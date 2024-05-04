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70% від суми всіх укладених у 2024 році угод із закупівлі озброєння припадає на вітчизняних виробників, - "Агенція оборонних закупівель"

міноборони

"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України уклала чергові контракти на закупівлю товарів оборонного призначення з українськими виробниками.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, договори було підписано під час робочої поїздки президента України Володимира Зеленського до Хмельницької області.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков зазначив, що контракти з українськими підприємствами ОПК – це посилення безпеки країни. Розвиток вітчизняних оборонних підприємств допомагає зменшити залежність від імпорту та одночасно сприяє економічному зростанню.

Він зауважив, що Міністерство оборони України і надалі притримуватиметься пріоритету щодо підтримки українських виробників озброєння.

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"70% від суми всіх угод, які Агенція оборонних закупівель уклала у 2024 році, припадає саме на вітчизняних виробників озброєння, боєприпасів та військової техніки. Українська оборонка здатна швидко виробляти та постачати необхідну зброю на поле бою. Крім того, вітчизняні виробники мають якісну комунікацію з нашими військовими, що дозволяє їм постійно покращувати продукцію. За деякими напрямками, як-от БПЛА, майже 100% коштів ми спрямували саме на контрактування українських виробників", - наголосила директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова.

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У Міноборони також нагадали, що за I квартал 2024 року "Агенція оборонних закупівель" уклала рекордну кількість контрактів щодо закупівлі озброєння, боєприпасів та військової техніки - більше, ніж за увесь минулий рік.

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Міноборони (7307) закупівлі (3351)


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Звісно, бо вже в Укроборонпромі налажений схематоз. Поки ви суспільству кинули кістку "про поганих ухилянтів", і воно її гризе. Вже всі забули про яйця по 17 грн.
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04.05.2024 23:29 Відповісти
Гелікоптери "Ірокез" в Одесі вже закупили?

Тодішній голова Укроборонпрому обіцяв ще у 2020 році налагодити їх виробництво в Одесі. І як?

Судячи з ситуації на фронті, в абслютному значенні ці 70% укладених договорів - шиш без масла.

Не давали США зброю - не було зброї.
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05.05.2024 00:01 Відповісти
Це помітно - ні грошей, ні зброї.
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05.05.2024 00:07 Відповісти
large ships:422 Aircraft:92811 Tanks & SPGs:25720 Armoured vehicles:24983 Other vehicles:832872 Artillery:128911 Mortars:165228 Munitions:21389488 Machine guns:872422

Тее що зробили у Великобританії на 900 день Другої світової.
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05.05.2024 00:23 Відповісти
інфа 100%, *** буду...
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05.05.2024 07:27 Відповісти
Тільки де ж та зброя - бо і та що є то майже все волонтери! Ото "пиляють" ЗЕбандити!!!
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05.05.2024 08:51 Відповісти
Тільки ми бачимо на 70% зброю від партнерів і волонтерів, а 30% від укроборонпрому, хоча останньому виділяли 70% коштів.
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05.05.2024 10:14 Відповісти
Пресс-служба Rheinmetall:

"Помимо шестизначного количества обычных артиллерийских снарядов, которые Украина получит в этом году, мы так же поставим прототипы арт снарядов с дальностью стрельбы в 100 км"
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05.05.2024 11:44 Відповісти
 
 