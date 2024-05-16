За тиждень до експлуатації у ЗСУ допустили ще 18 зразків озброєння та військової техніки

За минулий тиждень Міністерство оборони допустило до експлуатації у війську ще 18 зразків озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.

Окрім того, як зазначається, пройшли кодифікацію, тобто введені у військову експлуатацію, ще 24 ОВТ.

Міноборони також нагадує, за перші три місяці 2024 року Міністерство оборони допустило до експлуатації у війську понад 80 зразків ОВТ вітчизняного виробництва.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що від моменту широкомасштабного вторгнення РФ в Україні прийнято на озброєння (кодифіковано, допущено до експлуатації) понад 60 зразків стрілецької зброї, більшість з яких іноземного виробництва. За даними "Агенції оборонних закупівель", 70% від суми всіх укладених у 2024 році угод із закупівлі озброєння припадає на вітчизняних виробників.