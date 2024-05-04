70% від суми всіх укладених у 2024 році угод із закупівлі озброєння припадає на вітчизняних виробників, - "Агенція оборонних закупівель"

"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України уклала чергові контракти на закупівлю товарів оборонного призначення з українськими виробниками.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, договори було підписано під час робочої поїздки президента України Володимира Зеленського до Хмельницької області.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков зазначив, що контракти з українськими підприємствами ОПК – це посилення безпеки країни. Розвиток вітчизняних оборонних підприємств допомагає зменшити залежність від імпорту та одночасно сприяє економічному зростанню.

Він зауважив, що Міністерство оборони України і надалі притримуватиметься пріоритету щодо підтримки українських виробників озброєння.

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"70% від суми всіх угод, які Агенція оборонних закупівель уклала у 2024 році, припадає саме на вітчизняних виробників озброєння, боєприпасів та військової техніки. Українська оборонка здатна швидко виробляти та постачати необхідну зброю на поле бою. Крім того, вітчизняні виробники мають якісну комунікацію з нашими військовими, що дозволяє їм постійно покращувати продукцію. За деякими напрямками, як-от БПЛА, майже 100% коштів ми спрямували саме на контрактування українських виробників", - наголосила директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова.

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У Міноборони також нагадали, що за I квартал 2024 року "Агенція оборонних закупівель" уклала рекордну кількість контрактів щодо закупівлі озброєння, боєприпасів та військової техніки - більше, ніж за увесь минулий рік.