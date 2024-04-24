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Новости Оборона
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"Государственный оператор тыла" заказал топлива на 1,85 млрд грн по ценам ниже рыночных, - СМИ

військові,паливо

В апреле "Государственный оператор тыла" провел новую порцию закупок топлива у ЧАО "Укрнафта" на 1,85 миллиарда гривен, сообщается в системе "Прозорро".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Наші гроші.

По заключенным контрактам, средняя цена на бензин А-95-Евро составляет 54 600 грн/т без НДС, так как в период действия военного положения на поставку товаров для заправки или обеспечения транспорта военных НДС не начисляется. В пересчете на литры и с учетом НДС, средняя цена на бензин А-95-Евро составила бы 48,58 грн/л. Это ниже рыночных показателей.

По данным сайта "Enkorr" оптовые цены бензина А-95 находятся на уровне 50,19 грн/л, что на 3% дороже чем заказал ГОТ. А на заправках средняя цена по Украине - в районе 55 грн/л.

Средняя цена "Госоператора тыла" на дизельное топливо ДП-Л-Евро5 составила 40 991 грн/т, без НДС. В пересчете на литры и с учетом НДС средняя цена на дизель составила бы 41,01 грн/л. Оптовые цены сейчас составляют 45,37 грн/л, что на 11% дороже, чем в ГОТ.

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Как отмечается, после того, как весной 2023 года вступил в действие закон о возвращении небоевых закупок в "Прозорро", цены Минобороны по всем видам топлива упали ниже оптовых на 10-20%.

Автор: 

Минобороны (9285) оборона (5195) топливо (627) закупки (747) Государственный оператор тыла (53)


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Топ комментарии
+3
Молодці. Дякуємо. Треба і дяквати коли все гарно
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24.04.2024 18:34
+2
Дана стаття надає викривлені дані
Так як Міноборони звільнили від сплати ПДВ на паливо - мастильні матеріали.
Тобто ціни повинні бути нижчі на 20% мінімум
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24.04.2024 17:44
+2
Якщо продавец платник ПДВ, а ви ні, то ви все одно купуєте з ПДВ, глянте чек з продмага.
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24.04.2024 17:47
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дана стаття надає викривлені дані
Так як Міноборони звільнили від сплати ПДВ на паливо - мастильні матеріали.
Тобто ціни повинні бути нижчі на 20% мінімум
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24.04.2024 17:44 Ответить
Якщо продавец платник ПДВ, а ви ні, то ви все одно купуєте з ПДВ, глянте чек з продмага.
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24.04.2024 17:47 Ответить
Тобто, як продавець платить ПДВ, так і покупець. Бінго
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24.04.2024 17:53 Ответить
тобто коли ви у магазині щось купуєте , то ви і є кінцевим платником ПДВ , продавець при цьому не платить нічого , через нього просто транзитом проходять вами сплачені кошти ((
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24.04.2024 18:40 Ответить
(так як у період дії воєнного стану на постачання товарів для заправки або забезпечення транспорту військових ПДВ не нараховується. Джерело: ) Это цитата из статьи! И еще, 3% от ценников на заправке??? При контракте 1.8 млрд! Это потужно прорывательно!
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24.04.2024 17:55 Ответить
дана стаття написана так що чорт ногу зломить.
ціна без пдв але з нарахуванням пдв відсотки куйотки...
якщо ціна 45 мінус пдв мінус ціна впала на 10-20%
тобто ***** на мінімум 30% то як з оптової по 45 мінус 30% вийшло ***** 41 а не 30-35???
нас ібуть а ми крепним!!!!
якщо вже журналіст пише так що куй розберешся, то уявіть як опише оборудку закупівельник.
от саме тому, в Україні, першій **** в світі, з"явилися яйця в кілограмах
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24.04.2024 19:16 Ответить
Неможе бути, це ж треба!
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24.04.2024 17:44 Ответить
тобто питань, до попередніх контрактів, ні у кого немає?

ця інфа не про афігенного державного оператора, а про те, як крали, всі два роки війни!
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24.04.2024 18:00 Ответить
Молодці. Дякуємо. Треба і дяквати коли все гарно
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24.04.2024 18:34 Ответить
А у маларосов все равно зрада(((
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24.04.2024 18:34 Ответить
Можуть як забажають. Головне щоб якість не була нижче разом з ціною...
.
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24.04.2024 18:45 Ответить
нову порцію закупівель палива в ПАТ "Укрнафта"

Якщо не секрет, "Укрнафта" сам ж зараз не може виробляти паливо, то де вона його бере ?
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24.04.2024 18:55 Ответить
Якщо ціна нижча ніж на заправці, то це вже добре!
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24.04.2024 19:17 Ответить
Так і повинно бути завжди за замовчанням. А не робити з цього сенсацію.
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24.04.2024 20:18 Ответить
да погодите, вот сейчас пару месяцев, они допку к договору сделают и на фоне очередного скачка инфляции напишут о невозможности выполнения договора без повышения цены. Это классика у наших чиновников
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27.04.2024 07:13 Ответить
 
 