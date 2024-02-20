"Государственный оператор тыла" разработал IT-решения для заявок на поставку продуктов

"Государственный оператор тыла" (ГОТ) разработал IT-решения для подачи заявок на поставку продуктов питания военным частям.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Основная цель нововведения – автоматизация процессов и консолидация данных в рамках Минобороны.

В государственном предприятии рассказали, что одним из отличий нового подхода к обеспечению ВСУ питанием является распределение ролей в рамках системы снабжения.

"Если раньше военные части напрямую коммуникировали с поставщиками по заказу, то сейчас эта функция займет на себя ГОТ", - говорится в сообщении.

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Как будет построен процесс взаимодействия?

Заявки формируются военными частями за месяц и уточняются за неделю до поставки. Заявки посылаются ГОТ через автоматизированную IT-систему. ГОТ агрегирует заявки, определяет перечни и объемы поставки в разрезе регионов. ГОТ распределяет заявки между поставщиками.

"Такой подход позволит накапливать объективные данные по объемам заказа в разрезе воинских частей, повысит прозрачность и подотчетность процесса, а также минимизирует потенциальные коррупционные риски", – добавили в Минобороны.

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