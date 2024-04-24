"Державний оператор тилу" замовив палива на 1,85 млрд грн за цінами, нижчими за ринкові, - ЗМІ
У квітні "Державний оператор тилу" провів нову порцію закупівель палива в ПАТ "Укрнафта" на 1,85 мільярда гривень, повідомляється в системі "Прозорро".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Наші гроші.
За укладеними контрактами середня ціна на бензин А-95-Євро складає 54 600 грн/т без ПДВ, так як у період дії воєнного стану на постачання товарів для заправки або забезпечення транспорту військових ПДВ не нараховується. В перерахунку на літри та з урахуванням ПДВ середня ціна на бензин А-95-Євро становила б 48,58 грн/л. Це нижче ринкових показників.
За даними сайту "Enkorr" оптові ціни бензину А-95 знаходяться на рівні 50,19 грн/л, що на 3% дорожче ніж замовив ДОТ. А на заправках середня ціна по Україні в районі 55 грн/л.
Середня ціна "Держоператора тилу" на дизельне паливо ДП-Л-Євро5 склала 40 991 грн/т без ПДВ. В перерахуванні на літри та з урахуванням ПДВ середня ціна на дизель становила б 41,01 грн/л. Оптові ціни зараз становлять 45,37 грн/л, що на 11% дорожче ніж в ДОТ.
Як зазначається, після того, як весною 2023 року вступив у дію закон про повернення незбройних закупівель у "Прозорро", ціни Міноборони по всіх видах палива впали нижче гуртових на 10-20%.
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Так як Міноборони звільнили від сплати ПДВ на паливо - мастильні матеріали.
Тобто ціни повинні бути нижчі на 20% мінімум
ціна без пдв але з нарахуванням пдв відсотки куйотки...
якщо ціна 45 мінус пдв мінус ціна впала на 10-20%
тобто ***** на мінімум 30% то як з оптової по 45 мінус 30% вийшло ***** 41 а не 30-35???
нас ібуть а ми крепним!!!!
якщо вже журналіст пише так що куй розберешся, то уявіть як опише оборудку закупівельник.
от саме тому, в Україні, першій **** в світі, з"явилися яйця в кілограмах
ця інфа не про афігенного державного оператора, а про те, як крали, всі два роки війни!
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Якщо не секрет, "Укрнафта" сам ж зараз не може виробляти паливо, то де вона його бере ?