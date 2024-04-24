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Новини Оборона
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"Державний оператор тилу" замовив палива на 1,85 млрд грн за цінами, нижчими за ринкові, - ЗМІ

військові,паливо

У квітні "Державний оператор тилу" провів нову порцію закупівель палива в ПАТ "Укрнафта" на 1,85 мільярда гривень, повідомляється в системі "Прозорро".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Наші гроші.

За укладеними контрактами середня ціна на бензин А-95-Євро складає 54 600 грн/т без ПДВ, так як у період дії воєнного стану на постачання товарів для заправки або забезпечення транспорту військових ПДВ не нараховується. В перерахунку на літри та з урахуванням ПДВ середня ціна на бензин А-95-Євро становила б 48,58 грн/л. Це нижче ринкових показників.

За даними сайту "Enkorr" оптові ціни бензину А-95 знаходяться на рівні 50,19 грн/л, що на 3% дорожче ніж замовив ДОТ. А на заправках середня ціна по Україні в районі 55 грн/л.

Середня ціна "Держоператора тилу" на дизельне паливо ДП-Л-Євро5 склала 40 991 грн/т без ПДВ. В перерахуванні на літри та з урахуванням ПДВ середня ціна на дизель становила б 41,01 грн/л. Оптові ціни зараз становлять 45,37 грн/л, що на 11% дорожче ніж в ДОТ.

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Як зазначається, після того, як весною 2023 року вступив у дію закон про повернення незбройних закупівель у "Прозорро", ціни Міноборони по всіх видах палива впали нижче гуртових на 10-20%.

Автор: 

Міноборони (7304) оборона (4766) паливо (890) закупівлі (3347) Державний оператор тилу (136)


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Топ коментарі
+3
Молодці. Дякуємо. Треба і дяквати коли все гарно
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24.04.2024 18:34
+2
Дана стаття надає викривлені дані
Так як Міноборони звільнили від сплати ПДВ на паливо - мастильні матеріали.
Тобто ціни повинні бути нижчі на 20% мінімум
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24.04.2024 17:44
+2
Якщо продавец платник ПДВ, а ви ні, то ви все одно купуєте з ПДВ, глянте чек з продмага.
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24.04.2024 17:47
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Дана стаття надає викривлені дані
Так як Міноборони звільнили від сплати ПДВ на паливо - мастильні матеріали.
Тобто ціни повинні бути нижчі на 20% мінімум
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24.04.2024 17:44 Відповісти
Якщо продавец платник ПДВ, а ви ні, то ви все одно купуєте з ПДВ, глянте чек з продмага.
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24.04.2024 17:47 Відповісти
Тобто, як продавець платить ПДВ, так і покупець. Бінго
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24.04.2024 17:53 Відповісти
тобто коли ви у магазині щось купуєте , то ви і є кінцевим платником ПДВ , продавець при цьому не платить нічого , через нього просто транзитом проходять вами сплачені кошти ((
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24.04.2024 18:40 Відповісти
(так як у період дії воєнного стану на постачання товарів для заправки або забезпечення транспорту військових ПДВ не нараховується. Джерело: ) Это цитата из статьи! И еще, 3% от ценников на заправке??? При контракте 1.8 млрд! Это потужно прорывательно!
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24.04.2024 17:55 Відповісти
дана стаття написана так що чорт ногу зломить.
ціна без пдв але з нарахуванням пдв відсотки куйотки...
якщо ціна 45 мінус пдв мінус ціна впала на 10-20%
тобто ***** на мінімум 30% то як з оптової по 45 мінус 30% вийшло ***** 41 а не 30-35???
нас ібуть а ми крепним!!!!
якщо вже журналіст пише так що куй розберешся, то уявіть як опише оборудку закупівельник.
от саме тому, в Україні, першій **** в світі, з"явилися яйця в кілограмах
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24.04.2024 19:16 Відповісти
Неможе бути, це ж треба!
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24.04.2024 17:44 Відповісти
тобто питань, до попередніх контрактів, ні у кого немає?

ця інфа не про афігенного державного оператора, а про те, як крали, всі два роки війни!
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24.04.2024 18:00 Відповісти
Молодці. Дякуємо. Треба і дяквати коли все гарно
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24.04.2024 18:34 Відповісти
А у маларосов все равно зрада(((
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24.04.2024 18:34 Відповісти
Можуть як забажають. Головне щоб якість не була нижче разом з ціною...
.
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24.04.2024 18:45 Відповісти
нову порцію закупівель палива в ПАТ "Укрнафта"

Якщо не секрет, "Укрнафта" сам ж зараз не може виробляти паливо, то де вона його бере ?
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24.04.2024 18:55 Відповісти
Якщо ціна нижча ніж на заправці, то це вже добре!
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24.04.2024 19:17 Відповісти
Так і повинно бути завжди за замовчанням. А не робити з цього сенсацію.
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24.04.2024 20:18 Відповісти
да погодите, вот сейчас пару месяцев, они допку к договору сделают и на фоне очередного скачка инфляции напишут о невозможности выполнения договора без повышения цены. Это классика у наших чиновников
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27.04.2024 07:13 Відповісти
 
 