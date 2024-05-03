Госоператор тыла стал лидером среди покупателей по уровню конкурентности торгов в Prozorro

С начала объявления тендеров на Prozorro Государственный оператор тыла имеет более 78% успешных завершенных закупок вещевого обеспечения и 85% - горюче-смазочных материалов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГОТ.

Первую публичную закупку в Prozorro Государственный оператор тыла объявил в декабре прошлого года. На сегодня в системе опубликовано более 300 тендеров агентства. По последним аналитическим данным платформы, DOT стал закупщиком №1 по уровню конкурентности торгов.

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В частности, DOT провел больше всего конкурентных закупок вещевого обеспечения среди всех закупщиков - более 99% (среднее в Prozorro - 6,19%).

Также DOT занял первое место по уровню конкурентных закупок горюче-смазочных материалов (ГСМ). Этот показатель достиг 92,5%, что в пять раз больше, чем средний на площадке.

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В то же время среднее количество участников закупок вещевого обеспечения и ГСМ DOT примерно вдвое выше, чем общий показатель на Prozorro.

"На старте работы DOT многие процессы нужно было запускать в ускоренном режиме, ведь обеспечение ВСУ должно быть непрерывным. Закупки некоторых категорий товаров наша команда должна была провести втрое быстрее. Однако даже с таким режимом задачей номер один оставалось соблюдение принципов прозрачности и честной конкуренции. Поэтому первые позиции в рейтингах Прозорро является подтверждением того, что реформа закупок работает", - отметила Виктория Виноградова, директор по управлению закупками.

О том, как происходят закупки через Государственный оператор тыла можно прочитать в материале Цензор.НЕТ: "ГОТ законтрактовался: кто заменит глиняных и гринкевичей в поставках продовольствия армии"