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меню (7) закупки (695) ВСУ (6275) Государственный оператор тыла (43)

Государственный оператор тыла введет с июня новое меню для ВСУ

харчування

Государственный оператор тыла (ГОТ) Министерства обороны Украины к летнему сезону разработает рекомендованные меню для Вооруженных сил Украины. Питание одного военнослужащего составит 139 грн/в сутки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украна, об этом сообщила советник по стратегическим коммуникациям ГОТ Татьяна Харченко на пресс-конференции в Киеве.

"Государственный оператор тыла привлечет и профессиональных технологов, и поваров к разработке рекомендованных меню для воинских частей, которые они смогут использовать, чтобы кормить военнослужащих", - сказала она.

По информации Харченко, рекомендованные меню будут запускаться через систему, разрабатываемую на основе анализа потребностей воинских частей.

Ожидается, что изменения в питании военных с учетом обновленного меню будут введены в действие в июне 2024 года.

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Директор по закупкам ГОТ Виктория Виноградова сообщила, что в настоящее время закупки продуктов питания осуществляют по разработанному в 2019 году каталогу, который содержит 409 товарных позиций. Она - заведующая по формированию и обновлению каталога Центрального управления развития Министерства обороны.

"Мы со своей стороны вносили предложения к описаниям продуктов питания... Мы понимаем, что все требования, описания к имеющимся продуктам предусматривают, что нужно двигаться вперед. Центральное управление развития также открыто к изменению описаний. Поскольку некоторые из них уже потеряли свою актуальность", – сказала она.

Отвечая на вопрос о суточной стоимости питания для одного военнослужащего, Виноградова сообщила, что ГОТ надеется закупить на аукционах на Prozorro продукты питания так, чтобы сбалансированный дневной рацион военнослужащего обходился в 139,38 грн.

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Топ комментарии
+5
Повна нісенітниця та маячня! Яке в сраку "нове меню"?! Що якесь старе було? Готували у батальйоні якусь херню, та привозили....зараз тупо видають продуктами і готуємо самі. Яке меню придумали те й готуємо!
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14.02.2024 17:59
+4
пів яйця
алеж за 15 грн
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14.02.2024 17:04
+1
"За каталогами" вже харчувались, - побачимо що з цього вийде.
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14.02.2024 16:56
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"За каталогами" вже харчувались, - побачимо що з цього вийде.
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14.02.2024 16:56 Ответить
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14.02.2024 21:40 Ответить
пів яйця
алеж за 15 грн
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14.02.2024 17:04 Ответить
З'являться страусинні яйця, та ікра поштучно)
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14.02.2024 17:13 Ответить
Повна нісенітниця та маячня! Яке в сраку "нове меню"?! Що якесь старе було? Готували у батальйоні якусь херню, та привозили....зараз тупо видають продуктами і готуємо самі. Яке меню придумали те й готуємо!
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14.02.2024 17:59 Ответить
картопля в мундирі ----300грн 1 шт.
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14.02.2024 18:20 Ответить
До біса це все, коли немає реального контролю якості харчування на місцях. Розкрадається усе аж бігом. Хтось добре, повноцінно харчується, а хтось галети з тушонкою їсть у кращому випадку
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14.02.2024 18:39 Ответить
Що знову? Куди ж ще поліпшувати? Проти жовтня раціон по-сприйняттю знизився втроє
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14.02.2024 19:06 Ответить
,,Опять грабить будут!!!"
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14.02.2024 20:22 Ответить
Як можна воїна, що має величезні фізичні та психічні навантаження прогодувати на 139 грн на добу?
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14.02.2024 21:52 Ответить
 
 