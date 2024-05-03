Яровая о выходе Хмельницкого из СИЗО: Залог 40 млн грн. Я не представляю, как человек с таким количеством подозрений вышел на свободу. ВИДЕО

Член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Дана Яровая рассказала о ситуации с поставками питания ВСУ.

Об этом она рассказала в эфире НВ, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, генеральный директор Государственного агентства "Государственный оператор тыла" (ГОТ) Арсен Жумадилов допустил ошибку, когда не разделил слоты на поставку питания на меньшие части. По информации Яровой, компании, которые взяли меньшие слоты, справились с поставками. Там где были большие слоты, то компаниям не хватило оборотных средств. Сейчас, по словам Яровой, воинские части, которые имели проблемы с поставками питания, были переведены на других поставщиков. А ДОТ сейчас готовит новые условия для поставщиков торгов на 3 квартал 2024 года, где должен учесть предыдущие ошибки.

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Также Яровая рассказала, как происходит расследование громких коррупционных скандалов. Она напомнила, что глава департамента закупок Минобороны Хмельницкий вышел из СИЗО под залог 40 млн грн.

"Странная ситуация. На шестом или седьмом подозрении, которое было ему (Богдану Хмельницкому. - Ред.) вручено, я перестала считать подозрения. Я не знаю, что произошло, чтобы человека, который имеет такое количество подозрений, можно было отпустить под залог. Для меня это огромный вопрос. Я была шокирована этой ситуацией. Экс-заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов остается в СИЗО. Его еще не выпустили", - сообщила Яровая.

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Напомним, работники ГБР завершили расследование в отношении бывших высокопоставленных чиновников Министерства обороны Украины, которые закупали некачественную амуницию для военных. Обвинительный акт направлен в суд. Экс-чиновникам Минобороны Шаповалову и Хмельницкому грозит до 15 лет заключения.