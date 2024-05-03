Держоператор тилу став лідером серед закупівельників за рівнем конкурентності торгів у Prozorro
Від початку оголошення тендерів на Prozorro Державний оператор тилу має понад 78% успішних завершених закупівель речового забезпечення та 85% - пально-мастильних матеріалів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДОТ.
Першу публічну закупівлю в Prozorro Державний оператор тилу оголосив торік у грудні. Станом на сьогодні в системі опубліковано понад 300 тендерів агенції. За останніми аналітичними даними платформи, DOT став закупівельником №1 за рівнем конкурентності торгів.
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Зокрема, DOT провів найбільше конкурентних закупівель речового забезпечення серед усіх закупівельників - понад 99% (середнє в Prozorro - 6,19%).
Також DOT посів перше місце за рівнем конкурентних закупівель пально-мастильних матеріалів (ПММ). Цей показник сягнув 92,5%, що в п’ять разів більше, ніж середній на майданчику.
Водночас середня кількість учасників закупівель речового забезпечення та ПММ DOT приблизно вдвічі вища, ніж загальний показник на Prozorro.
"На старті роботи DOT багато процесів потрібно було запускати в прискореному режимі, адже забезпечення ЗСУ має бути безперервним. Закупівлі деяких категорій товарів наша команда мала провести втричі швидше. Однак навіть із таким режимом завданням номер один залишалося дотримання принципів прозорості й чесної конкуренції. Тому перші позиції в рейтингах Прозорро є підтвердженням того, що реформа закупівель працює", - зазначила Вікторія Виноградова, директорка з управління закупівлями.
Про те, як відбуваються закупівлі через Державний оператор тилу, можна прочитати в матеріалі Цензор.НЕТ: "ДОТ законтрактувався: хто замінить глиняних і гринкевичів у постачанні харчів армії"
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