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В Минобороны разрабатывают антитепловизионную накидку, начато тестирование тканей. ФОТО

В Центральном управлении развития и сопровождения материального обеспечения разрабатывают антитепловизионное пончо (накидку).

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как ожидается, такая накидка будет поглощать инфракрасное излучение. В случае успешного завершения разработок это изделие поможет украинским военным оставаться незаметным для вражеских тепловизоров и приборов ночного видения.

Сообщается, что в настоящее время в Центральном управлении уже тестируют пять образцов разных тканей.

Анти-тепловізійна накидка

"Специфика в том, что нам необходимо создать материал, который будет поглощать инфракрасное излучение и будет иметь низкую теплопроводность. Наша цель – как можно надежнее замаскировать военных и технику от врага", – отметил замминистра обороны Виталий Половенко.

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В Минобороны отмечают, что материалы для изготовления ткани антитепловизионной накидки должны быть гибкими и устойчивыми к окружающей среде: атмосферным осадкам, не выгорать на солнце, обладать маскирующими свойствами на местности. В настоящее время тестирование продолжается.

Анти-тепловізійна накидка

Также напоминается, что с начала года в Центральном управлении уже утвердили шесть усовершенствованных образцов одежды: зимние перчатки, куртки, утепленные брюки, термобелье и футболки.

Автор: 

Минобороны (9365) одежда (161)


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Топ комментарии
+10
А ще які нові розробни роблять у МО.

Дайте увесь список. Москали скажуть спасибо».
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19.02.2024 16:42
+10
У них таке давно є. І у нас таке давно є.
Дивно, що лише зараз "У Міноборони розробляють"...
Міноборони живе в іншій реальності.
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19.02.2024 16:45
+9
В них таке давно є
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19.02.2024 16:36
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В них таке давно є
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19.02.2024 16:36 Ответить
в них такого давно не було
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19.02.2024 16:41 Ответить
Винайдуть велосипед за пару десятків лярдів, хавайте лохи.... У січні видатки на військових впали в 2 рази - бюджет замалий , зато на чиновників виросли ДУМАЙ-ТЕ
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19.02.2024 17:12 Ответить
А ще які нові розробни роблять у МО.

Дайте увесь список. Москали скажуть спасибо».
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19.02.2024 16:42 Ответить
Я вообще не понимаю что именно там разрабатывают. Они давно есть в свободной продаже.
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19.02.2024 16:50 Ответить
А,як ще можна здерибанити ???
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19.02.2024 17:53 Ответить
...йшов 10 рік війни...
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19.02.2024 17:46 Ответить
Не прошло и двух лет, ! У кацапов такие накидки есть им Голландия ткань поставляет!
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19.02.2024 16:37 Ответить
У них таке давно є. І у нас таке давно є.
Дивно, що лише зараз "У Міноборони розробляють"...
Міноборони живе в іншій реальності.
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19.02.2024 16:45 Ответить
"Правительство на другой планете живет, дорогой" ©
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19.02.2024 16:51 Ответить
👏
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19.02.2024 16:52 Ответить
Краще пізно, ніж ніколи.
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19.02.2024 16:38 Ответить
Я читала,що українці вже розробили такі плащі для воїнів,віддали зразки Міністерству оборони разом з документами і через деякий час у раші з'явилися ідентичні.Розробники підозрюють,що їх розробку злили ворогу.
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19.02.2024 16:39 Ответить
Там нічого особливо зливати. Технологія давно відома, питання лише в масовості виробництва.
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19.02.2024 16:46 Ответить
Але по часі співпало. І щоб це значило?
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19.02.2024 16:50 Ответить
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19.02.2024 16:41 Ответить
А для чого про це киздіти на сайтах?! Хай ворог дізнається про такі винаходи на полі бою. Киздливість це погана риса типового українця.
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19.02.2024 16:46 Ответить
киздіти для того, щоб нарід думав, що МО щось десь там розробляє. Вони вже рік у вільному продажу від українського виробника. https://hunter.rozetka.com.ua/ua/401459502/p401459502/ Можете купити у Розетці.
Цьому винаходу вже з десяток років.
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19.02.2024 17:18 Ответить
Це точно - я вже більше року тому бачив новину, що волонтерський цех десь у Дніпрі чи Запоріжжі (не памятаю) випускає
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19.02.2024 17:22 Ответить
мене більше дивують "ніколаї", які приходять на форум накинути лайна на якусь "сєкрєтну новину" якій у четвер два роки.
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19.02.2024 19:09 Ответить
у заступник міністра теж нетримання .... сечі....
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19.02.2024 16:47 Ответить
Проторена Гринкевичами дорога.Взяти кошти на проектування,розробку,виробництво,а потім тупо купити то все десь за тридцять-сорок відсотків...
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19.02.2024 16:48 Ответить
+ ще ж можна купити літній варіант, а продати як зимовий (в 2 рази дорожче)
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19.02.2024 16:59 Ответить
А що в МО сидять специ що таке розробляють? Там сидять спєци які розробляють схеми розпилювання грошей!
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19.02.2024 16:48 Ответить
рєзніков тихо курить в сторонці в порівнянні із цими профі!
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19.02.2024 16:52 Ответить
Довбойоби цю накидку потрібно було тестувати ще в 2015 ,савдепія ****** перемішана їбучим кварталом,ідіть ***** тупорилі тварі
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19.02.2024 17:00 Ответить
І навіщо про це трендіти.Хочите показати що ви щось робите
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19.02.2024 17:42 Ответить
Чого розробляти ??? 2000 грн і вже маю таку. Нічого нового вигадувати не треба, тільки зробити комфортну
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19.02.2024 17:43 Ответить
Розробляти те, що вже давно розроблено то треба мати неабиякий хист ))))
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19.02.2024 17:46 Ответить
А що Ви думаєте,ціле КБ працювало!!!
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19.02.2024 21:01 Ответить
У нас теж наче приватники роблять таке https://poncho.com.ua/?gclid=CjwKCAiAlcyuBhBnEiwAOGZ2SzomOe6rTryAFMbhwNc3v5Psrc8d2h9sJxCQe0NUEJ4ni1DSydS5qxoCgHwQAvD_BwE
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19.02.2024 19:56 Ответить
 
 