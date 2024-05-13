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Новини Війна
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Понад 60 зразків стрілецької зброї допущено до експлуатації у ЗСУ з березня 2022 року, - Міноборони

кулемет

Від моменту широкомасштабного вторгнення РФ в Україні прийнято на озброєння (кодифіковано, допущено до експлуатації) понад 60 зразків стрілецької зброї, більшість з яких іноземного виробництва.

Про це повідомили у Міністерстві оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Від лютого 2022 допущено до експлуатації у Силах оборони такі відомі у світі моделі, як кулемети MG3 та M-240, снайперські гвинтівки Barrett MRAD та Cyclone HSR, пістолети Beretta M9A1 і Colt M45A1, пістолет-кулемет CZ Scorpion EVO 3A1 та інші.

Серед стрілецької зброї допущеної до експлуатації з березня 2022 року є й новинки вітчизняного виробництва. Зокрема, автоматичні гвинтівки різних модифікацій UAR-15, кулемет Laska-K2, великокаліберні гвинтівки Snipex Monomakh і Snipex Alligator.

До речі, саме з гвинтівки Alligator калібру 14,5 мм встановлено один із підтверджених рекордів цієї війни – знищено російського окупанта на дистанції у 2710 метрів.

зброя

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У поточному році кодифіковано, допущено до експлуатації майже 20 зразків стрілецької зброї. Зокрема, ручний кулемет FN Minimi, снайперську гвинтівку CZ TSP, штурмову гвинтівку HK 416, кулемет Browning M-2, автоматичні гвинтівки М16А1 та CZ Bren 2, а також пістолет Форт-20 українського виробництва.

Допуски до експлуатації надано й деяким боєприпасам відповідних калібрів, які застосовуються у згаданих зразках стрілецької зброї.

Як пояснили у Міноборони, кодифікація і подальший допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НATO, дозволяє закуповувати його за кошти з державного бюджету для підрозділів Сил оборони України.

Автор: 

Міноборони (7332) зброя (7442) ЗСУ (7514)


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Ох і тяжка у Міноборони праця - допускати до використання ВСУ зброю найвідоміших в світі виробників. Це тобі не в окопі під Вовчанськом кацапів нищити.
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13.05.2024 20:12 Відповісти
Я щось ***** не розумію. Хваляться тим, що за 2 роки, на декількох папірчиках поставили печаточки і підписики, замість того, щоб розробити власні напрацювання, виготовляти патрони до вже наявної зброї і поставити це все на конвеєр промислового виробництва.
Потужно! Незламно!
******* стид
Журба...
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13.05.2024 20:16 Відповісти
На декількох?😁 там тих папірців сотні були, якщо не тисячі… знаю ситуацію в одній із тилових частин нацгвардії, то на паперову роботу по РОТІ на ДОБУ витрачається мінімум ціла пачка паперу, а то й більше! А купляти її та принтери змушують солдатів..
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14.05.2024 07:13 Відповісти
А таки по чудо зброю 14,5 згадали, до цих пір хвастаються. В нормальних людей зброя робиться під патрон а не навпаки.
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13.05.2024 20:55 Відповісти
Нахіба стільки? Універсальність значно полегшує виробництво, логістику й обслуговування
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13.05.2024 20:59 Відповісти
Кацапський лєвша виготовив екз снайперської гвинтівки під французький патрон. Ці патрони по ліцензії роблять на болотах. Взяв пачку 10 штук, а їх зробили правші. Жодного однакового патрона. З 10 4 затвор не досилав -задовгі та загрубі. Два розперло в патроннику. А своїх патронів німа, тільки 1908 року.
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13.05.2024 21:07 Відповісти
В кінці 19 століття кацапи вирішили замінити стрілецьку зброю. США запропонували спрінгфілди. Але потрібно було виготовляти нові патрони. Бердан підсуєтився і запропонував берданку 7.62 назвали номер два, прийняли бо гільза була із закраїною. Випробовували довго, точність була х....ва. а з примкнутим багнетом якось можна було стріляти на 200 м. Мосін приробив магазин так і назвали. А тут Наган підсуєтився - візьміть мій револьвер, гільза теж з закраїною, а стволи можна робити з бракованих стволів до гвинтівок. Без хабарів не обійшлося і пішла пісать губєрнія - до цього часу хвастаються чудо-зброєю. Хоча ще перед 1 світовою майбутній академік Федоров говорив, що це нікудишня зброя і не підходить і по вазі і по довжині для так званих руськіх вітязів.
А з патроном до Ак поступили так само. В 1942 роц,і США збудувало з нуля патронний завод в Ойротії (Горноалтайськ) для постачання кетайців. Патрон браунінг без закраїни. У 1946 завод вивезли з Луганськ, Шмайсер переробив штурмгевере і з тих пір хвастаються на болотах чудо-зброєю. А Калашніков був біля Шмайсера - ватман розстеляв, щоденно бігав в магазин за пивасіком для герра Хуго.
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13.05.2024 21:32 Відповісти
 
 