За неделю до эксплуатации в ВСУ допустили еще 18 образцов вооружения и военной техники

За прошедшую неделю Министерство обороны допустило к эксплуатации в войске еще 18 образцов вооружения и военной техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Кроме того, как отмечается, прошли кодификацию, то есть введены в военную эксплуатацию, еще 24 ВВТ.

Минобороны также напоминает, за первые три месяца 2024 года Министерство обороны допустило к эксплуатации в войске более 80 образцов ВВТ отечественного производства.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что с момента широкомасштабного вторжения РФ в Украине принято на вооружение (кодифицировано, допущено к эксплуатации) более 60 образцов стрелкового оружия, большинство из которых иностранного производства. По данным "Агентства оборонных закупок", 70% от суммы всех заключенных в 2024 году соглашений по закупке вооружения приходится на отечественных производителей.