Более 25 образцов минометов и гранатометов пополнили арсенал ВСУ за два года, - Минобороны. ФОТОРЕПОРТАЖ

За два года полномасштабного вторжения РФ арсенал ВСУ пополнился 25 образцами минометов и гранатометов как украинского, так и иностранного производства.

Об этом рассказали в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Так, с марта 2022 года по апрель 2024 года принято на вооружение, кодифицировано и допущено к эксплуатации в Силах обороны Украины более 10 образцов минометов различных калибров украинского и иностранного производства. В частности, среди иностранных производителей - компании из США, Польши, Финляндии и др.

Кроме того, в Минобороны отмечают, что с февраля 2022 года кодифицировано и принято на вооружение более 15 образцов ручных, автоматических и подствольных гранатометов, также отечественного и иностранного производства.

Сообщается, что сейчас в арсенале украинской армии есть гранатометы производителей из Германии, США, Швеции и других стран.

Среди новых средств ближнего боя - 5 гранатометов украинского производства, которые по своим характеристикам не уступают иностранным образцам.

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Кроме того, допущено к эксплуатации более десятка образцов боеприпасов к гранатометам, в частности осколочно-кумулятивные и осколочные.





В Минобороны напомнили, что украинский ОПК наращивает собственное производство минометных боеприпасов различных номенклатур, а также планирует производить отдельные образцы боеприпасов вместе с западными компаниями.

Как отмечается, кодификация и дальнейший допуск образца вооружения и военной техники отечественного производства к эксплуатации с присвоением ему номенклатурного номера НATO позволяет закупать его за средства из государственного бюджета для подразделений Сил обороны Украины.

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Ранее сообщалось, что с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украине принято на вооружение (кодифицировано, допущено к эксплуатации) более 60 образцов стрелкового оружия, большинство из которых иностранного производства.