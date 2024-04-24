"Государственный оператор тыла" заказал топлива на 1,85 млрд грн по ценам ниже рыночных, - СМИ

В апреле "Государственный оператор тыла" провел новую порцию закупок топлива у ЧАО "Укрнафта" на 1,85 миллиарда гривен, сообщается в системе "Прозорро".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Наші гроші.

По заключенным контрактам, средняя цена на бензин А-95-Евро составляет 54 600 грн/т без НДС, так как в период действия военного положения на поставку товаров для заправки или обеспечения транспорта военных НДС не начисляется. В пересчете на литры и с учетом НДС, средняя цена на бензин А-95-Евро составила бы 48,58 грн/л. Это ниже рыночных показателей.

По данным сайта "Enkorr" оптовые цены бензина А-95 находятся на уровне 50,19 грн/л, что на 3% дороже чем заказал ГОТ. А на заправках средняя цена по Украине - в районе 55 грн/л.

Средняя цена "Госоператора тыла" на дизельное топливо ДП-Л-Евро5 составила 40 991 грн/т, без НДС. В пересчете на литры и с учетом НДС средняя цена на дизель составила бы 41,01 грн/л. Оптовые цены сейчас составляют 45,37 грн/л, что на 11% дороже, чем в ГОТ.

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Как отмечается, после того, как весной 2023 года вступил в действие закон о возвращении небоевых закупок в "Прозорро", цены Минобороны по всем видам топлива упали ниже оптовых на 10-20%.