За неделю до эксплуатации в ВСУ допустили еще 18 образцов вооружения и военной техники
За прошедшую неделю Министерство обороны допустило к эксплуатации в войске еще 18 образцов вооружения и военной техники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.
Кроме того, как отмечается, прошли кодификацию, то есть введены в военную эксплуатацию, еще 24 ВВТ.
Минобороны также напоминает, за первые три месяца 2024 года Министерство обороны допустило к эксплуатации в войске более 80 образцов ВВТ отечественного производства.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что с момента широкомасштабного вторжения РФ в Украине принято на вооружение (кодифицировано, допущено к эксплуатации) более 60 образцов стрелкового оружия, большинство из которых иностранного производства. По данным "Агентства оборонных закупок", 70% от суммы всех заключенных в 2024 году соглашений по закупке вооружения приходится на отечественных производителей.
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МО, ****, дає допуски (дозволи) на використання
у війську України зброї якою користуються країни НАТО,
і яку надають нам...
при ввозі мерса, потрібно взяти бумажку за 100 баксів що мерс, може їздити по Україні
і лиш щоб списдити гроші, не треба ніяких дозволів.
оооо, як....
то може хай поставщики зброї сплатять ввізне мито????
пенсійні платежі
пдв...
а чому б і ні.
от тому і забеспечуються війська дронами, прицілами, авто, та іншим, за рахунок волонтерів та народу.
бо ***** дозволи, ****.
а ці дозволи дають тисячі здорових, придатних, ухилянтів які не воювали та не будуть воювати.
МО, яке крім красти, нікуя не робить,
перевіряє на якість зразки зброї кращих виробників,
та ставить свій ОДОБРЯМС!!!
це не перебор???
ви ***** бачили що робить старенька БРЕДЛІ з орським танком???
то подивіться, уїбани...