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У Міноборони розробляють антитепловізійну накидку, розпочато тестування тканин. ФОТО

У Центральному управлінні розвитку та супроводження матеріального забезпечення розробляють антитепловізійне пончо (накидку).

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як очікується, така накидка поглинатиме інфрачервоне випромінювання. У разі успішного завершення розробок цей виріб допоможе українським військовим залишатися непомітними для ворожих тепловізорів та приладів нічного бачення.

Повідомляється, що наразі в Центральному управлінні вже тестують п’ять зразків різних тканин.

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Анти-тепловізійна накидка

"Специфіка в тому, що нам необхідно створити матеріал, який поглинатиме інфрачервоне випромінювання та матиме низьку теплопровідність. Наша мета – якомога надійніше замаскувати військових і техніку від ворога", – зауважив заступник міністра оборони Віталій Половенко.

У Міноборони зауважують, що матеріали для виготовлення тканини антитепловізійної накидки мають бути гнучкими та стійкими до навколишнього середовища: атмосферних опадів, не вигорати на сонці, мати маскувальні властивості на місцевості. Наразі тестування тривають.

Анти-тепловізійна накидка

Також нагадується, що загалом від початку року в Центральному управлінні вже затвердили шість удосконалених зразків одягу: зимові рукавички, куртки, утеплені штани, термобілизну та футболки.

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Автор: 

Міноборони (7413) одяг (202)


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Топ коментарі
+10
А ще які нові розробни роблять у МО.

Дайте увесь список. Москали скажуть спасибо».
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19.02.2024 16:42
+10
У них таке давно є. І у нас таке давно є.
Дивно, що лише зараз "У Міноборони розробляють"...
Міноборони живе в іншій реальності.
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19.02.2024 16:45
+9
В них таке давно є
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19.02.2024 16:36
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В них таке давно є
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19.02.2024 16:36 Відповісти
в них такого давно не було
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19.02.2024 16:41 Відповісти
Винайдуть велосипед за пару десятків лярдів, хавайте лохи.... У січні видатки на військових впали в 2 рази - бюджет замалий , зато на чиновників виросли ДУМАЙ-ТЕ
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19.02.2024 17:12 Відповісти
А ще які нові розробни роблять у МО.

Дайте увесь список. Москали скажуть спасибо».
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19.02.2024 16:42 Відповісти
Я вообще не понимаю что именно там разрабатывают. Они давно есть в свободной продаже.
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19.02.2024 16:50 Відповісти
А,як ще можна здерибанити ???
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19.02.2024 17:53 Відповісти
...йшов 10 рік війни...
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19.02.2024 17:46 Відповісти
Не прошло и двух лет, ! У кацапов такие накидки есть им Голландия ткань поставляет!
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19.02.2024 16:37 Відповісти
У них таке давно є. І у нас таке давно є.
Дивно, що лише зараз "У Міноборони розробляють"...
Міноборони живе в іншій реальності.
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19.02.2024 16:45 Відповісти
"Правительство на другой планете живет, дорогой" ©
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19.02.2024 16:51 Відповісти
👏
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19.02.2024 16:52 Відповісти
Краще пізно, ніж ніколи.
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19.02.2024 16:38 Відповісти
Я читала,що українці вже розробили такі плащі для воїнів,віддали зразки Міністерству оборони разом з документами і через деякий час у раші з'явилися ідентичні.Розробники підозрюють,що їх розробку злили ворогу.
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19.02.2024 16:39 Відповісти
Там нічого особливо зливати. Технологія давно відома, питання лише в масовості виробництва.
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19.02.2024 16:46 Відповісти
Але по часі співпало. І щоб це значило?
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19.02.2024 16:50 Відповісти
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19.02.2024 16:41 Відповісти
А для чого про це киздіти на сайтах?! Хай ворог дізнається про такі винаходи на полі бою. Киздливість це погана риса типового українця.
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19.02.2024 16:46 Відповісти
киздіти для того, щоб нарід думав, що МО щось десь там розробляє. Вони вже рік у вільному продажу від українського виробника. https://hunter.rozetka.com.ua/ua/401459502/p401459502/ Можете купити у Розетці.
Цьому винаходу вже з десяток років.
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19.02.2024 17:18 Відповісти
Це точно - я вже більше року тому бачив новину, що волонтерський цех десь у Дніпрі чи Запоріжжі (не памятаю) випускає
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19.02.2024 17:22 Відповісти
мене більше дивують "ніколаї", які приходять на форум накинути лайна на якусь "сєкрєтну новину" якій у четвер два роки.
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19.02.2024 19:09 Відповісти
у заступник міністра теж нетримання .... сечі....
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19.02.2024 16:47 Відповісти
Проторена Гринкевичами дорога.Взяти кошти на проектування,розробку,виробництво,а потім тупо купити то все десь за тридцять-сорок відсотків...
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19.02.2024 16:48 Відповісти
+ ще ж можна купити літній варіант, а продати як зимовий (в 2 рази дорожче)
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19.02.2024 16:59 Відповісти
А що в МО сидять специ що таке розробляють? Там сидять спєци які розробляють схеми розпилювання грошей!
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19.02.2024 16:48 Відповісти
рєзніков тихо курить в сторонці в порівнянні із цими профі!
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19.02.2024 16:52 Відповісти
Довбойоби цю накидку потрібно було тестувати ще в 2015 ,савдепія ****** перемішана їбучим кварталом,ідіть ***** тупорилі тварі
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19.02.2024 17:00 Відповісти
І навіщо про це трендіти.Хочите показати що ви щось робите
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19.02.2024 17:42 Відповісти
Чого розробляти ??? 2000 грн і вже маю таку. Нічого нового вигадувати не треба, тільки зробити комфортну
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19.02.2024 17:43 Відповісти
Розробляти те, що вже давно розроблено то треба мати неабиякий хист ))))
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19.02.2024 17:46 Відповісти
А що Ви думаєте,ціле КБ працювало!!!
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19.02.2024 21:01 Відповісти
У нас теж наче приватники роблять таке https://poncho.com.ua/?gclid=CjwKCAiAlcyuBhBnEiwAOGZ2SzomOe6rTryAFMbhwNc3v5Psrc8d2h9sJxCQe0NUEJ4ni1DSydS5qxoCgHwQAvD_BwE
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19.02.2024 19:56 Відповісти
 
 