Государственный оператор тыла запускает электронную систему учета заявок по продовольственному обеспечению войска, - Жумадилов

Государственное агентство "Государственный оператор тыла" (ГОТ) запускает электронную систему учета заявок по продовольственному обеспечению Вооруженных сил Украины, что позволит демонополизировать этот рынок и запустить на него новых участников.

Об этом заявил генеральный директор Государственного агентства "Государственный оператор тыла" (ГОТ) Арсен Жумадилов в эфире национального телемарафона в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы запускаем электронную систему, в которой мы будем видеть все те заявки, которые военные части делают на питание, чтобы мы точно понимали, что заказывается, чтобы дальше мы могли сопоставлять фактическую поставку с запланированной… Чтобы обеспечить управляемость и прозрачность, мы запускаем электронную систему - не только электронная система, но и вообще весь процесс управления снабжением таким образом, который делает невозможным или существенно сужает пространство для злоупотреблений, когда поставщики привозят что-то не то или не в том объеме и уже на местах договариваются для того, чтобы это приняли по документам. Все эти истории, как я понимаю, активно исследуются и расследуются, в том числе правоохранительными органами", - сказал Жумадилов.

Он отметил, что продовольственное обеспечение является самым сложным из трех направлений деятельности госагентства, и ранее в этой сфере сохранялось пространство для злоупотреблений.

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"В год на питание выделяется 45 млрд грн из государственного бюджета – это одна из наибольших статей расхода в нашем государстве… Именно по этому направлению существует достаточно сложная система взаимоотношений, где на разных уровнях довольно давно сформированы и работают связи и отношения, и все элементы и субъекты этой системы не в восторге от того, что эта система теперь будет намного прозрачнее, она будет понятной и пространства для злоупотреблений станет намного меньше", - сказал Жумадилов.

Гендиректор госагентства также указал, что ранее участники продовольственного снабжения ВСУ вступили в картельный сговор, что не позволяло другим поставщикам конкурировать с ними.

"Наша задача сегодня – это не только заключить контракты с теми компаниями, которые не вошли в этот картельный сговор, которые сейчас пытаются поставить под удар вообще весь вопрос питания Вооруженных сил", - сказал он.

По словам Жумадилова, следует "демонополизировать рынок и для тех игроков, которые на заходе: установить новые и абсолютно четкие правила".

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