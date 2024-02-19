У Міноборони розробляють антитепловізійну накидку, розпочато тестування тканин. ФОТО
У Центральному управлінні розвитку та супроводження матеріального забезпечення розробляють антитепловізійне пончо (накидку).
Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Як очікується, така накидка поглинатиме інфрачервоне випромінювання. У разі успішного завершення розробок цей виріб допоможе українським військовим залишатися непомітними для ворожих тепловізорів та приладів нічного бачення.
Повідомляється, що наразі в Центральному управлінні вже тестують п’ять зразків різних тканин.
"Специфіка в тому, що нам необхідно створити матеріал, який поглинатиме інфрачервоне випромінювання та матиме низьку теплопровідність. Наша мета – якомога надійніше замаскувати військових і техніку від ворога", – зауважив заступник міністра оборони Віталій Половенко.
У Міноборони зауважують, що матеріали для виготовлення тканини антитепловізійної накидки мають бути гнучкими та стійкими до навколишнього середовища: атмосферних опадів, не вигорати на сонці, мати маскувальні властивості на місцевості. Наразі тестування тривають.
Також нагадується, що загалом від початку року в Центральному управлінні вже затвердили шість удосконалених зразків одягу: зимові рукавички, куртки, утеплені штани, термобілизну та футболки.
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Дивно, що лише зараз "У Міноборони розробляють"...
Міноборони живе в іншій реальності.
Цьому винаходу вже з десяток років.