 Відповісти
Умеров двох завскладів поставив замами, грошики знайшли і швиденько купили раніше украдене.
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06.07.2024 18:07 Відповісти
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06.07.2024 19:23 Відповісти
Уйобки, тепер це підтвердили СМІ.
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06.07.2024 21:27 Відповісти
Так це було надлишкове майно , просто шедевр .
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06.07.2024 16:53 Відповісти
Що значить "повернуло", звідки? З Оману чи з дачі Єрмака? Чи МО просто жопою сиділо всю війну на військовому обладнанні та приховувало його за наказом кремля?
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06.07.2024 16:56 Відповісти
Кіля Каклєта з мукачівського укріпрайону повернув...
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06.07.2024 18:27 Відповісти
І це на тлі безперервного стогіна про недостатню допомогу партнерів, а ця допомога виявляється осідає хрін його знає де, та ще й утилізується хрін його знає ким ...
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06.07.2024 19:01 Відповісти
техніка була вже давно списана і передана на утилізацію - тепер її повернули назад. Надіюсь техніку спочатку відремонтували, а не віддали як є…
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06.07.2024 19:38 Відповісти
Спочатку вкрали, а тепер повернули? Бо чому зразу у війська не пішло? Навіщо чекало "оптимізації", коли на фронті катастрофічна нехватка всього?
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06.07.2024 17:21 Відповісти
Питання до "ефективних" менеджерів пересидента Зеленського ...
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06.07.2024 19:26 Відповісти
Щось неймовірне відбувається в ЗСУ. Ми зі світу по копійці збираємо, а виявляється є щось надлишкове Та що ж це робиться!
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06.07.2024 17:25 Відповісти
То дрібниці. А от 70 000 "надлишкових" і вже мобілізованих мабуть так і будуть тримати в тилу без зброї. І це лише ті, про кого "від великого розуму" ляпнув наш пересидент. А скільки ще "блатних воєнів" поховалось по тилам? Де результати аудиту Сирського?
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06.07.2024 17:41 Відповісти
Мені одному здається,що це крякання МО - якась ху@та на виправдання в контексті того що війська забезпечуються волонтерами?
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06.07.2024 17:32 Відповісти
На 11-му році війни і на 3-му повномаштабного вторгнення в МО є надлишкове військове майно???
ШЕДЕВРАЛЬНО!!! Це краще яєць кілограмами по 17грн за штуку!
Цікаво: а якщо з МО провести бесіду, як з одеським фітнес-тренером, то що ще "раптом" знайдеться? 🤔
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06.07.2024 17:42 Відповісти
Підозрюю, що там знайдеться немала частина партнерської допомоги, яку зелені гниди приховали, бо "дуже хочуть" нашої перемоги.
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06.07.2024 18:44 Відповісти
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06.07.2024 19:04 Відповісти
А может там и ракеты где-то "лишние" имеются?
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06.07.2024 17:48 Відповісти
Управление отчуждения и утилизации избыточного военного имущества организовало возвращение Источник:
Они вернули БТРы, которые пахали огороды на дачах генералов?О_о
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06.07.2024 18:13 Відповісти
Там надлишкової ракети з ядерною боєголовкою не залишилось?
Дєбіли, ***...
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06.07.2024 18:28 Відповісти
У "зелених" це називається ефективним і потужним менеджментом...
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06.07.2024 19:09 Відповісти
А тепер би ще й повернуло б вкрадені кошти!
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06.07.2024 18:37 Відповісти
Мутняк якийсь, третій рік війна, півроку сиділи без американської допомоги, а десь валялось недлишкове майно? Чи то цензор як завжди фантазує в заголовках?
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06.07.2024 18:41 Відповісти
це, все, десь зберігалося ховалося. охоронялося.
а, як що, копнути глибше?
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06.07.2024 18:45 Відповісти
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06.07.2024 19:06 Відповісти
 
 