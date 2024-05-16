За тиждень до експлуатації у ЗСУ допустили ще 18 зразків озброєння та військової техніки
За минулий тиждень Міністерство оборони допустило до експлуатації у війську ще 18 зразків озброєння та військової техніки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.
Окрім того, як зазначається, пройшли кодифікацію, тобто введені у військову експлуатацію, ще 24 ОВТ.
Міноборони також нагадує, за перші три місяці 2024 року Міністерство оборони допустило до експлуатації у війську понад 80 зразків ОВТ вітчизняного виробництва.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що від моменту широкомасштабного вторгнення РФ в Україні прийнято на озброєння (кодифіковано, допущено до експлуатації) понад 60 зразків стрілецької зброї, більшість з яких іноземного виробництва. За даними "Агенції оборонних закупівель", 70% від суми всіх укладених у 2024 році угод із закупівлі озброєння припадає на вітчизняних виробників.
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МО, ****, дає допуски (дозволи) на використання
у війську України зброї якою користуються країни НАТО,
і яку надають нам...
при ввозі мерса, потрібно взяти бумажку за 100 баксів що мерс, може їздити по Україні
і лиш щоб списдити гроші, не треба ніяких дозволів.
оооо, як....
то може хай поставщики зброї сплатять ввізне мито????
пенсійні платежі
пдв...
а чому б і ні.
от тому і забеспечуються війська дронами, прицілами, авто, та іншим, за рахунок волонтерів та народу.
бо ***** дозволи, ****.
а ці дозволи дають тисячі здорових, придатних, ухилянтів які не воювали та не будуть воювати.
МО, яке крім красти, нікуя не робить,
перевіряє на якість зразки зброї кращих виробників,
та ставить свій ОДОБРЯМС!!!
це не перебор???
ви ***** бачили що робить старенька БРЕДЛІ з орським танком???
то подивіться, уїбани...