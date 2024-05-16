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За тиждень до експлуатації у ЗСУ допустили ще 18 зразків озброєння та військової техніки

Міноборони допустило до експлуатації 18 зразків зброї

За минулий тиждень Міністерство оборони допустило до експлуатації у війську ще 18 зразків озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.

Окрім того, як зазначається, пройшли кодифікацію, тобто введені у військову експлуатацію, ще 24 ОВТ.

Міноборони також нагадує, за перші три місяці 2024 року Міністерство оборони допустило до експлуатації у війську понад 80 зразків ОВТ вітчизняного виробництва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні працює мережа секретних заводів із виробництва зброї, – ЗМІ

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що від моменту широкомасштабного вторгнення РФ в Україні прийнято на озброєння (кодифіковано, допущено до експлуатації) понад 60 зразків стрілецької зброї, більшість з яких іноземного виробництва. За даними "Агенції оборонних закупівель", 70% від суми всіх укладених у 2024 році угод із закупівлі озброєння припадає на вітчизняних виробників.

Автор: 

Міноборони (7304) зброя (7435)


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коли закінчиться цей ******* совок.
МО, ****, дає допуски (дозволи) на використання
у війську України зброї якою користуються країни НАТО,
і яку надають нам...
при ввозі мерса, потрібно взяти бумажку за 100 баксів що мерс, може їздити по Україні
і лиш щоб списдити гроші, не треба ніяких дозволів.
оооо, як....
то може хай поставщики зброї сплатять ввізне мито????
пенсійні платежі
пдв...
а чому б і ні.
от тому і забеспечуються війська дронами, прицілами, авто, та іншим, за рахунок волонтерів та народу.
бо ***** дозволи, ****.
а ці дозволи дають тисячі здорових, придатних, ухилянтів які не воювали та не будуть воювати.
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16.05.2024 11:00 Відповісти
і ще...
МО, яке крім красти, нікуя не робить,
перевіряє на якість зразки зброї кращих виробників,
та ставить свій ОДОБРЯМС!!!
це не перебор???
ви ***** бачили що робить старенька БРЕДЛІ з орським танком???
то подивіться, уїбани...
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16.05.2024 11:04 Відповісти
Та ну нах.. Звісно, якщо китайські дрони модифікувати у 80 лабораторіях.
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16.05.2024 13:05 Відповісти
 
 