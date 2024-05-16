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Новости Война
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За неделю до эксплуатации в ВСУ допустили еще 18 образцов вооружения и военной техники

Міноборони допустило до експлуатації 18 зразків зброї

За прошедшую неделю Министерство обороны допустило к эксплуатации в войске еще 18 образцов вооружения и военной техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Кроме того, как отмечается, прошли кодификацию, то есть введены в военную эксплуатацию, еще 24 ВВТ.

Минобороны также напоминает, за первые три месяца 2024 года Министерство обороны допустило к эксплуатации в войске более 80 образцов ВВТ отечественного производства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине работает сеть секретных заводов по производству оружия, - СМИ

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что с момента широкомасштабного вторжения РФ в Украине принято на вооружение (кодифицировано, допущено к эксплуатации) более 60 образцов стрелкового оружия, большинство из которых иностранного производства. По данным "Агентства оборонных закупок", 70% от суммы всех заключенных в 2024 году соглашений по закупке вооружения приходится на отечественных производителей.

Автор: 

Минобороны (9285) оружие (10198)


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коли закінчиться цей ******* совок.
МО, ****, дає допуски (дозволи) на використання
у війську України зброї якою користуються країни НАТО,
і яку надають нам...
при ввозі мерса, потрібно взяти бумажку за 100 баксів що мерс, може їздити по Україні
і лиш щоб списдити гроші, не треба ніяких дозволів.
оооо, як....
то може хай поставщики зброї сплатять ввізне мито????
пенсійні платежі
пдв...
а чому б і ні.
от тому і забеспечуються війська дронами, прицілами, авто, та іншим, за рахунок волонтерів та народу.
бо ***** дозволи, ****.
а ці дозволи дають тисячі здорових, придатних, ухилянтів які не воювали та не будуть воювати.
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16.05.2024 11:00 Ответить
і ще...
МО, яке крім красти, нікуя не робить,
перевіряє на якість зразки зброї кращих виробників,
та ставить свій ОДОБРЯМС!!!
це не перебор???
ви ***** бачили що робить старенька БРЕДЛІ з орським танком???
то подивіться, уїбани...
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16.05.2024 11:04 Ответить
Та ну нах.. Звісно, якщо китайські дрони модифікувати у 80 лабораторіях.
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16.05.2024 13:05 Ответить
 
 