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"Государственный оператор тыла" разработал IT-решения для заявок на поставку продуктов

харчування

"Государственный оператор тыла" (ГОТ) разработал IT-решения для подачи заявок на поставку продуктов питания военным частям.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Основная цель нововведения – автоматизация процессов и консолидация данных в рамках Минобороны.

В государственном предприятии рассказали, что одним из отличий нового подхода к обеспечению ВСУ питанием является распределение ролей в рамках системы снабжения.

"Если раньше военные части напрямую коммуникировали с поставщиками по заказу, то сейчас эта функция займет на себя ГОТ", - говорится в сообщении.

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Как будет построен процесс взаимодействия?

  1. Заявки формируются военными частями за месяц и уточняются за неделю до поставки.
  2. Заявки посылаются ГОТ через автоматизированную IT-систему.
  3. ГОТ агрегирует заявки, определяет перечни и объемы поставки в разрезе регионов.
  4. ГОТ распределяет заявки между поставщиками.

"Такой подход позволит накапливать объективные данные по объемам заказа в разрезе воинских частей, повысит прозрачность и подотчетность процесса, а также минимизирует потенциальные коррупционные риски", – добавили в Минобороны.

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Добавили купу посередників, і автоматичний перерахунок яєць в кілограми, а м'яса поштучно?
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20.02.2024 15:44 Ответить
справа в тому, що до цього посередника ВСУ взагалі не мало бази даних шо куди і скільки везеться.

така база була лише у постачальника.

при заміні постачальника - хаос, чим давні постачальники залюбки і шантажували державу
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20.02.2024 16:16 Ответить
Нічого Зельониє не створили, щоб пішло на користь Україні. Скоро будуть прокляті до сьомого покоління не тільки вони, а й ті, хто їх вибрав.
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20.02.2024 17:03 Ответить
Дуже добра новина. При спілкуванні постачальника з військовою частиною, замість деяких продуктів постачають кеш для командувачів.
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20.02.2024 16:04 Ответить
А так можна було?
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20.02.2024 16:45 Ответить
Скажіть по простому: яйця тепер будуть по 34 грн/кг, чи просто цифрами вояків годувати будете?
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20.02.2024 17:32 Ответить
"Заявки формуються військовими частинами за місяць та уточнюються за тиждень до поставки. Заявки надсилаються ДОТ через автоматизовану IT-систему. "

На чому формується? Куда відправляється? ДОДІКІ штатних ПЕОМ 0(***** нуль). ви тварі попередньо забезпечте технікою. яку ви вже дозволили обліковувати електронно, тільки нема на чому.... Все на волонтерах і БУ
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20.02.2024 19:45 Ответить
 
 