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Яровая о выходе Хмельницкого из СИЗО: Залог 40 млн грн. Я не представляю, как человек с таким количеством подозрений вышел на свободу. ВИДЕО

Член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Дана Яровая рассказала о ситуации с поставками питания ВСУ.

Об этом она рассказала в эфире НВ, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, генеральный директор Государственного агентства "Государственный оператор тыла" (ГОТ) Арсен Жумадилов допустил ошибку, когда не разделил слоты на поставку питания на меньшие части. По информации Яровой, компании, которые взяли меньшие слоты, справились с поставками. Там где были большие слоты, то компаниям не хватило оборотных средств. Сейчас, по словам Яровой, воинские части, которые имели проблемы с поставками питания, были переведены на других поставщиков. А ДОТ сейчас готовит новые условия для поставщиков торгов на 3 квартал 2024 года, где должен учесть предыдущие ошибки.

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Также Яровая рассказала, как происходит расследование громких коррупционных скандалов. Она напомнила, что глава департамента закупок Минобороны Хмельницкий вышел из СИЗО под залог 40 млн грн.

"Странная ситуация. На шестом или седьмом подозрении, которое было ему (Богдану Хмельницкому. - Ред.) вручено, я перестала считать подозрения. Я не знаю, что произошло, чтобы человека, который имеет такое количество подозрений, можно было отпустить под залог. Для меня это огромный вопрос. Я была шокирована этой ситуацией. Экс-заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов остается в СИЗО. Его еще не выпустили", - сообщила Яровая.

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Напомним, работники ГБР завершили расследование в отношении бывших высокопоставленных чиновников Министерства обороны Украины, которые закупали некачественную амуницию для военных. Обвинительный акт направлен в суд. Экс-чиновникам Минобороны Шаповалову и Хмельницкому грозит до 15 лет заключения.

Автор: 

Минобороны (9327) Шаповалов (36) еда (352) закупки (753) Жумадилов Арсен (43) Яровая Дана (50) Государственный оператор тыла (56)


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Топ комментарии
+14
Почему, почему? Потому что человек схемы и дальнейшее его держание в СИЗО несло риски "величайшему", Ермаку и Резникову. Все как 2+2.
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03.05.2024 17:04
+13
"Я була шокована цією ситуацією"
-------
Більш за все шоковані будуть західні партнери, а від цього залежить допомога...
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03.05.2024 17:04
+9
кремлівськоколомоцька гнида хєрмак "руліт", бодай воно вже здохло
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03.05.2024 17:14
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Почему, почему? Потому что человек схемы и дальнейшее его держание в СИЗО несло риски "величайшему", Ермаку и Резникову. Все как 2+2.
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03.05.2024 17:04 Ответить
"Я була шокована цією ситуацією"
-------
Більш за все шоковані будуть західні партнери, а від цього залежить допомога...
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03.05.2024 17:04 Ответить
вы все врете !

Мы победим под мудрым руководством ЗЕленского !
Да здравствует президент ЗЕленский !

.
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03.05.2024 17:15 Ответить
Маршак колись про ту "мудрість" вірш написав:

"Что ни делает дурак,
Все он делает не так.

Начинает не сначала,
А кончает как попало.

С потолка он строит дом,
Носит воду решетом..."
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03.05.2024 17:27 Ответить
-Отпустили?
- Кого?
- Да мужика того, которого посадить собирались...
- Отпустили из СИЗО , под залог 40 млн...
Кто ж его посадит? Он же памятник!
https://www.youtube.com/watch?v=wVmU0DVgGzQ&ab_channel=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%B2
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03.05.2024 18:14 Ответить
ой дана дана, люб-лю цього йбогдана...
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03.05.2024 17:10 Ответить
кремлівськоколомоцька гнида хєрмак "руліт", бодай воно вже здохло
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03.05.2024 17:14 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.05.2024 20:06 Ответить
ой дана дана, люб-лю я того йбогдана...
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03.05.2024 17:15 Ответить
Буданов його випустить за кордон, як волонтера.
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03.05.2024 17:17 Ответить
Своїх "нє бросаєм" в ділі.
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03.05.2024 17:20 Ответить
На фіга цензор рекламує FACTI ?!
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03.05.2024 17:21 Ответить
А як різникоффа випустили? Вони ''одна шайка-лєйка''.
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03.05.2024 17:24 Ответить
Як шило, як паша-мерседес. Він же не український патріот.
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03.05.2024 17:25 Ответить
мене не шокує, бо перебити у мене шок початку 19-го року навряд чи щось зможе.
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03.05.2024 18:00 Ответить
..зато на 40 млн грн. можно купить десятки тысяч дронов - камикадзе..
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03.05.2024 18:14 Ответить
А скільки б дронів можна було купить на вкрадені цим пройдисвітом мільярди..
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03.05.2024 23:01 Ответить
Тоже много..
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03.05.2024 23:07 Ответить
Елементарно. Судова система під Зельоними. Куратор Татаров (Портнов). Раз вийшов, значить потрібен владі. Якщо потрібен після таких скандалів, значить спільник.
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03.05.2024 18:17 Ответить
Kak vi dumajete, zahocet kto donatit na vostanovlenije!!!???
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03.05.2024 19:05 Ответить
Дивлюсь на таки новини та не збагну, чого це наша влада дивуется що нема черг до ТЦК.
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03.05.2024 19:35 Ответить
... тільки смертна кара,
бо ці аферисти, рятуючи свої награбовані мільйони, здадуть нас мордору .
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03.05.2024 20:00 Ответить
Чому шокована?!
Там же не чужі Блазню люди сидять на посадах.
Думаю, що Буратіно врятує всіх корупціонерів із міноборони.
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03.05.2024 20:32 Ответить
73 процента
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03.05.2024 22:13 Ответить
 
 