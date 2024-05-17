Понад 25 зразків мінометів і гранатометів поповнили арсенал ЗСУ за два роки, - Міноборони. ФОТОрепортаж

За два роки повномасштабного вторгнення РФ арсенал ЗСУ поповнився 25 зразками мінометів і гранатометів як українського, так і іноземного виробництва.

Про це розповіли в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Так, із березня 2022 р. по квітень 2024 р. прийнято на озброєння, кодифіковано та допущено до експлуатації у Силах оборони України понад 10 зразків мінометів різних калібрів українського та іноземного виробництва. Зокрема, серед іноземних виробників - компанії зі США, Польщі, Фінляндії та ін.

Крім того, у Міноборони зазначають, що з лютого 2022 року кодифіковано і прийнято на озброєння понад 15 зразків ручних, автоматичних та підствольних гранатометів, також вітчизняного та іноземного виробництва.

Повідомляється, що нині в арсеналі української армії є гранатомети виробників із Німеччини, США, Швеції та інших країн.

Серед нових засобів ближнього бою – 5 гранатометів українського виробництва, які за своїми характеристиками не поступаються іноземним зразкам.

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Окрім того, допущено до експлуатації більше десятка зразків боєприпасів до гранатометів, зокрема осколково-кумулятивні та осколкові.





У Міноборони нагадали, що український ОПК нарощує власне виробництво мінометних боєприпасів різних номенклатур, а також планує виробляти окремі зразки боєприпасів разом із західними компаніями.

Як зауважується, кодифікація і подальший допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НATO дозволяє закуповувати його за кошти з державного бюджету для підрозділів Сил оборони України.

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Раніше повідомлялося, що від початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україні прийнято на озброєння (кодифіковано, допущено до експлуатації) понад 60 зразків стрілецької зброї, більшість з яких іноземного виробництва.