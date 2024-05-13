Понад 60 зразків стрілецької зброї допущено до експлуатації у ЗСУ з березня 2022 року, - Міноборони

Від моменту широкомасштабного вторгнення РФ в Україні прийнято на озброєння (кодифіковано, допущено до експлуатації) понад 60 зразків стрілецької зброї, більшість з яких іноземного виробництва.

Про це повідомили у Міністерстві оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Від лютого 2022 допущено до експлуатації у Силах оборони такі відомі у світі моделі, як кулемети MG3 та M-240, снайперські гвинтівки Barrett MRAD та Cyclone HSR, пістолети Beretta M9A1 і Colt M45A1, пістолет-кулемет CZ Scorpion EVO 3A1 та інші.

Серед стрілецької зброї допущеної до експлуатації з березня 2022 року є й новинки вітчизняного виробництва. Зокрема, автоматичні гвинтівки різних модифікацій UAR-15, кулемет Laska-K2, великокаліберні гвинтівки Snipex Monomakh і Snipex Alligator.

До речі, саме з гвинтівки Alligator калібру 14,5 мм встановлено один із підтверджених рекордів цієї війни – знищено російського окупанта на дистанції у 2710 метрів.

Також читайте: В Україні працює мережа секретних заводів із виробництва зброї, – ЗМІ

У поточному році кодифіковано, допущено до експлуатації майже 20 зразків стрілецької зброї. Зокрема, ручний кулемет FN Minimi, снайперську гвинтівку CZ TSP, штурмову гвинтівку HK 416, кулемет Browning M-2, автоматичні гвинтівки М16А1 та CZ Bren 2, а також пістолет Форт-20 українського виробництва.

Допуски до експлуатації надано й деяким боєприпасам відповідних калібрів, які застосовуються у згаданих зразках стрілецької зброї.

Як пояснили у Міноборони, кодифікація і подальший допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НATO, дозволяє закуповувати його за кошти з державного бюджету для підрозділів Сил оборони України.