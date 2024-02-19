В Минобороны разрабатывают антитепловизионную накидку, начато тестирование тканей. ФОТО

В Центральном управлении развития и сопровождения материального обеспечения разрабатывают антитепловизионное пончо (накидку).

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как ожидается, такая накидка будет поглощать инфракрасное излучение. В случае успешного завершения разработок это изделие поможет украинским военным оставаться незаметным для вражеских тепловизоров и приборов ночного видения.

Сообщается, что в настоящее время в Центральном управлении уже тестируют пять образцов разных тканей.

"Специфика в том, что нам необходимо создать материал, который будет поглощать инфракрасное излучение и будет иметь низкую теплопроводность. Наша цель – как можно надежнее замаскировать военных и технику от врага", – отметил замминистра обороны Виталий Половенко.

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В Минобороны отмечают, что материалы для изготовления ткани антитепловизионной накидки должны быть гибкими и устойчивыми к окружающей среде: атмосферным осадкам, не выгорать на солнце, обладать маскирующими свойствами на местности. В настоящее время тестирование продолжается.

Также напоминается, что с начала года в Центральном управлении уже утвердили шесть усовершенствованных образцов одежды: зимние перчатки, куртки, утепленные брюки, термобелье и футболки.