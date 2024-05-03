Держоператор тилу став лідером серед закупівельників за рівнем конкурентності торгів у Prozorro

Від початку оголошення тендерів на Prozorro Державний оператор тилу має понад 78% успішних завершених закупівель речового забезпечення та 85% - пально-мастильних матеріалів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДОТ.

Першу публічну закупівлю в Prozorro Державний оператор тилу оголосив торік у грудні. Станом на сьогодні в системі опубліковано понад 300 тендерів агенції. За останніми аналітичними даними платформи, DOT став закупівельником №1 за рівнем конкурентності торгів.

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Зокрема, DOT провів найбільше конкурентних закупівель речового забезпечення серед усіх закупівельників - понад 99% (середнє в Prozorro - 6,19%).

Також DOT посів перше місце за рівнем конкурентних закупівель пально-мастильних матеріалів (ПММ). Цей показник сягнув 92,5%, що в п’ять разів більше, ніж середній на майданчику.

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Водночас середня кількість учасників закупівель речового забезпечення та ПММ DOT приблизно вдвічі вища, ніж загальний показник на Prozorro.

"На старті роботи DOT багато процесів потрібно було запускати в прискореному режимі, адже забезпечення ЗСУ має бути безперервним. Закупівлі деяких категорій товарів наша команда мала провести втричі швидше. Однак навіть із таким режимом завданням номер один залишалося дотримання принципів прозорості й чесної конкуренції. Тому перші позиції в рейтингах Прозорро є підтвердженням того, що реформа закупівель працює", - зазначила Вікторія Виноградова, директорка з управління закупівлями.

Про те, як відбуваються закупівлі через Державний оператор тилу, можна прочитати в матеріалі Цензор.НЕТ: "ДОТ законтрактувався: хто замінить глиняних і гринкевичів у постачанні харчів армії"